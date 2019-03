തിരുവനന്തപുരം: വയനാട്ടില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി മത്സരിക്കുകയാണെങ്കില്‍ സ്ഥാനര്‍ഥിയെ പിന്‍വലിക്കാന്‍ ഇടതുപക്ഷം തയ്യാറാകുമോ എന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കെതിരേ ഇടതുപക്ഷസ്ഥാനാര്‍ഥിയെ നല്‍കുന്നതിലൂടെ എന്ത് സന്ദേശമാണ് സിപിഎം നല്‍കുന്നതെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല ചോദിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വയനാട്ടില്‍ മത്സരിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദ്യം ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ സംസാരിച്ചിരുന്നു ഇതിനോടുള്ള പ്രതികരണമെന്നോണമാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ മറുപടി.

കേരളത്തില്‍ വന്ന് ഇടതുപക്ഷത്തെ നേരിടുന്നതിലൂടെ ബിജെപിയല്ല ഇടതുപക്ഷമാണ് എതിരാളി എന്ന സന്ദേശം കോണ്‍ഗ്രസ്സ് രാജ്യത്തിന് നല്‍കുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു. വയനാട്ടില്‍ വന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി മത്സരിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തോടാണ്. ഇതിലൂടെ ദേശീയ തലത്തില്‍ എന്ത് സന്ദേശമാണ് കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നല്‍കുന്നതെന്നുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചത്.

ഈ പ്രസ്താവനയോട് അതേ നാണയത്തില്‍ മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു ചെന്നിത്തല.

"അന്ധമായ കോണ്‍ഗ്രസ് വിരോധം വെച്ചു പുലര്‍ത്തിയിരുന്ന ആളാണ് പിണറായി വിജയന്‍. ദേശീയതലത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സുമായി ചേര്‍ന്ന് ജനാധിപത്യ മതേതര സഖ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി പരിശ്രമിച്ച സീതാറാം യെച്ചൂരിയെ പാര്‍ട്ടി യോഗങ്ങളില്‍ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയ ആളാണ് പിണറായി വിജയന്‍. ഇക്കാലമത്രയും ദേശീയ ജനാധിപത്യപ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഉണ്ടാകുന്നതിനെ എതിര്‍ത്തതിലൂടെ സിപിഎം നല്‍കിയ സന്ദേശമെന്താണ്", ചെന്നിത്തല ചോദിച്ചു.

"ഞങ്ങള്‍ കരുതി രാഹുലിന്റെ സ്ഥാനാര്‍ഥ്വത്തെ ബിജെപിയായിരിക്കും കൂടുതൽ എതിര്‍ക്കുക എന്ന്. എന്നാല്‍ സിപിഎം ആണ് ഏറ്റവും അധികം എതിര്‍ത്തതെന്നത് ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നു. അത് രാഷ്ട്രീയ പാപ്പരത്തം ആണ് കാണിക്കുന്നത്", രമേശ് ചെന്നിത്തല കുറ്റപ്പെടുത്തി.

"രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ പിന്തുണക്കുക എന്ന ചരിത്രപരമായ കടമ നിറവേറ്റാതെ പോവുന്നത് ഹിമാലയന്‍ മണ്ടത്തരമാവും. ജ്യോതിബസു പറഞ്ഞ ഹിമാലയന്‍ മണ്ടത്തരം വീണ്ടും ആവര്‍ത്തിക്കാന്‍ പോവുകയാണ്.

അവസരവാദ നിലപാടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കൈക്കൊള്ളുന്നത്."

ബിജെപിക്കെതിരായുള്ള പോരാട്ടത്തില്‍ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് കിട്ടുന്ന സുവര്‍ണാവസരമാണ്. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കെതിരേ മത്സരിക്കുന്നതിലൂടെ എന്ത് സന്ദേശമാണ് നല്‍കുന്നത്. അതിനാല്‍ ഇടതുപക്ഷം നിലപാട് പുനപരിശോധിക്കണമെന്നും ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു.

രാഹുലിന്റെ സ്ഥാനാര്‍ഥ്വത്തില്‍ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം. രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കേരളത്തില്‍ മത്സരിക്കേണ്ടത് കേരള ജനതയുടെ ആവശ്യമാണ്. അനുകൂലമായ തീരുമാനം രാഹുല്‍ എടുക്കണമെന്നാണ് അഭ്യര്‍ഥനയെന്നും ചെന്നിത്തല കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

