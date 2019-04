കൊൽക്കത്ത: സിപിഎമ്മിന്റെ ചുവപ്പു കോട്ടയായിരുന്ന ബംഗാള്‍ മമതയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് 2011ലാണ്. സിംഗൂരിലെ കര്‍ഷകരുടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത്‌ ടാറ്റയുടെ നാനോ കാര്‍ പദ്ധതിക്കനുകൂലമായി നിലകൊണ്ടതോടെ ഉയര്‍ന്ന കര്‍ഷക പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന് തിരിച്ചടിയായത്‌.

അത്തരത്തില്‍ ടാറ്റയെ സിംഗൂരില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കിയാണ് മമത ബംഗാളിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കസേരയിലേക്കെത്തുന്നത്. ടാറ്റ സിംഗൂരിലെ പദ്ധതിയുപേക്ഷിച്ച് പോയിട്ട് പതിനൊന്നു വര്‍ഷവുമായി. എന്നാല്‍ അതേ ടാറ്റ തൃണമൂലിന്റെ ഇത്തവണത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്യാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമാണ്. സംസ്ഥാനം വ്യവസായ സൗഹൃദമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന വീഡിയോയില്‍ ടാറ്റയെ കുറിച്ചുള്ള പരാമര്‍ശവുമുണ്ട്.

ഏപ്രില്‍ 29ന് പുറത്തിറങ്ങിയ വീഡിയോയില്‍ തൃണമൂല്‍ ഭരിക്കുന്ന ബംഗാളിലേക്ക് ടാറ്റയെയും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്സ് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

"ഞങ്ങള്‍ വലിയ കമ്പനികളെ ബംഗാളിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ടാറ്റയെ ഉള്‍പ്പെടെ", പാര്‍ട്ടിയുടെ വക്താവും രാജ്യസഭാംഗവുമായ ഡെറിക് ഒബ്രിയന്‍ പറയുന്നു.

സിംഗൂര്‍ വിഷയത്തിലെ മമതയുടെ കടുംപിടുത്തമാണ് ടാറ്റയെ സിംഗൂരില്‍ നിന്ന് പുറത്തു പോവാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. എന്നാല്‍ പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങളെയും സംരംഭകരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോകള്‍ സൃഷ്ടിച്ച് അത്‌ മറികടക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ് മമത.

"ഞങ്ങള്‍ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ടാറ്റയെ കുറിച്ച് പറയാം. ടാറ്റ ഹിറ്റാച്ചി അവരുടെ ആസ്ഥാനം റാഞ്ചിയില്‍ നിന്ന് ബംഗാളിലേക്ക് മാറ്റി. ഞങ്ങള്‍ ടാറ്റയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അവര്‍ വന്‍തോതില്‍ ഉത്പാദനമുള്ള കമ്പനിയാണ്. അവര്‍ എക്‌സ്‌കവേറ്റേഴ്‌സ് വരെയുണ്ടാക്കുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ധാരാളം ടാറ്റ ഓഫീസുകളുണ്ട്", ഒബ്രിയന്‍ വീഡിയോയില്‍ പറയുന്നു.

"ടാറ്റ സ്‌പോഞ്ച് അവരുടെ ഓഫീസ് കിയോഞ്ഞാറില്‍ നിന്ന് കൊല്‍ക്കത്തയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ബംഗാളില്‍ സാധ്യമാവുന്നു. അതിനാലാണ് 42ല്‍ 42 സീറ്റും മമത നേടുമെന്ന പറയുന്നതും", ഒബ്രിയന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

content highlights: Trinamool congress and Mamata welcome TATA to Bengal after 11years