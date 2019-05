ന്യൂഡൽഹി: കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളതിനാല്‍ ഭാരതീയ ജനതാപാര്‍ട്ടി ഇതുവരെ ഒരു സീറ്റും നേടിയിട്ടില്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നേതാവ് ഉദിത് രാജ്. തിങ്കളാഴ്ച തന്റെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടില്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

"കേരളത്തില്‍ ബിജെപി ഈ ദിവസം വരെ ഒരു സീറ്റു പോലും വിജയിച്ചിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ. കാരണം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ് അവിടുള്ളത്", ഉദിത് രാജ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

എക്‌സിറ്റ് പോള്‍ ഫലങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഈ ട്വീറ്റ്. രാജ്യത്തുടനീളം ബിജെപി 300 ലധികം സീറ്റുകളുമായി വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കുമെന്നു എക്‌സിറ്റ് പോള്‍ ഫലങ്ങള്‍ ഒന്നടങ്കം പ്രവചിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ എക്‌സിറ്റ് പോള്‍ ഫല പ്രവചനം കോണ്‍ഗ്രസ്സിനനുകൂലമാണ്. ഒരു സര്‍വ്വെയൊഴിച്ചാല്‍ കേരളത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് മുന്നേറ്റമുണ്ടാവുമെന്നാണ് എക്‌സിറ്റ് പോള്‍ പ്രവചനം.

വടക്കു പടിഞ്ഞാറന്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നുള്ള മുന്‍ ബിജെപിഎംപിയായ ഉദിത് രാജ് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിലാണ് കോണ്‍ഗ്രസ്സില്‍ ചേരുന്നത്. 2014 ലാണ് ഉദിത് രാജിന്റെ ഇന്ത്യന്‍ ജസ്റ്റിസ് പാര്‍ട്ടി ബിജെപിയില്‍ ലയിച്ചത്. ദളിത് ആക്റ്റിവിസ്റ്റായ ഉദിത് രാജ് ആംആദ്മി പാര്‍ട്ടിയിലെ രാഖി ബിര്‍ളയെ ഒരു ലക്ഷത്തില്‍പരം വോട്ടുകള്‍ക്കാണ് 2014 ല്‍ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.

ബിജെപി ദളിത് വിരുദ്ധ പാര്‍ട്ടിയാണെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ്സില്‍ ചേര്‍ന്നയുടന്‍ ഉദിത് രാജ് ആരോപിച്ചിരുന്നു.

