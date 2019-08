ന്യൂഡൽഹി: വീട്ടുതടങ്കലിലും കസ്റ്റഡിയിലുമായി കഴിയുന്ന കശ്മീരിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ അവസ്ഥ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തില്‍ ചിദംബരത്തിന്റെ ട്വീറ്റ്.

"സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകള്‍. കൊളോണിയല്‍ ശക്തിയെ എതിരിട്ട് രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികള്‍ക്ക് സല്ല്യൂട്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ ഇന്ത്യയുടെ മകനും കശ്മീരിന്റെ മകനുമായ ഷാ ഫൈസലിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കുന്നത്. ഏതാനും വര്‍ഷം മുമ്പ് ഐഎഎസ്സില്‍ ഉന്നതസ്ഥാനത്തെത്തിയപ്പോള്‍ നായകനായി അദ്ദേഹത്തെ വാഴ്ത്തി. എന്നാല്‍ ഇന്ന് പൊതുജന സുരക്ഷയ്ക്ക് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഭീഷണിയാവുന്നത്", ചിദംബരം ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ച് കൊണ്ട് ചോദിച്ചു.

ജമ്മു കശ്മീരിനെ വിഭജിച്ചതിനും പ്രത്യേക പദവി എടുത്തുമാറ്റിയതിലും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെതിരേ നിരന്തരം വിമര്‍ശന ശരം ചൊരിഞ്ഞയാളാണ് ഷാ ഫൈസല്‍. വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കിയത്.

എന്ത്‌കൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 6 മുതല്‍ മൂന്ന് കശ്മീര്‍ മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രിമാര്‍ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കുന്നത്. എന്ത്‌കൊണ്ടാണ് രണ്ട് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിമാര്‍ ഏകാന്ത തടവിലും ഒരാള്‍ വീടുതടങ്കലിലുമായിരിക്കുന്നത്. എന്ത്‌കൊണ്ട് വിഘടനവാദികളെയും തീവ്രവാദികളെയും എതിരിട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള്‍ തടവിലാക്കപ്പെടുന്നതെന്ന ചോദ്യവും ചിദംബരം ഉന്നയിച്ചു

കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു മാറ്റിയതിനു പിന്നാലെ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ ഒമര്‍ അബ്ദുള്ളയും മെഹബൂബ മുഫ്തിയും വീട്ടുതങ്കലിലായിരുന്നു. മൊബൈല്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ലാന്‍ഡ് ഫോണ്‍ കണക്ഷനുകളും പൊതു റാലികളുമെല്ലാം നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജമ്മു കശ്മീരില്‍.

