ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യന്‍ പൗരനെന്ന നിലയില്‍ ബാലാകോട്ടില്‍ യഥാര്‍ഥത്തില്‍ സംഭവിച്ചതെന്തെന്ന് അറിയാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്നും 300 പേരെ ശരിക്കും കൊന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നും കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നേതാവ് സാം പിത്രോഡ.പുല്‍വാമ ആക്രമണം പോലുള്ളവ എല്ലായ്‌പ്പോഴും സംഭവിക്കാറുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. എന്ന് കരുതി പാകിസ്താൻ എന്ന രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ എങ്ങനെ കുറ്റം പറയുമെന്നും പിത്രോഡ ചോദിച്ചു.

"കുറച്ച് കൂടി ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയാനുണ്ട്. കാരണം ഞാന്‍ ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസ് വാര്‍ത്തകളും മറ്റ് വാര്‍ത്തകളും വായിച്ചിരുന്നു. നമ്മള്‍ ശരിക്കും ആക്രമിച്ചോ. നമ്മള്‍ ശരിക്കും 300 പേരെ കൊന്നോ. എനിക്കറിയില്ല. ഒരു പൗരനെന്ന നിലയില്‍ അറിയാനുള്ള അവകാശം എനിക്കുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നെന്ന് കരുതി ഞാന്‍ ദേശീയവാദി അല്ലാതാവുന്നില്ല. ഞാന്‍ എതിര്‍പക്ഷത്താണെന്നും ഇതിനര്‍ഥമില്ല. നമുക്ക് വസ്തുതകള്‍ അറിയണം. അത്രേയുള്ളൂ. നിങ്ങള്‍ 300 പേരെ കൊന്നിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അത് ഞങ്ങളറിയണം. നമ്മളെല്ലാം അറിയണം. അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ ആരും കൊല്ലപ്പെട്ടില്ലെന്ന് പറയുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യന്‍ പൗരനെന്ന നിലയില്‍ നാണക്കേട് തോന്നുകയാണ്".

പുല്‍വാമ ആക്രമണത്തിനു ശേഷം ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ചിലര്‍ വന്ന് ആക്രമണം നടത്തിയതിന് ഒരു രാജ്യത്തെ ഒന്നാകെ എങ്ങനെയാണ് കുറ്റം പറയുകയെന്നാണ് സാം പിത്രോഡ മറുപടി നല്‍കിയത്.

"പുല്‍വാമ ആക്രമണത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും അറിയില്ല. ഇത് എല്ലായ്‌പ്പോഴും സംഭവിക്കാറുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. മുബൈ താജ് ഹോട്ടലിലും ഒബ്‌റോയി ഹോട്ടലിലും ഇത് സംഭവിച്ചിരുന്നു. അന്ന് നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാമായിരുന്നു യുദ്ധവിമാനങ്ങളെ അയക്കാമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അതല്ല ശരിയായ രീതി. അങ്ങനെയല്ല നമ്മള്‍ ലോകത്തോട് ഇടപെടേണ്ടത്. എട്ട് പേര്‍ (മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിലെ ആക്രമികള്‍) ചിലത് ചെയ്‌തെന്ന് കരുതി ഒരു രാജ്യത്തിനു മുകളിലേക്ക് നാം ചാടേണ്ടതില്ല", എഎന്‍ഐയ്ക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ സാം പിട്രോഡ പറഞ്ഞു.

വ്യോമസേനയുടെ വാദങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണോ എന്ന ചോദ്യത്തോടും സാം പിട്രോഡ പ്രതികരിച്ചു.

"നാം വൈകാരികമായി പെരുമാറിക്കൂട. കണക്കുകള്‍ എപ്പോഴും നിക്ഷ്പക്ഷമായിരിക്കണം. നിങ്ങള്‍ 300 പേരെ കൊന്നെന്ന് പറയുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ പറയുകയാണ്. നോക്കൂ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ മരണസംഖ്യയെ കുറിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ഞാന്‍ പറയുകയാണ്", പിത്രോഡ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

താന്‍ പറഞ്ഞത് തന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ്സിന്റെ അഭിപ്രായമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

"ഞാന്‍ എന്റെ വ്യക്തപരമായ അഭിപ്രായമാണ് പങ്ക് വെക്കുന്നത്. ഞാന്‍ വികാരം പൂണ്ടല്ല സംസാരിക്കുന്നത്.പകരം ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായി. യുക്തിയില്‍ വിശ്വസിച്ച് കൊണ്ടാണ് ഞാന്‍ സംസാരിക്കുന്നത്".

മോദിയുടെ സ്ഥാനത്ത് മന്‍മോഹന്‍ സിങ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത്രപെട്ടെന്ന് നടപടികൈക്കൊള്ളുമായിരുന്നോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു മന്‍മോഹന്‍സിങ്ങെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

"ഒരുപാടാളുകള്‍ കളിയാക്കി. ഒരുപാടാളുകള്‍ കളിയാക്കി എഴുതുകയും സിനിമകള്‍ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു.എല്ലാം വ്യാജമായിരുന്നു", മൻമോഹൻ സിങ്ങിനെതിരേയുള്ള പ്രചാരങ്ങളെ പ്രതിരോധിച്ച് പിത്രോഡ പറഞ്ഞു.

2014 മുതല്‍ വെറും കയ്യടിനേടാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന സര്‍ക്കാരാണ് ഇന്ത്യയിലും അമേരിക്കയിലും ഉദയം ചെയ്തതെന്നം നിങ്ങളുടെ ശത്രു അതിര്‍ത്തിയിലുണ്ട് എന്ന ഭയം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇരുകൂട്ടരും ചെയ്യുന്നതെന്നും പിത്രോഡ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

