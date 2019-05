ലഖ്നൗ: മോദിയുടെ ഗുജറാത്ത് മോഡല്‍ വികസനത്തെ ശക്തമായി വിമര്‍ശിച്ച് ബിഎസ്പി നേതാവ് മായാവതി രംഗത്ത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വാരാണസിയില്‍ നിന്നുള്ള മോദിയുടെ പരാജയം വിജയത്തേക്കാള്‍ വലിയ ചരിത്രമാവുമെന്നും മായാവതി പറഞ്ഞു.

"ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ പൂര്‍വ്വാഞ്ചല്‍ മേഖലയില്‍ ദാരിദ്ര്യത്തെയും തൊഴിലില്ലായ്മയെയും പിന്നാക്കാവസ്ഥയെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നതില്‍ മോദിയുടെ ഗുജറാത്ത് മോഡല്‍ വികസനം ഒരുതരത്തിലും വിജയമായിരുന്നില്ല. പച്ചയായ കാപട്യമായിരുന്നു അത്. വികസനത്തിന് പകരം മോദിയും യോഗിയും ചേര്‍ന്ന ഡബിള്‍ എന്‍ജിന്‍ ഭരണം വര്‍ഗ്ഗീയ സംഘര്‍ഷങ്ങളും വിദ്വേഷവും അക്രമവും മാത്രമാണ് രാജ്യത്തിന് നല്‍കിയത്", മായാവതി പറഞ്ഞു.

"പൂര്‍വ്വാഞ്ചലിലെ ജനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും തിരഞ്ഞടെുക്കപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങള്‍ ചതിക്കപ്പെടുകയും വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയുമായിരുന്നു. ഗോരഖ്പുരിന് യോഗിയെ താഴെയിറക്കാനായാല്‍ വാരാണസിയില്‍ നിന്നുള്ള മോദിയുടെ പരാജയമായിരിക്കും വിജയത്തേക്കാള്‍ വലിയ ചരിത്രമാവുക. 1977ല്‍ റായ്ബറേലിയില്‍ സംഭവിച്ചത് വാരാണസിയില്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുമോ", എന്നും മായാവതി ചോദിച്ചു.

1977ല്‍ റായ്ബറേലിയില്‍ നിന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഏറ്റുവാങ്ങിയ പരാജയത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ഈ പരാമർശം.

