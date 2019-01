രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ചില ഭാവങ്ങള്‍ക്ക് ഞാന്‍ യോജിച്ചയാളല്ലെന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ ജീവിതത്തില്‍ ഞാന്‍ സംതൃപ്തയാണ്. ഞാനെന്നെ കൃത്യമായി കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും പൂര്‍ണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഒരിക്കലും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഞാനില്ലെന്നത് വ്യക്തമായ കാര്യമാണ്.

പത്ത് വര്‍ഷം മുമ്പൊരു ഏപ്രിലില്‍ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഒരു അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞതാണ് ഈ വാക്കുകള്‍. കാലത്തിന് മായ്ക്കാന്‍ പറ്റാത്ത വ്യക്തതകളും നിലപാടുകളും ഇല്ല എന്നാണല്ലോ. സ്വയം പൂര്‍ണ്ണമായി കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലന്ന പ്രിയങ്കയുടെ ആത്മവിമർശനം കൃത്യമായിരുന്നു. അതിനാലാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇല്ലെന്ന ഉറച്ച തീരുമാനം പോലും പത്ത് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറം മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമായതും.

"പ്രിയങ്കയെ കൊണ്ടുവരൂ കോണ്‍ഗ്രസ്സിനെ രക്ഷിക്കൂ" എന്ന കോണ്‍ഗ്രസ്സ് പ്രവര്‍ത്തകരുടെ മുദ്രാവാക്യം വിളികളോടു കൂടി അപ്രത്യക്ഷയായതാണ് പ്രിയങ്ക. അമുല്‍ബേബി ഇമേജില്‍ നിന്ന് രാഹുൽ പുറത്തു കടക്കാതിരുന്ന നാളുകളില്‍ രാഹുലിനെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസ്സ്കാരുപോലും പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ കാലത്ത് പ്രിയങ്കയ്ക്ക് കോണ്‍ഗ്രസിനെ രക്ഷിക്കാനകുമെന്നാണ് പല കോൺഗ്രസ്സുകാരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നതും പരസ്യമായി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നതും.

എന്നാല്‍ അമ്മ സോണിയയുടെ ആഗ്രഹത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താന്‍, ജ്യേഷ്ഠന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി തട്ടിയെടുക്കാതിരിക്കാന്‍ തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തെ സ്വയം ത്യജിക്കുകയായിരുന്നു പ്രിയങ്ക. പ്രിയങ്ക സജീവ സാന്നിധ്യമായാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് തലപ്പത്ത് ആരെന്ന ചോദ്യത്തിന് രണ്ടുത്തരം പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്നുയരും. എന്നാല്‍ രാഹുലെന്ന ഉത്തരം ഏകകണഠമായി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പറയണമെന്നാണ് സോണിയ ആഗ്രഹിച്ചത്. അതായിരുന്നു പ്രിയങ്കയുടെ നീണ്ട അസാന്നിധ്യത്തിനു പിന്നില്‍ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട്.

രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെയാണ് അമ്മ സോണിയ ഗാന്ധി ഭാവിയുടെ കോണ്‍ഗ്രസ്സിന്റെ മുഖമായി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് പ്രിയങ്ക. അതിനാല്‍ രാഹുലിന്റെ പേരിനു പകരം തന്റെ പേര്‍ ഉയര്‍ന്നു കേള്‍ക്കാന്‍ പ്രിയങ്ക ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ഭര്‍ത്താവ് റോബര്‍ട്ട് വദ്രയുമായി ചേര്‍ന്നുള്ള അഴിമതിയാരോപണങ്ങളും പ്രിയങ്കയുടെ സംശുദ്ധ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിന് വിലങ്ങുതടിയായി. ജ്യേഷ്ഠന്‍ രാഹുല്‍ഗാന്ധി തന്റേതായ ഇടവും സ്വാധീനവും പാര്‍ട്ടിയിലും ജനങ്ങള്‍ക്കിടയിലും കണ്ടെത്തിയ അവസരത്തിലാണ് പ്രിയങ്കയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനമെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. അതായത് സഹോദരന് ഭീഷണിയാവുന്ന ഘട്ടങ്ങളെല്ലാം വകഞ്ഞുമാറ്റിയുള്ള രംഗപ്രവേശനം.

ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം മാത്രമല്ല പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി എത്തുകയാണെങ്കില്‍ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്കുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. അത്തരത്തില്‍ പാര്‍ട്ടിയിലും അധികാരത്തിലും ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന്റെ പിടിമുറുക്കാനുള്ള ആയുധ മുറകൂടിയാണ് പ്രിയങ്ക എന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

ബിജെപിയുടെ സവര്‍ണ്ണ വോട്ടുകളെയും നഗരവോട്ടുകളെയും പ്രിയങ്കയിലൂടെ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് പാളയത്തിലെത്തിക്കുക എന്ന രാഹുലിന്റെ തന്ത്രം കൂടിയാണ് പ്രിയങ്ക തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്‌ തൊട്ടു മുമ്പ് രംഗ പ്രവേശനം ചെയ്തതിനു പിന്നില്‍. എന്ത് വില കൊടുത്തും യുപിയെ ബിജെപിയുടെ ധൃതരാഷ്ട്രാലിംഗനത്തില്‍ നിന്ന് മുക്തമാക്കുക എന്ന തന്ത്രത്തിലെ തുരുപ്പ് ചീട്ടാണ് അവർ. ബ്രാഹമ്ണ നഗര വോട്ടുകളെ ബിജെപിയില്‍ നിന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ്സിലെത്തിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശം കൂടി കിഴക്കന്‍ യുപിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതല പ്രിയങ്കയ്ക്ക് നല്‍കിയതിനു പിന്നിലുണ്ട്. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്ന പ്രിയങ്കയുടെ കരിസ്മ കൊണ്ട് നഗര വോട്ടുകളെ ആകര്‍ഷിക്കാമെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ്സ് കണക്കു കൂട്ടുന്നു.



1972ല്‍ ജനിച്ച പ്രിയങ്ക തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യ പൊതു പ്രസംഗം നടത്തുന്നത് 16ാം വയസ്സിലാണ്. 30വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറം അവര്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയായിരിക്കുന്നു. ഗാന്ധി കുടുംബത്തിലെ അംഗമന്ന നിലയില്‍ ഇത് വൈകിയുള്ള രംഗപ്രവേശനമാണ്. പക്ഷെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള വരവ് എന്നും നിരാകരിച്ചതിനാലാണ് പ്രിയങ്കയുടെ വരവ് വാര്‍ത്തയാകുന്നതും. മാത്രമല്ല മറ്റ് നേതാക്കളുടെ മക്കള്‍ സഞ്ചരിച്ച വഴികളിലൂടെയായിരുന്നില്ല ഒരിക്കലും പ്രിയങ്കയുടെ സഞ്ചാരം. പഠനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത മേഖലകളില്‍ പോലും അത് ദൃശ്യമായിരുന്നു. മനശ്ശാസ്ത്രത്തിലായിരുന്നു ബിരുദം. ബുദ്ധിസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും

2010ലാണ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം പ്രിയങ്ക നേടുന്നത്. പിന്നീട് വിപാസന ധ്യാനത്തില്‍ ആകൃഷ്ടയായി അവർ.1999ല്‍ പത്ത് ദിവസം വിപാസന ധ്യാനം ചെയ്ത കാര്യം ഒരിക്കല്‍ അവര്‍ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

മനോ ദൗര്‍ബല്യങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കി മനസിനെ ശാക്തീകരിക്കുന്ന യോഗമാര്‍ഗ്ഗമാണ് വിപാസന. സ്വാഭാവികമായ ശ്വാസഗതിയെ ശാന്തമായി നിരീക്ഷിച്ച്, മനസിന്റെ ആഴങ്ങളിലേയ്ക്ക് കടന്നു ചെന്ന്, മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങളെ പുറം തള്ളി, ശാന്തത കൈവരിക്കലാണ് വിപാസന ധ്യാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ജീവിത ദു:ഖങ്ങളുടെ കാരണം തേടിയലഞ്ഞ സിദ്ധാര്‍ത്ഥ രാജകുമാരനെ ശ്രീബുദ്ധനാക്കി, ജീവിത ദുരിതങ്ങളുടെ കാരണം വെളിവാക്കിക്കൊടുത്തത് വിപാസന ധ്യാന പരിശീലനമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

ഇത്തരത്തില്‍ വ്യത്യസ്ത വഴികളില്‍ സഞ്ചരിച്ച പ്രിയങ്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളെ അധികാരത്തിലേക്കുള്ള കുറുക്കുവഴിയല്ല അവര്‍ക്ക് രാഷ്ട്രീയമെന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം.

