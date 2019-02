പെരിന്തല്‍മണ്ണ: കനകദുര്‍ഗ്ഗയ്ക്ക് ഭര്‍തൃവീട്ടില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ പുലാമന്തോൾ ഗ്രാമന്യായാലയം അനുമതി നല്‍കി. ഭര്‍ത്തൃവീട്ടില്‍ പ്രവേശിക്കാനും കുട്ടികള്‍ക്കൊപ്പം കഴിയാനും അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗാര്‍ഹിക പീഡന നിരോധന നിയമ പ്രകാരം കനകദുര്‍ഗ്ഗ നല്‍കിയ പരാതിയിലാണ് ഗ്രാമ കോടതിയുടെ വിധി.

ഭര്‍തൃമാതാവിന്റെ മര്‍ദ്ദനത്തെ തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രിയിലായ കനകദുര്‍ഗയെ വീട്ടില്‍ കയറ്റുന്നതില്‍ ഭര്‍ത്താവ് കൃഷ്ണനുണ്ണിയും കുടുംബാംഗങ്ങളും എതിര്‍പ്പ് അറിയിച്ചിരുന്നു. പെരിന്തല്‍മണ്ണ ജുഡീഷ്യല്‍ ഫസ്റ്റ്ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലെത്തിയ ആവശ്യം പുലാമന്തോളിലെ ഗ്രാമക്കോടതിയിലേക്ക് അയച്ചു. അങ്ങാടിപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ ഇത്തരം കേസുകള്‍ പരിഗണിക്കുന്നത് പുലാമന്തോള്‍ ഗ്രാമക്കോടതിയാണ്.

ശബരിമലയില്‍ ദര്‍ശനംനടത്തിയ ശേഷം പെരിന്തല്‍മണ്ണയിലെ വണ്‍സ്റ്റോപ്പ് സെന്ററില്‍ പോലീസ് സംരക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്ന കനകദുര്‍ഗയ്ക്ക് വേണ്ടി അഭിഭാഷകയാണ് ഹാജരായത്. കേസിൽ തിങ്കളാഴ്ച വാദം പൂർത്തിയായിരുന്നു. ഇനി കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും.

content highlights: Kanaka Durga is allowed to stay in Husband's house, says court