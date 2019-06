കൊല്‍ക്കത്ത പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ ലോക്‌സഭയില്‍ ബിജെപി ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത് മുന്നില്‍ കണ്ട് സിപിഎമ്മിന്റെയും കോണ്‍ഗ്രസ്സിന്റെയും പിന്തുണ തേടി മമതാ ബാനര്‍ജി. ബിജെപിയെ നേരിടാന്‍ നമുക്കൊരുമിച്ച് നീങ്ങാമെന്നാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭയില്‍ മമതാ ബാനര്‍ജി പറഞ്ഞത്.

"ബിജെപിക്ക് വോട്ട് ചെയ്താല്‍ എന്താണ് സംഭവിക്കുകയെന്ന് ഭാട്പാരയിലെ ജനങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും, ത്രിണമൂലും കോണ്‍ഗ്രസ്സും സിപിഎമ്മും ഒരുമിച്ച് ചേര്‍ന്ന് ബിജെപിക്കെതിരേ പോരാടണമെന്ന്. നമ്മള്‍ രാഷ്ട്രീയമായി ഐക്യപ്പെടണമെന്നല്ല ആ പറഞ്ഞതിനര്‍ഥം. പക്ഷെ ദേശീയ തലത്തിലെ സമാനമായ വിഷയങ്ങളില്‍ നമ്മള്‍ ഒന്നിച്ചു നില്‍ക്കണം", പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ നിയമസഭയില്‍ വെച്ച് മമതാ ബാനര്‍ജി പറഞ്ഞു.

ഇടതിന്റെ കടുത്ത വിമര്‍ശകയായി നിന്നു കൊണ്ട് 2011ലാണ് മമതാ അധികാരത്തില്‍ വരുന്നത്. 32 വര്‍ഷത്തെ സിപിഎം ഭരണത്തിനൊടുവിലായിരുന്നു മമതയുടെ ത്രിണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ പിടിച്ചത്. ഇത്തവണത്തെ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ത്രിണമൂല്‍ 22സീറ്റു നേടിയപ്പോള്‍ ബിജെപി 18 സീറ്റാണ് ബംഗാളില്‍ നേടിയത്. ഈ ഒരു തിരിച്ചടിയാണ് മമതയെ സിപിഎമ്മിനൊപ്പവും കോണ്‍ഗ്രസ്സിനൊപ്പവും കൈകോര്‍ത്ത് ബിജെപിക്കെതിരേ നീങ്ങാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്.

content highlights: TMC, Congress and CPI(M) should come together says Mamata Banerjee