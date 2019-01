ന്യൂഡല്‍ഹി: പിണറായി സര്‍ക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിട്ട് കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം നടപ്പാക്കണമെന്ന് ലോക്‌സഭയില്‍ ബിജെപി എംപിമാരുടെ ആവശ്യം. ബിജെപി എംപി നിഷികാന്ദ് ഡുബേ ആണ് കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം വേണമെന്ന് ആവശ്യമുന്നയിച്ചത്.

"ബിജെപി എംപി മുരളീധരന്റെ വീട്ടില്‍ അക്രമമുണ്ടായി. കൊലപ്പെടുത്താന്‍ വരെ ശ്രമമുണ്ടായി. ബിജെപിയുടെ പ്രവര്‍ത്തകനായതു കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേരെ ഇത്തരത്തില്‍ അക്രമമുണ്ടായത്". ബിജെപിയെയും ആര്‍എസ്എസ്സിനെയും സര്‍ക്കാര്‍ വേട്ടയാടുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

വീടുകള്‍ക്കനേരെ അക്രമം നടക്കുന്നു, സ്ത്രീകള്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കും നേരെ അക്രമം നടക്കുന്നു. സംഘപരിവാര്‍ ബിജെപി അംഗങ്ങള്‍ക്കെതിരേയും അക്രമം നടക്കുന്നു. കാലങ്ങളായി അക്രമം നടക്കുകയാണെന്നും ഇതിനായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ജുഡീഷ്യല്‍ കമ്മീഷനെ നിയോഗിക്കണമെന്നും നിഷികാന്ദ് ഡുബേ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം കൊണ്ടുവരണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യമുന്നയിച്ചു.

പിണറായി സർക്കാർ വിരുദ്ധ നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാര്‍ലമെന്റിന് അകത്തും പുറത്തും ബിജെപി എംപിമാര്‍ പ്രതിഷേധിച്ചു. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറിനെതിരേ കേന്ദ്ര ബിജെപി നേതാക്കളെ കൂടി അണിനിരത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ കണ്ടത്.

