ദിസ്പുർ: മറ്റൊരു കശ്മീരാവാന്‍ അസ്സമിനെ അനുവദിക്കില്ലെന്നും അതിനാലാണ് ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റര്‍ കൊണ്ടുവന്നതെന്നും ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത് ഷാ. അസം ലക്ഷ്മിപുരിലെ പൊതുറാലിയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

"അസമിനെ മറ്റൊരു കശ്മീരാക്കാന്‍ ഞങ്ങളൊരിക്കലും അനുവദിക്കില്ല. ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റര്‍ കൊണ്ടുവന്നത് തന്നെ അതിനാണ്. ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെയും നമ്മള്‍ നാടു കടത്തും. അത് ചെയ്യാന്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് ഞങ്ങള്‍", അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ വീരമൃത്യു വരിച്ച ജവാന്‍മാര്‍ക്ക് അദ്ദേഹം ആദരാഞ്ജലി അര്‍പ്പിച്ചു.

ഈ ജീവത്യാഗം വെറുതെയാകില്ല. കാരണം കോണ്‍ഗ്രസ്സല്ല, ബിജെപിയാണ് കേന്ദ്രത്തില്‍ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

