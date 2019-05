സുല്‍ത്താന്‍പുര്‍: മനേകാഗാന്ധിയുടെ എതിര്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ക്കെതിരേ വരുണ്‍ ഗാന്ധി നടത്തുന്ന പരമാര്‍ശങ്ങള്‍ അതിരു കടക്കുന്നു. മഹാസഖ്യത്തിലെ നേതാക്കൾ പാകിസ്താനികളാണെന്ന വരുണ്‍ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസ്താവന വലിയ എതിർപ്പുകളാണ് ഉയർത്തുന്നത്. എസ്പി-ബിഎസ്പി സഖ്യത്തിന്റെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിക്ക് തന്റെ ഷൂലേസ് അഴിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയെ ഉള്ളു എന്ന് കഴിഞ്ഞദിവസം വരുണ്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് വലിയ വിവാദത്തിനിടവെച്ചിരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ പുതിയ വിവാദ പ്രസ്താവനയുമായി വരുണ്‍ ഗാന്ധി രംഗത്തെത്തിയത്.

"ഇത്തവണ വോട്ട് മദര്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക്. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എന്റെ അമ്മ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ നല്ല വ്യക്തിയാണവര്‍. അവര്‍ മനുഷ്യത്വത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നയാളാണ്. അവര്‍ സത്യസന്ധയാണ്. മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ 35 വര്‍ഷക്കാലത്തിനിടക്ക് ഒരു കറയും പുരളാത്ത വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയുമാണ്. എങ്കില്‍പോലും എന്റെ മാതാവിന് വേണ്ടിയല്ല, പകരം മദര്‍ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വോട്ടഭ്യര്‍ഥിക്കുകയാണ്, വരുൺ ഗാന്ധി ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു.

ഇതിനു ശേഷമാണ് മഹാസഖ്യത്തിനു വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്യരുതെന്നും അവര്‍ പാകിസ്താനികളാണെന്നുമുള്ള പ്രസ്താവന വരുണ്‍ നടത്തിയത്.

"ഇവരെല്ലാം പാകിസ്താനികളാണ്. ആണോ അതോ അല്ലയോ" ആളുകളോടായി വരുണ്‍ ചോദിച്ചു.

ആരാണ് രാമഭക്തര്‍ക്കെതിരേ വെടിയുണ്ട പായിച്ചതെന്ന് വരുണ്‍ ആള്‍ക്കൂട്ടത്തോടായി ചോദിച്ചപ്പോൽ മുലായം സിങ് എന്ന ഉത്തരം വന്നു.

"500 പേരാണ് മരിച്ചത്. അവരുടെ രക്തം വീണു. അത് നമുക്ക് മറക്കാന്‍ കഴിയുന്നതല്ല",എന്നും സുൽത്താൻപുരിലെ പ്രചാരണത്തിനിടെ വരുണ്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

1990ലെ അയോധ്യ വെടിവയ്പ് പരാമര്‍ശിച്ചായിരുന്നു വരുണ്‍ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗം. അയോധ്യയിലേക്ക് വിഎച്ചപിയുടെ വിളികേട്ട് രാജ്യത്തെമ്പാടുനിന്നുമെത്തിയ കര്‍സേവകരെ വെടിവയ്ക്കാന്‍ എസ്പി സ്ഥാപകനും അന്നത്തെ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ മുലായം സിങ് യാദവ് ഉത്തരവിട്ടതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു വരുണിന്റെ ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തല്‍.

content highlights: They Are Pakistanis, Varun gandhi says about alliance leader