1999 മെയ് 27 നായിരുന്നു ഒരു ഇന്ത്യന്‍ സൈനികന്‍ ഇതിന് മുമ്പ് പാകിസ്താന്റെ കസ്റ്റഡിയിലാവുന്നത്. മിഗ് 27 വിമാനത്തിലെ പൈലറ്റായിരുന്ന 26 വയസുകാരനായ കെ.നചികേതയെയാണ് കാർഗിൽ യുദ്ധവേളയിൽ പാകിസ്താൻ തടവിലാക്കിയത്.

കാര്‍ഗില്‍ യുദ്ധം പാരമ്യത്തില്‍ എത്തിയ സമയം പാകിസ്താന്‍ സൈനിക പോസ്റ്റുകള്‍ക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തുകയായിരുന്നു ഫ്‌ളൈറ്റ് ലെഫ്റ്റനന്റ് കെ നചികേത. ശത്രുപാളയത്തിലെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കുതിക്കവെ എന്‍ജിന് തീപിടിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് കോക്ക്പിറ്റിൽ നിന്ന് ഇജക്ട് ചെയ്ത് പാരച്യൂട്ട് പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമാക്കി കത്തുന്ന വിമാനത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എന്നാല്‍ നിര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ ഇറങ്ങിയത് പാക് അധീന പ്രദേശത്തിലായിരുന്നു.

പാകിസ്താന്‍ കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ കൊടിയ പീഡനം നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നുവെന്ന് പിന്നീട് മോചിതനായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയ നചികേത മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. മരണമാണ് സുഖകരം എന്ന് തോന്നിയ നിമിഷങ്ങള്‍ നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നുവെന്നും കൊടിയ പീഡനമായിരുന്നെന്നും 2016ല്‍ എന്‍ഡിടിവിക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലും നചികേത പറഞ്ഞിരുന്നു.മര്‍ദനത്തില്‍ ശരീരത്തിനേറ്റ ക്ഷതത്തിൽ നിന്ന് 2003 ലാണ് അദ്ദേഹം പൂർണമായും മോചിതനായി വീണ്ടും ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. നിലവിൽ വ്യോമസേനയിലെ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റനാണ് നചികേത

എട്ട് ദിവസമാണ് നചികേത പാക് കസ്റ്റഡിയില്‍ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് അന്താരാഷ്ട്ര റെഡ് ക്രോസ്സ് കമ്മറ്റിക്ക് നചികേതയെ കൈമാറി. അവിടെ നിന്ന് ഇന്ത്യന്‍ ഹൈക്കമ്മീഷണര്‍ ജി പാര്‍ഥസാരഥിയെ ഏല്‍പിക്കുകയായിരുന്നു. വാഗ അതിർത്തി വഴിയാണ് തിരികെ ഇന്ത്യയിൽ എത്തുന്നത്. നവാസ് ഷെരീഫായിരുന്നു അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി.

അന്ന് പാക് സൈന്യത്തിന്റെ പിടിയിലായ പൈലറ്റിനെ മോചിപ്പിക്കാനായി നയതന്ത്രനീക്കം നടത്താനുളള ചുമതല ഇസ്ലാമാബാദിലെ ഹൈക്കമ്മീഷണറായിരുന്ന പാര്‍ഥസാരഥിക്കായിരുന്നു. അന്ന് യുദ്ധത്തിനിടെയാണ് ഇന്ത്യന്‍ വൈമാനികന്‍ പാക് കസ്റ്റഡിയിലാവുന്നതെങ്കില്‍ ഇത്തവണ സംഘര്‍ഷ സമയത്താണ് ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റിനെ പാകിസ്താൻ പിടികൂടുന്നത്.

പാകിസ്താന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയിലെ വിങ് കമാന്‍ഡര്‍ അഭിനന്ദന് ലഭിക്കേണ്ടത് യുദ്ധത്തടവുകാരന്‍ എന്ന നിലയിലുള്ള സുരക്ഷയും പരിഗണനയുമാണ്. പൂര്‍ണ സൈനിക യൂണിഫോമിലുള്ള അഭിനന്ദനെ യുദ്ധത്തടവുകാരനായി മാത്രമേ പരിഗണിക്കാനാവൂവെന്ന് മുന്‍ വ്യോമസേനാ മേധാവി എയര്‍ ചീഫ് മാര്‍ഷല്‍ (റിട്ട) പി.പി. നായിക് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

യുദ്ധത്തടവുകാരായി പിടിക്കപ്പെടുന്ന സൈനികരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി വിപുലമായ നിയമങ്ങളാണ് അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിലുള്ളത്. 1929-ലെ മൂന്നാം ജനീവ കണ്‍വെന്‍ഷനിലാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച വിപുലമായ നിയമങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടത്. നേരിട്ടുള്ള നിയമനടപടികള്‍ പാടില്ല

* കുറ്റവാളികളെപ്പോലെ പാര്‍പ്പിക്കരുത്

* സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്ക് എത്രയും വേഗം മടക്കി അയയ്ക്കണം

* നിയമനടപടികള്‍ യുദ്ധക്കുറ്റവാളി എന്നനിലയില്‍ മാത്രം

* മാനുഷിക പരിഗണന ഉറപ്പാക്കുക

* അക്രമം, പീഡനം, ഭീഷണി, അപമാനിക്കല്‍ എന്നിവയില്‍നിന്നുള്ള സുരക്ഷ

* സുരക്ഷിതമായ താമസസൗകര്യം, ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, ശുചിത്വം, വൈദ്യസഹായം

എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു യുദ്ധതടവുകാരുടെ അവകാശങ്ങള്‍. 1949-ല്‍ നടന്ന മൂന്നാം ജനീവ കണ്‍വെന്‍ഷനിലും രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തെത്തുടര്‍ന്നും ഇത് കൂടുതല്‍ വിപുലീകരിച്ചു. 1977-ലെ അഡീഷണല്‍ പ്രോട്ടോകോള്‍-ഒന്ന് പ്രകാരവും യുദ്ധത്തടവുകാര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ അവകാശങ്ങളും സുരക്ഷയും ഒരുക്കി.

അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെയാണെന്നിരിക്കെ പാകിസ്താന്‍ അബദ്ധത്തിനു മുതിരില്ലെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ജനീവ കരാര്‍ നിലനില്‍ക്കെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കപ്പെട്ട നചികേതയെ പാകിസ്താന്‍ പീഡിപ്പിച്ച സംഭവവും മുന്നിലുണ്ട്. ഇന്ത്യ നടത്തിയത് ഭീകരര്‍ക്ക് എതിരേയുള്ള ആക്രമണമായതിനാല്‍ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കാണ് പിന്തുണ.

