വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കച്ചവടവത്കരണം, ഫെഡറല്‍ ഘടനയെ അപ്രസക്തമാക്കുന്ന കേന്ദ്രീകൃത സ്വഭാവം എന്നിങ്ങനെ പുതിയ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിനെതിരേ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് ഇടതുപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പുതിയ നയം ഉയര്‍ത്തുന്ന വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ചും അത് മൂലമുണ്ടാകാനിടയുള്ള പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ചും മുന്‍ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും സി.പി.എം. പോളിറ്റ്ബ്യൂറോ അംഗവുമായ എം.എ. ബേബി മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ഫീസ് നിര്‍ണ്ണയിക്കാനുള്ള അവകാശം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കമ്പോളവത്കരണത്തിലേക്കുള്ള കൃത്യമായ സൂചനയാണെന്നും നാല് വര്‍ഷ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് സമ്പന്നര്‍ക്കും വരേണ്യര്‍ക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നും അഭിമുഖത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗത്തിൽ എം.എ. ബേബി ആരോപിച്ചിരുന്നു.

അഭിമുഖത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗം വായിക്കാം- പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി വേഷം മാറിയ മനുസ്മൃതിയാകുമെന്നുറപ്പ്- എംഎ ബേബി

നെറ്റ്, ജെ.ആര്‍.എഫ്. തുടങ്ങിയ കുറെ ജാലകങ്ങളുണ്ടല്ലോ പി.എച്ച്ഡിയിലേക്ക് കടക്കാന്‍. പോരാത്തതിന് സര്‍വ്വകലാശാലകള്‍ പി.എച്ച്ഡിക്കാര്‍ക്കായി എന്‍ട്രന്‍സ് എക്സാമും നടത്തുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോള്‍ എം.ഫില്‍ കോഴ്സ് അനാവശ്യമല്ലേ. എടുത്തു കളഞ്ഞത് ഒരു കണക്കിന് നന്നായില്ലേ.

ഗവേഷണ പരിചയത്തിലേക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ കാലെടുത്തുവെക്കാന്‍ രോഹിത് വെമുലമാര്‍ക്ക് പ്രതീക്ഷ പകരുന്ന സന്ദ്രായമായിരുന്നു എംഫില്‍. അത് നിര്‍ത്തലാക്കുന്നത് ഒട്ടും ശരിയല്ല. ഏതെല്ലാം വിഷയങ്ങളില്‍ ഗവേഷണമാകാം എന്ന മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ആര്‍എസ്എസ് നിയന്ത്രിത വിദ്യാഭ്യാസരംഗം വലിയ തകര്‍ച്ചയെയും വര്‍ഗ്ഗീയവത്കരണത്തെയും അഭിമുഖീകരിക്കാന്‍ പോകുന്നതിന്റെ സൂചനകള്‍ ഇതിനകം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞതാണ്.

മൂന്ന് വയസ്സുമുതല്‍ രണ്ടാം ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള 5 വര്‍ഷം, മൂന്നാം ക്ലാസ്സു മുതല്‍ അഞ്ചു വരെ മൂന്ന് വര്‍ഷം, ആറ് മുതല്‍ എട്ട്, 9 മുതല്‍ 12 എന്നതാണല്ലോ പുതിയ സ്ട്രക്ച്ചര്‍. ഇത്തരത്തിലെ പാഠ്യക്രമ മാറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കാന്‍ പോവുന്ന പ്രോയോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്.

അതു സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഘടനാപരമായ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഇത് നടപ്പാക്കാന്‍ തുടങ്ങുമ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ വെളിപ്പെടും. പ്രീ പ്രൈമറി കൂടി പഠനപരിപാടിയുടെ ഭാഗമാകുന്നത് ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ അഭിനന്ദിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാല്‍ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം "catch them young" എന്ന തരത്തിൽ ചെറുപ്രായത്തിലേ അ‌വരെ പരിശീലിപ്പിച്ച് സ്വന്തം നിക്ഷിപ്ത താത്പര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കുക എന്നതാണ്. വര്‍ഗ്ഗീയവത്കരണവും അന്ധവിശ്വാസവത്കരണവും ശാസ്ത്രനിഷേധവുമൊക്കെ ചെറുപ്രായത്തിലേ തുടങ്ങും. നേരിട്ടു പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായോ അതല്ലാതെ മറ്റ് മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളിലൂടെയോ അത് സംഭവിക്കാം. അധ്യാപക പരിശീലനം പോലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഇതിനുപുറമെ വേറെയുമുണ്ട്.

പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിലൂടെ സാധാരണക്കാരന്റെ മക്കള്‍ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളില്‍ തന്നെ നൈപുണ്യശേഷി നേടി ആ രംഗത്തേക്ക് വരികയും വരേണ്യ വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍പ്പെടുന്നവര്‍ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പഠിച്ച് അറിവുത്പാദിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥ സംജാതമാക്കുമെന്നും നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് നൈപുണ്യശേഷി വികാസവും തൊഴിലധിഷ്ഠിതവും ആക്കുന്നത് തൊഴിലില്ലായ്മ കുറക്കില്ലേ. കൂടുതല്‍ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്.

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം സമ്പന്നര്‍ക്കും വരേണ്യര്‍ക്കുമായി സംവരണം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചാതുര്‍വര്‍ണ്യമാണിത്. ചിലര്‍ കഠിന ശ്രമത്തിലൂടെ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളെയും മറികടന്ന് ഉയര്‍ന്നു വന്നേക്കാം. അവരെ പ്രദര്‍ശന ലക്ഷ്യത്തോടെ ദാ നോക്കൂ ഇവരെല്ലാം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയില്ലേ എന്ന തരത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചേക്കാം. എന്നാല്‍ അടിസ്ഥാനപരമായി മൂലധന ശക്തികള്‍ക്ക് ലാഭം പരമാവധിയാക്കാന്‍ സഹായകമായി വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കച്ചവടവത്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒപ്പം തങ്ങളുടെ കമ്പനികളില്‍ വ്യത്യസ്ത തൊഴിലെടുക്കാന്‍ വേണ്ട പരിശീലനം കൊടുത്ത് ഒരു തൊഴില‍പ്പടയെ നിര്‍മ്മിച്ച് ചൂഷണം ചെയ്യും. ഈ നീചലക്ഷ്യമാണ് മോദി വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റേത്.

കോളേജുകളുടെ അഫിലിയേഷന്‍ കാര്യങ്ങളില്‍ വലിയ ആശങ്ക നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 30 കുട്ടികള്‍ ഇല്ലാത്ത സ്‌കൂളുകള്‍ പൂട്ടാനും നിര്‍ദേശമുണ്ട്. ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്‌കൂളുകളെയും പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും ഇത് വലിയ രീതിയില്‍ ബാധിക്കില്ലേ. വിദ്യാഭ്യാസം നേടുക എന്ന മൗലികാവകാശത്തിന് എതിരാവില്ലേ. ആ രീതിയില്‍ കോടതി ഇടപെടലിന് സാധ്യതയുള്ള വിഷയമല്ലേ അത്.

കോവിഡിന്റെ അസാധാരണ സാഹചര്യം ചൂഷണം ചെയ്തു കൊണ്ടാണ് എല്ലാം നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ചൂഷക വര്‍ഗ്ഗ താത്പര്യവും വര്‍ഗ്ഗീയ താതപര്യവും സംരക്ഷിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഈ പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ ഏകപക്ഷീയമായി അടിച്ചേല്‍പിക്കുകയാണ്. തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാന്‍ പറ്റുന്ന ചില പ്രസ്താവനകളും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൊത്തം ദേശീയോത്പാദനത്തിന്റെ ആറ് ശതമാനം കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും ചേര്‍ന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ചിലവിടണമെന്നാണ് പുതിയ നയം പറയുന്നത്. എന്താണ് ഇതുവരെയുള്ള അനുഭവം. 2013-14 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം 0.71 ശതമാനമാണ് ജി.ഡി.പിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നീക്കിവെച്ചത്. 2018-19ല്‍ മോദി ഭരണത്തില്‍ അത് 0.45 ശതമാനമായി കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു. ജി.ഡി.പിയുടെ ആറ് ശതമാനമെന്നത് സ്വകാര്യവത്കരിക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില്‍നിന്ന് സ്വകാര്യ കുത്തകകള്‍ കൈയ്യടക്കുന്ന ലാഭമാകാം ഒരുപക്ഷെ. വിദ്യാഭ്യാസം മൗലികാവകാശമായി ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ആറുമുതല്‍ 14വരെയാണ്. കോടതിയൊക്കെ ഉറച്ച നിലപാട് സ്വീകരിക്കാന്‍ ധൈര്യപ്പെടുമോ ഇക്കാലത്ത് എന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ്.

എന്തിനാണ് ദേശീയ മെന്റര്‍ മിഷനെ ഭയക്കുന്നത്?

പ്രൊഫസര്‍ റൊമില ഥാപ്പറോട് എമിറേറ്റസ് പ്രൊഫസറായി തുടരാന്‍ യോഗ്യതയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് ജെ.എന്‍.യുവിനെ അധഃപതിപ്പിച്ച ആര്‍.എസ്എസ്‌വത്കരണം നാം കണ്ടതാണ്. ഇത്തരം നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ എങ്ങനെ നടപ്പാക്കുമെന്ന് ഈ മനോഭാവത്തില്‍നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. മുന്‍വൈസ്ചാന്‍സലറും പണ്ഡിതനുമായ ഡോ. കല്‍ബുര്‍ഗിയെ വെടിവെച്ചു കൊന്ന രാജ്യമാണ് നമ്മുടേത്. മഹാത്മ ഗാന്ധിയെ വധിച്ച തോക്ക് തന്നെയാണോ അവര്‍ ഉപയോഗിച്ചതെന്നറിയില്ല. എന്നാല്‍ തോക്കു പിടിച്ച കൈകളുടെ വര്‍ഗ്ഗീയ വിഷമനസ്സ് സമാനമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അത്യന്തം ആപത്കരമാകും ദേശീയ മെന്റര്‍ മിഷന്റെ പ്രവൃത്തികള്‍. ആളെപ്പറ്റിക്കാന്‍ ചില പി.എച്ച്ഡിക്കാരെയും മറ്റും കൂട്ടത്തില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചു എന്നു വരും.

കരട് പൊതുജന മധ്യത്തില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ പരിഗണിക്കപ്പെടാതെ പോയ സുപ്രധാന നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്?

ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായി ജനാധിപത്യ സംവാദം നടത്തണമെന്നതായിരുന്നു പ്രധാന നിര്‍ദേശങ്ങളിലൊന്ന്. അത് തിരസ്‌കരിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യം കണക്കിലെടുത്ത് സര്‍വ്വതും കേന്ദ്രവത്കരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതു തള്ളിക്കളഞ്ഞു. കച്ചവടവത്കരിക്കാനുള്ളതല്ല വിദ്യാഭ്യാസം എന്നു പറഞ്ഞു. നേരെ വിപരീതമാണ് ചെയ്തത്. വിദേശ സര്‍വ്വകലാശാലകളെ തുറന്നു വിടരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. അംഗീകരിച്ചില്ല. അങ്ങനെ അസംഖ്യം നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ തള്ളിക്കളഞ്ഞു.

