ന്യൂഡൽഹി: നരേന്ദ്രമോദിക്ക് തങ്ങളോട് വിദ്വേഷമുണ്ടെന്ന് ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാര്‍ കരുതുന്നു. അവര്‍ക്കൊപ്പമെന്ന് കാണിക്കാനാണ് വയനാട്ടില്‍ മത്സരിക്കുന്നതെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടനപത്രിക പുറത്തിറക്കുന്ന ചടങ്ങിലാണ് വയനാട്ടില്‍ മത്സരിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തെ കുറിച്ച് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വിശദീകരിച്ചത്. എന്നോടുള്ളതുപോലെ നിങ്ങള്‍ എന്ത് കൊണ്ടാണ് മോദിയോട് ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കാത്തതെന്നും രാഹുൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിനിടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് ചോദിച്ചു.

ഹിന്ദു മേഖലയില്‍ നിന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ ഒളിച്ചോടുകയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഹിന്ദുക്കളെ ഭയക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഹിന്ദുക്കള്‍ ന്യൂനപക്ഷമായ ഒരു മണ്ഡലത്തില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ രാഹുല്‍ തയ്യാറാകുന്നതെന്നുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോപണം. ഇതിനെതിരേ ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ കാര്‍ഡ് ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ മറുപടി.

"നിലവിലെ സര്‍ക്കാര്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് കരുതല്‍ തരുന്നില്ലെന്ന കടുത്ത വിശ്വാസം ദക്ഷിണേന്ത്യയിലുണ്ട്. രാജ്യം എടുക്കുന്ന നിര്‍ണ്ണായക തീരുമാനങ്ങളില്‍ അവരെ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നില്ലെന്നും ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് തോന്നുന്നു. അതിനാല്‍ ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് ഒരു സന്ദേശം നല്‍കാന്‍ ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതായത് ഞങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്കൊപ്പമുണ്ടെന്നും ഞാന്‍ നിങ്ങളോടൊപ്പമാണെന്നും. അതിനാലാണ് കേരളത്തില്‍ നിന്ന് ഞാന്‍ മത്സരിക്കുന്നത്", രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

ഹിന്ദുതീവ്രവാദം എന്ന വാക്കുപയോഗിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്സ് ഹിന്ദുക്കളെ അപമാനിക്കുകയാണെന്നും ഹിന്ദുസമുദായം അവരെ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നതുകൊണ്ടാണ് ന്യൂനപക്ഷം ഭൂരിപക്ഷമായുള്ള പ്രദേശത്ത നിന്ന് രാഹുല്‍ മത്സരിക്കുന്നതെന്നും മോദി രാഹുലിന്റെ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വത്തിനെതിരേ തിങ്കളാഴ്ച ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ പ്രസംഗത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ മോദി യഥാര്‍ഥ വിഷയങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഓടിയൊളിക്കുകയാണെന്ന് രാഹുല്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

"അദ്ദേഹം ഭയത്താല്‍ ഓടിയൊളിക്കുകയാണ്. ദേശ സുരക്ഷാ വിഷയത്തിലും അഴിമതിയിലും പൊതു ഡിബേറ്റ് നടത്താന്‍ ഞാന്‍ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. എന്നോട് ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കും പോലെ നിങ്ങള്‍ എന്ത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കാത്തത്. വാര്‍ത്താ സമ്മേളനം നടത്തി ചോദ്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാന്‍ അദ്ദേഹമെന്തിനാണ് ഭയപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങള്‍ എന്നോട് ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കും. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ ഭയമാണു താനും", രാഹുല്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെ വിമര്‍ശിച്ചു കൊണ്ട് സംസാരിച്ചു.

നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഭയമുണ്ടാവാം പക്ഷെ നമ്മള്‍ അദ്ദേഹത്തെ തോല്‍പിക്കുമെന്നും രാഹുല്‍ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

