സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ ഒരു പരസ്പര ബന്ധിത ആവാസവ്യവസ്ഥയാണ്. തൊഴിലുണ്ടെങ്കിലേ തൊഴിലാളിക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാവൂ. വരുമാനം ഉണ്ടായാലേ ഉപഭോഗം നടക്കു. ഭക്ഷണം മുതലുള്ള അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങള്‍ മുതല്‍ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന പല വസ്തുക്കളും നേടണമെങ്കില്‍ വരുമാനം യഥാക്രമം കൂടണം. വിപണി വളര്‍ന്നാല്‍ മാത്രമേ മൊത്തം ഉത്പാദനം വര്‍ധിക്കൂ. വിപണിയും ഉത്പാദന മേഖലയും ഊര്‍ജ്വസ്വലമായാലേ തൊഴിലും വരുമാനവും വര്‍ദ്ധിക്കൂ. തൊഴിലാളിയും മുതലാളിയും താഴെക്കിടയില്‍ നിന്നു മുകളിലോട്ടു വന്നാലേ നിക്ഷേപവും സര്‍ക്കാരിന്റെ നികുതി വരുമാനവും വര്‍ദ്ധിക്കു. കയറ്റുമതി കൂടൂ. സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും സാമൂഹ്യക്ഷേമത്തിനുമുള്ള ചെലവ് കൂടു. ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചാലേ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ വളരൂ. ഇന്ത്യന്‍ രൂപയുടെ മൂല്യവും വര്‍ദ്ധിക്കൂ. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു കണ്ണി അറ്റുപോയാല്‍ അത് മറ്റു കണ്ണികളുടെ സുസ്ഥിര വളര്‍ച്ചയെ ബാധിക്കും. നോട്ടുനിരോധനത്തില്‍ തകര്‍ന്നു പോയ അസ്ഥിര-അസംഘടിത മേഖല, ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ഒന്നായി ഉലച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടുമാസത്തില്‍ പുറത്തു വന്ന പല കണക്കുകളും കാണിക്കുന്നത്.

മൊത്തം ഇന്ത്യക്കാര്‍ കള്ളപണക്കാരും കള്ളനോട്ടടിക്കാരും ആണെന്ന് പറഞ്ഞ നോട്ടുനിരോധനം മൂലം മൂന്നാഴ്ചയോളം ജനം കാശു കുടുക്കയിലടക്കം കൈയിലുള്ള 500-1000 രൂപയുടെ നോട്ടുകളുമായി ബാങ്കുകള്‍ക്ക് മുന്‍പില്‍ നിന്നു. പണിശാലകള്‍ അടഞ്ഞു, ആഴ്ചച്ചന്തകളിലും ദിവസച്ചന്തകളിലും സാധനങ്ങളോ ആളുകളോ എത്തിയില്ല. ഉത്സവ-വിവാഹ സീസണ്‍ കരുതി വരുത്തിയ ഗൃഹോപകരണങ്ങളും വാഹനങ്ങളും കാര്‍ഷിക ഉത്പന്നങ്ങളും ഒക്കെ ആവശ്യക്കാരെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുപ്പായി. ആ കാത്തിരുപ്പ് ഒരു ആറുമാസത്തോളം നീണ്ടു, ഇതിനിടയില്‍ രാജ്യം GST എന്ന പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥയിലേക്കും മാറി.

എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസിലാവുമ്പോഴേക്കും അസ്ഥിര-അസംഘടിത മേഖലയിലെ നല്ലൊരു ശതമാനം സ്ഥാപനങ്ങളും പൂട്ടിപ്പോയി. ഇവ പ്രധാനമായും ഗാര്‍ഹിക മേഖലയിലെ കുടുംബ തൊഴില്‍ സംരംഭങ്ങള്‍ മുതല്‍ രണ്ട് മുതല്‍ പത്ത് വരെ തൊഴിലാളികളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ വളരെ ചെറിയ സംരംഭങ്ങള്‍ ആയിരുന്നു. അവരൊക്കെ അന്നന്നത്തെ തൊഴില്‍ കൊണ്ട് അത്താഴത്തിനു വകതേടുന്നവര്‍ ആണ്. ഒപ്പം ഇന്ത്യയിലെ റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖല മൊത്തമായും നോട്ടുനിരോധനത്തില്‍ പെട്ട് ഉലഞ്ഞു. അവിടെയും അതിഭീകര തൊഴില്‍ നഷ്ടം ഉണ്ടായി. ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ വരുമാന വര്‍ദ്ധന 2014 ല്‍ 10.94% ആയിരുന്നിടത്തു നിന്നും 2019 മെയ് മാസത്തില്‍ 4.2% ആയി. നഗര പ്രദേശത്തു കാര്യമായ കുറവുണ്ടായില്ല 12%ല്‍ നിന്നും 10% ആയി. ഇതിന്റെ പരിണത ഫലം എന്താണ്?

കള്ളപ്പണക്കാരെ മുഴുവന്‍ ഒറ്റയടിക്ക് ഇല്ലാതായെന്നു സന്തോഷിച്ചിരുന്നവര്‍ അന്ന് മനസ്സിലാക്കിയില്ല ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ദീഘവീക്ഷണം ഇല്ലാത്ത ഈ നീക്കം എങ്ങനെയാണ് ബാധിച്ചതെന്നു. തൊഴിലാളിക്ക് വരുമാനം കുറയുക തൊഴില്‍ നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് വച്ചാല്‍ മുതലാളിക്ക് കച്ചവടം നടത്താന്‍ അല്ലെങ്കില്‍ വ്യവസായം മുന്നോട്ടു കൊണ്ട് പോകാന്‍ വേണ്ട മുതല്‍ കിട്ടുന്നില്ല എന്നതാണ്. ഇതു ഒരു മുതലാളിയുടെ മാത്രം കാര്യമെങ്കിലും മുതലാളിത്ത വിരുദ്ധര്‍ക്ക് ആഹ്ലാദിക്കാം മുതലാളി പാഠം പഠിച്ചെന്നും പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയില്‍ ഒട്ടു മിക്ക മുതലാളിമാരും ആ അവസ്ഥയില്‍ എത്തുക എന്നാല്‍ അതൊരു വലിയ പ്രശ്‌നത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. കാരണം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസമായി പുറത്തു വരുന്ന കണക്കുകള്‍ ഇന്ത്യന്‍ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ ഇതുവരെ കാണാത്തതരത്തില്‍ ഊര്‍ദ്ധ്വ ശ്വാസം വലിക്കുകയാണെന്ന്.



ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിറ്റഴിയുന്ന ബിസ്‌ക്കറ്റ് ബ്രാന്‍ഡ് ആണ് പാര്‍ലെ-ജി. അവരുടെ പ്രധാന വിപണി ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യ ആണ്. പ്രധാന ഉത്പന്നം അഞ്ചു-പത്തു രൂപ പാക്കറ്റ് ബിസ്‌ക്കറ്റ് ആണ്. കവലകളില്‍ തൊഴില്‍ തേടുന്നവരുടെ പ്രധാന ഗ്ലുകോസ് ശ്രോതസ്സാണ് ഈ ബിസ്‌ക്കറ്റ് പാക്കറ്റ്. അവര്‍ അത് മേടിക്കുന്നത് കുറച്ചതിനാല്‍ പാര്‍ലെ കമ്പനി അവരുടെ ചില പ്ലാന്റുകള്‍ അടച്ചു പൂട്ടാന്‍ പോകുന്നു. അതുവഴി സ്ഥിരമേഖലയില്‍ കുറഞ്ഞത് 10000 ത്തോളം തൊഴില്‍ നഷ്ടം ഉണ്ടാവും.

മധ്യവര്‍ഗ്ഗക്കാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അടിവസ്ത്ര ബ്രാന്‍ഡായ ജോക്കിയുടെ വില്പന 46% കുറഞ്ഞു. അതിലും വിലകുറഞ്ഞ ഡോളറിന്റേത് 33%വും, വി.ഐ.പിയുടേത് 76%വും കുറഞ്ഞു. പിശുക്കുകൊണ്ടു മാത്രമല്ല, ചിലവാക്കാന്‍ കൈയില്‍ കാശില്ലാത്തതു കൊണ്ടുമാണ് പിഞ്ഞിയ അടിവസ്ത്രം ജനം ധരിക്കുന്നത്.

ഓണ്‍ലൈന്‍ കാറുകളുടെ ഉപഭോക്താക്കള്‍ ഇന്ത്യന്‍ മധ്യവര്‍ഗമാണ്. 2014-17 കാലത്തു നല്ലപോലെ പച്ചപിടിച്ചു വന്ന മേഖല ആണിത്. 2016 ല്‍ 90%, 2017 ല്‍ 57% വളര്‍ച്ച കാണിച്ച ഈ മേഖല 2018ല്‍ 20 ശതമാനത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി. എന്നാല്‍ 2019 ലെ ആദ്യ ആറുമാസം വളര്‍ച്ച പിന്നെയും താണ് 4% ത്തില്‍ എത്തി. അവരുടെ വണ്ടികളുടെ എണ്ണവും കുറഞ്ഞു. ചില സ്ഥലങ്ങളില്‍ 30% വണ്ടികള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ടാക്‌സി സര്‍വീസുകള്‍ വിട്ടു.

വാഹന വിപണിയെ മാന്ദ്യം വല്ലാതെ ബാധിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 35000 കോടിരൂപയുടെ കാറുകള്‍ വിറ്റഴിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. 30 ലക്ഷം ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങലും ഉപഭോക്താവില്ലാതെ യാര്‍ഡുകളില്‍ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു. ട്രക്കുകളുടേയും വലിയ പാസഞ്ചര്‍ വാഹനങ്ങളുടേയും കഥ ഒട്ടും വ്യത്യസ്തമല്ല. പല ഡീലറുമാര്‍ കട പൂട്ടി. സുസുകിയും ടോയോട്ടയും ടാറ്റയും, ഹോണ്ടയും മഹീന്ദ്രയും പ്ലാന്റുകള്‍ അടച്ച് ഉത്പാദനം കുറയ്ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. 10 ലക്ഷത്തോളം തൊഴിലാണ് ഇല്ലാതാവുന്നത്.

റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലേക്ക് വന്നാല്‍ കഥ അതിലും കഷ്ടം. പണിപൂര്‍ത്തിയായ 12.8 ലക്ഷം ഫ്‌ലാറ്റുകള്‍ ഇന്ത്യയിലെ 30 നഗരങ്ങളില്‍ വില്‍ക്കാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു. ഇതു മുഴുവന്‍ വിറ്റുതീര്‍ക്കാന്‍ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തില്‍ മിനിമം 4 വര്‍ഷം വേണം. ഫണ്ടിന്റെ അഭാവത്തില്‍ നിലവില്‍ പണിതു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 70% പ്രൊജക്റ്റുകളും സമയ പരിധി കഴിഞ്ഞിട്ടും പൂര്‍ത്തിയാക്കാനായിട്ടില്ല.

ജനുവരി-ജൂലൈ മാസക്കാലയളവില്‍ വിമാനയാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലും കുറവ്. ഈ കാലഘട്ടത്തില്‍ 2018 ല്‍ 22% വളര്‍ച്ച ഉണ്ടായിരുന്നിടത്തു 2019 ല്‍ വെറും 3% ആയി താണു. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്ത എയര്‍ ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ധനം നിറക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ 6 എയര്‍പോര്‍ട്ടിലുള്ള പൊതുമേഖലാ കമ്പനികള്‍ നിറുത്തി, കാരണം ഇന്ധനം മേടിച്ച കടം തീര്‍ക്കാന്‍ ഒരു ശ്രമവും ഇല്ല. ഒപ്പം ജെറ്റ് എയര്‍വേസിന്റെ പിന്‍വാങ്ങലോടെ മൊത്തം സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 70% ആയി കുറഞ്ഞു. 2014 നു ശേഷം രണ്ടു വലിയ എയര്‍ കമ്പനികള്‍ ആണ് നഷ്ടം വന്നു പൂട്ടിപ്പോയത്.

ടെലികോം മേഖലയിലെ പതനങ്ങള്‍ ഒരു പക്ഷേ ഇതിലും വലുതാണ്. അനില്‍ അംബാനിക്ക് വലിയ പണികിട്ടിയത് റിലയന്‍സ് ടെലികോമിനുണ്ടായ അതിഭീകര നഷ്ടം മൂലമാണ്. BSNLല്‍ ശമ്പളം പോലും കൊടുക്കാന്‍ ഇല്ലാത്ത തരത്തില്‍ വട്ടം കറങ്ങുന്നു. വരുമാനം വര്‍ദ്ധിച്ചിട്ടും എയര്‍ ടെല്ലിന്റെയും ഐഡിയയുടെയും നഷ്ടം കൂടുകയാണ്. ലയനത്തിലൂടെ നഷ്ടം കുറക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ് അവര്‍. ഈ സമയത്തു അഭൂതമായി വളര്‍ന്ന ജിയോയ്ക്ക് പോലും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പാദങ്ങളില്‍ വെറും 4% വരുമാന വര്‍ധനവേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. ജിയോ വരിക്കാരുടെ വളര്‍ച്ച ആദ്യ പാദത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തേതിലും കുറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം തൊഴില്‍ ഈ മേഖലയില്‍ നിന്ന് മാത്രം അപ്രത്യക്ഷം ആയി.

2019 ലെ ആദ്യപാദത്തില്‍ ഹോട്ടല്‍ വ്യവസായം വളര്‍ന്നത് ഒരു ശതമാനം മാത്രം. ഒബ്റോയ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ വരുമാനം 14% കുറഞ്ഞു. കോക്‌സ് ആന്‍ഡ് കിങ്സ് ട്രവലിന്റെ വരുമാനം 8%വും കുറഞ്ഞു ഈ കാലയളവില്‍.

കാര്‍ഷിക-ഗ്രാമീണ മേഖല വരള്‍ച്ചയില്‍ നിന്നും പേമാരിയിലേക്ക്

ഇങ്ങനെ ഓരോ മേഖലയും എടുത്താല്‍ ഇതേ അവസ്ഥയാണ്. ഈ മേഖലകളെ വിട്ടു അടിസ്ഥാന മേഖലയായ സിമന്റ്, സ്റ്റീല്‍, ഖനനം, ഒക്കെ എടുത്താല്‍ നഷ്ടം നികത്താനായി ഉത്പാദനം വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ മാത്രമേയുള്ളു. കാര്‍ഷിക-ഗ്രാമീണ മേഖലയാകട്ടെ വരള്‍ച്ചയില്‍ നിന്നും പേമാരിയിലേക്ക് വീണു, നിവര്‍ന്നു നില്‍ക്കാന്‍ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയില്‍ ആണ്. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഫലം തൊഴിലില്ലായ്മ പുതിയ തലത്തില്‍ എത്തുന്നു എന്നതാണ്.

ഗാര്‍ഹിക നിക്ഷേപം ശുഷ്‌കിച്ചു

മാന്ദ്യം കാരണം ബാങ്കുകളുടെ വായ്പയില്‍ വല്ലാത്ത കുറവുണ്ടായി. സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചക്ക് അടിസ്ഥാനമിടുന്ന നിക്ഷേപത്തില്‍ ഇടിവുണ്ടായി. 2018ല്‍ 14.2% വായ്പാ വളര്‍ച്ച ഉണ്ടായിരുന്നിടത്ത് 2019 12.18% ആയി. ഇന്ത്യയുടെ ഗാര്‍ഹിക നിക്ഷേപവും കാര്യമായി ശുഷ്‌കിച്ചു. 2011-12 കാലഘട്ടത്തില്‍ ജി ഡി പിയുടെ 23.6% ആയിരുന്നിടത്ത് നിന്ന് 2017-18 ല്‍ 17.2% ആയി കുറഞ്ഞു. കോര്‍പ്പറേറ്റ് നിക്ഷേപമാകട്ടെ 2012-13ലെ ജി ഡി പിയുടെ 17% എന്നിടത്തു നിന്ന് 2017-18 ല്‍ 9% മായും 2018-19 ല്‍ 4.3% മായും കൂപ്പുകുത്തി.

ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വര്‍ഷമായി കയറ്റുമതിയില്‍ വലിയ മാറ്റം കാണുന്നില്ല. 2019ലെ ആദ്യ പാദത്തില്‍ അത് വീണ്ടും താണു. ഇതിന്റെ ഫലമായി രൂപയുടെ മൂല്യം ദിനം പ്രതിയാണ് താഴ്ന്ന് 72 രൂപയില്‍ എത്തിയത്.

പ്രധാന സാമ്പത്തിക മേഖലകളുടെ ആദ്യപാദ വളര്‍ച്ച നിരക്ക് വാഹന വിപണി ഏപ്രില്‍-ജൂണ്‍ 2018 ഏപ്രില്‍-ജൂണ്‍2019 കാർ വില്പന 18% -23.3% ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങള്‍ 15.9% -11,7% ട്രാക്റ്റര്‍ 25.7% -14.7% യാത്ര വാഹനങ്ങള്‍ 51.6% -9.5% FMCG വളര്‍ച്ച 12% 5% ഇറക്കുമതി (without എണ്ണ,സ്വര്‍ണ്ണ, വെള്ളി) 6.3% -5.3% സ്റ്റീലിന്റെ ഉപഭോഗം 8.8% -6.6 റെയില്‍ ചരക്കു കൂലി 6.4% 2.7% പുതിയ നിക്ഷേപ പദ്ധതികള്‍ (value) 13% -79.5% ജിസ് ടി വരുമാനം 22.1% 14% നെറ്റ് കയറ്റുമതി 14.7% -1.2% കയറ്റുമതി (മാസ ശരാശരി) റീറ്റെയ്ല്‍ വായ്പ 17.9% (april-june 2018) 16.6% (april-june 2019) വ്യക്തി വായ്പ 6.5% (april-june 2018) 0.9% (april-june 2019) മൊത്ത ആഭ്യന്തര നിക്ഷേപം (% ജിഡിപി) 37% (2008-09) 30.5% (2017-18) മൊത്ത ഗാര്‍ഹിക നിക്ഷേപം (% ജിഡിപി) 23.6% (2011-12) 17.2% (2017-18) 22 year old level മൊത്ത ഗാര്‍ഹിക നിക്ഷേപം (റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ്) 15.9% (2011-12) 10.2% (2017-18) മൊത്ത ഗാര്‍ഹിക നിക്ഷേപം (സാമ്പത്തിക ആസ്തികള്‍) 7.4% (2011-12) 6.6% (2017-18) Source: RBI/CMIE ഡേറ്റ

70,000 കോടി ഉത്തേജന പാക്കേജ് കൊണ്ട് ഉണരാന്‍ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലല്ല ഇന്ത്യ

സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു യാഥാര്‍ത്യം ആണ്. 2008 ലെ അവസ്ഥ വച്ചു നോക്കുമ്പോള്‍ അത് വെറും ചില നയമാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ട് മാത്രം ശരിയാക്കാവുന്ന തരത്തില്‍ അല്ല. അന്ന് ആഗോളവിപണിയില്‍ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോള്‍ ആഭ്യന്തര വിപണി ഒരു വിധം നല്ല രീതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു. ആഭ്യന്തര ഉപഭോഗത്തില്‍ ഈ തരത്തില്‍ തകര്‍ച്ച അനുഭവപെട്ടിരുന്നില്ല. ആഭ്യന്തര ഉപഭോഗം അത്ര എളുപ്പത്തില്‍ കൂട്ടാനും പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയാണ് ഇന്ന്. കാരണം സര്‍ക്കാര്‍ ചിലവിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ശമ്പളവും പെന്‍ഷനും ആയി ജനസംഖ്യയുടെ വെറും 4% മാത്രം വരുന്നവര്‍ക്കായാണ് ചിലവാക്കുന്നത്. ശമ്പളവും പെന്‍ഷനും വീണ്ടും കൂട്ടുന്നത് ഒട്ടും അഭികാമ്യം അല്ല. ജനസംഖ്യയുടെ 10% ത്തിന്റെ വരുമാനം വര്‍ധിച്ചാല്‍ പോലും 90%ത്തെ അത് ഒരു തരത്തിലും സ്വാധീനിക്കാന്‍ പോകുന്നില്ല. ജനസംഖ്യയുടെ 30-40% ത്തിന്റെ വരുമാനം വര്‍ദ്ധിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും നയങ്ങള്‍ ആണ് ഉടന്‍ വേണ്ടത്.

ഇന്നലെ ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച 70,000 കോടിരൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ഉത്തേജന പാക്കേജ് കൊണ്ട് ഉണരാന്‍ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലല്ല ഇന്ത്യ ഇന്ന്. ഇത് കടലില്‍ കായം കലക്കുന്ന പോലത്തെ അനുഭവമേ ആകൂ. കാരണം നോട്ടുനിരോധം കൊണ്ട് ഏകദേശം 3 ട്രില്യണ്‍ രൂപയാണ് ഒറ്റ അടിക്കു ഇന്ത്യന്‍ ഇക്കണോമിയില്‍ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായത്. അത് പ്രധാനമായും ബാധിച്ചത് ഗ്രാമീണ-അസംഘടിത മേഖലയെയാണ്. വന്‍കിട വ്യവസായികളെ ആകര്‍ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ ചെറുകിട, വളരെ ചെറിയ ഉത്പാദകന്റെ ആത്മവിശ്വാസവും കച്ചവടവും തിരിച്ചു കൊണ്ട് വരാനുള്ള നയങ്ങള്‍ വേണം. പുറമെ നിര്‍മല സീതാരാമന്റെ ആദ്യ ബജറ്റിന് ശേഷം സ്റ്റോക്ക് മാര്‍ക്കറ്റില്‍ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായത് 15 ട്രില്യനു മുകളില്‍ ആണ്.

ഇതിനും ഒക്കെ പുറമെ ഇന്ത്യയില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനായ് സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ അവസ്ഥയുണ്ടാക്കണം. നോട്ടു നിരോധനം പോലുള്ള ദീര്ഘവീക്ഷണമില്ലാത്ത നയങ്ങള്‍ ഇനി ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടി വരും, ഒപ്പം ജി സ് ടി പോലെ വ്യക്തത കുറഞ്ഞ നികുതി വ്യവസ്ഥയും നേരേയാക്കണം. അതിനുമപ്പുറം ടാക്‌സ് ഡിപ്പാര്‍ട്‌മെന്റിന്റെ ശത്രുതാമനോഭാവത്തോടെയുള്ള നടപടികള്‍ക്ക് നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരണം. നികുതിനിയമങ്ങള്‍ ടാക്‌സ് അതോറിറ്റികള്‍ക്കു അതിരില്ലാത്ത അധികാരങ്ങള്‍ നല്‍കി അവരെ കടിഞ്ഞാണില്ലാതെ വിടുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. ഇതു വ്യവസായികളുടെയും കച്ചവടക്കാരന്റെയും എന്തിനു നികുതി കൃത്യമായും അടക്കുന്ന ഏതൊരുത്തന്റെയും വിശ്വാസ്യതയാണ് ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. ഈ അവസ്ഥമാറിയില്ലെങ്കില്‍ എന്തൊക്കെ സാമ്പത്തിക ഉത്തേജന പാക്കേജുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചാലും വ്യവസായികളുടെ വിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കല്‍ സാധ്യമാവണമെന്നില്ല.



സമ്പത്തിനു ഒറ്റ വിശ്വാസമേയുള്ളു ഒരു ദൈവമേയുള്ളു

കഴിവതും കുത്തകകളെ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം വളരാന്‍ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക. ഇതു വിപണിവ്യവസ്ഥയാണ്, മാത്സര്യം ആണ് വേണ്ടത്. മത്സരത്തിനു നിയമങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കണം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുക അല്ലാതെ പക്ഷം പിടിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ലാ.

നിക്ഷേപം എന്നും വളരുന്നത് സമാധാനവും പരസ്പര ബഹുമാനവും ഉള്ള സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയില്‍ ആണ്. ബഹുസ്വരത സാമൂഹികവും സാംസ്‌കാരികവും സാമ്പത്തികവും ആയ വളര്‍ച്ചക്ക് അനിവാര്യം ആണ്, തിരിച്ചും. ഇതെല്ലാം പരസ്പരപൂരകങ്ങള്‍ ആണ്.ഇതു ആരെക്കാളും നന്നായി അറിയാവുന്നതു വ്യവസായിക്കാണ്. സമ്പത്തിനു ഒറ്റ വിശ്വാസമേയുള്ളു ഒരു ദൈവമേയുള്ളു ഒരു മതവും ജാതിയുമേയുള്ളു. അത് സമ്പത്തു മാത്രമാണ്. യുദ്ധവെറികൊണ്ടും കൊലവിളികള്‍ കൊണ്ടും കലുഷിതവുമായി പരസ്പര ബഹുമാനം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ സുസ്ഥിരത പ്രധാനം ചെയ്യുകയില്ല.

(വികസനോന്മുഖ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധയാണ് ലേഖിക)

content highlights: Current Indian economy, An Analytical story, Why people stop buying buscuits and undergarments