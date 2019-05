തിരുവനന്തപുരം ലോക് സഭാ മണ്ഡലത്തില്‍ ശശി തരൂര്‍ തോറ്റാല്‍ ? തികച്ചും സാങ്കല്പികമാണു ചോദ്യം. അങ്ങനെയൊരു തോല്‍വിയുണ്ടായാല്‍ എന്താവും അതിനു കാരണം എന്നതു മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യം. ആരാവും കാരണമെന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്.

വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് സിറ്റിങ് എം.പി ശശിതരൂര്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് വീണ്ടും സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായത്. ശക്തമായൊരു പോരാട്ടത്തിന് അങ്കം കുറിച്ച് സിപിഐയിലെ സി.ദിവാകരനും രംഗത്തെത്തി. അതിനു ശേഷമാണ് മിസോറാം ഗവര്‍ണര്‍ സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് കുമ്മനം രാജശേഷരന്‍ ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായി രംഗത്തിറങ്ങിയത്. രംഗമാകെ ചൂടുപിടിച്ചു. ലക്ഷണമൊത്ത ഒരു ത്രികോണ മത്സരമെന്ന പേരില്‍ തിരുവനന്തപുരം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാന്‍ തുടങ്ങി.

അപ്പോഴാണ് വടകരയില്‍ സിപിഎം നേതാവ് പി.ജയരാജനെ നേരിടാന്‍ തയ്യാറാണെന്നു പറഞ്ഞ് തിരുവനന്തപുരത്തെ വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് എം.എല്‍.എ. കെ.മുരളീധരന്‍ മുന്നോട്ടു വരുന്നത്. ഉടന്‍ തന്നെ പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വം ഉഷാറായി. രാത്രിവണ്ടിക്ക് വടകരയിലേയ്ക്കു തീവണ്ടി കയറിയ മുരളിക്ക് പിറ്റേന്ന് വെളുപ്പിന് വടകര റെയില്‍വെ സ്റ്റേഷനില്‍ വമ്പന്‍ സ്വീകരണവും കിട്ടി. തുടക്കം അതിഗംഭീരമായി.

മുരളിയുടെ അസാന്നിധ്യം തരൂര്‍ ക്യാമ്പില്‍ പെട്ടെന്നു പ്രകടമായി. പ്രചാരണ യന്ത്രം അപ്പാടെ മന്ദീഭവിച്ചു. മുരളിയോടൊപ്പം എപ്പോഴുമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഘം നേരെ വടകരയ്ക്കു വണ്ടി കയറി. സംഘടനാ തലത്തില്‍ പല കുഴപ്പങ്ങളുമുണ്ടായി. എവിടെയും ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം പ്രകടമായിരുന്നു. അപകടം മനസ്സിലാക്കിയ തരൂര്‍ ഹൈക്കമാന്റിനെ സമീപിച്ച് സഹായം അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു. വടകരയില്‍ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ആദ്യം കണ്ട ആവേശം പിന്നീട് ഇല്ലാതായെന്ന് മുരളിയും പരിഭവപ്പെട്ടു.

കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയത്തും തരൂര്‍ ഹൈക്കമാന്റിനെ സമീപിച്ചതാണ്. അന്നു നേമം നിയോജകമണ്ഡലമായിരുന്നു വിഷയം. ആ സമയത്തുമാത്രം കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ടു ജനതാദളിലേയ്ക്ക് കുടിയേറിയ സുരേന്ദ്രന്‍ പിള്ളയെയാണ് നേമത്തുള്ള സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായി കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. സുരേന്ദ്രന്‍ പിള്ളയ്ക്കു പോലും മത്സരക്കാന്‍ താത്പര്യമില്ലായിരുന്നു. ബിജെപിയാവട്ടെ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മുതിര്‍ന്ന നേതാവായ ഒ രാജഗോപാലിനെത്തന്നെ അവിടെ നിര്‍ത്തി സിപിഎം സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി വി.ശിവന്‍കുട്ടിയും. സ്വന്തം ലോക്സഭാ സീറ്റിലെ ഒരു നിയമസഭാ മണ്ഡലമെന്ന നിലയ്ക്ക് നേമത്തു കോണ്‍ഗ്രസ് കരുത്തനായ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെത്തന്നെ നിര്‍ത്തണമെന്നായിരുന്നു തരൂരിന്റെ ആവശ്യം. അദ്ദേഹം ഡല്‍ഹിയിലെത്തി ഹൈക്കമാന്റിനെ ഇക്കാര്യം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. നേമത്ത് ബിജെപിയുടെ ദേശീയ നേതാവായ ഒ രാജഗോപാലിനെതിരെ കരുത്തനായ കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി തന്നെ വേണമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഹൈക്കമാന്റ് ഇക്കാര്യം ഗൗരവത്തോടു കൂടി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചു. നേമത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി തന്നെ വേണമെന്നായിരുന്നു ഹൈക്കമാന്റ് നിര്‍ദേശിച്ചത്. പക്ഷേ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം അതു ഗൗനിക്കാതെ ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയാണ് ചെയ്തത്. എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളായിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നും നേമത്തു മാത്രം പുതിയൊരു സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെ കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ നിന്നാല്‍ എല്ലാം വൈകുമെന്നുമായിരുന്നു മറുപടി. ഹൈക്കമാന്റ് പിന്നെ അനങ്ങിയില്ല. നേമത്ത് ഒ. രാജഗോപാല്‍ ജയിച്ചത് ചരിത്രമായി. സംസ്ഥാന നിയമസഭയില്‍ ബിജെപി ആദ്യമായി അക്കൗണ്ട് തുറക്കുകയായിരുന്നു.

കേരളത്തിലെ 20 ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ ഒന്നെങ്കിലും പിടിച്ചെടുത്ത് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാന്‍ ബിജെപി ജീവന്‍മരണ പോരാട്ടം നടത്തുമ്പോഴാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം കെ. മുരളീധരനെ ഇവിടെ നിന്ന് അടര്‍ത്തിമാറ്റി വടകരയ്ക്കയച്ചത്.

പത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തില്‍പ്പെട്ട കോന്നിയില്‍ നിന്ന് അടൂര്‍ പ്രകാശിനെ ആറ്റിങ്ങലില്‍ പോരിനിറക്കിയതും സമാനമായ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു. ആറ്റിങ്ങലില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ താത്പര്യമില്ലെന്ന് അടൂര്‍ പ്രകാശ് അറിയിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ സമ്പത്തിനോട് ഏറ്റുമുട്ടാന്‍ പ്രാപ്തിയുള്ള മറ്റൊരു നേതാവിനെ, അതും ആറ്റിങ്ങല്‍ മേഖലയിലുള്ള ഒരാളെ, കണ്ടെത്താന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനായില്ല. ആറ്റിങ്ങല്‍, വടകര, ആലപ്പുഴ തുടങ്ങിയ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ യോജിച്ച സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ കണ്ടുവെയ്ക്കുന്നതിന് കാലേക്കൂട്ടി ഗൃഹപാഠം ചെയ്യാനും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനായില്ല. അവസാന നിമിഷങ്ങളിലെ തിടുക്കത്തില്‍ പല തീരുമാനങ്ങളും പെട്ടെന്നെടുക്കേണ്ടി വന്നുവെന്നു സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനു സമാധാനം പറയാം. പക്ഷേ പത്തനംതിട്ടയില്‍ ബിജെപിയുടെ പ്രസ്റ്റീജ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായ കെ. സുരേന്ദ്രനാണ് മത്സരിക്കുന്നതെന്നും ശബരിമലയുടെ അടിവാരത്തുള്ള ഈ മണ്ഡലത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സിറ്റിങ്ങ് എം.പി. ആന്റോ ആന്റണിക്ക് സര്‍വ സന്നാഹവും ഒരുക്കേണ്ടത് കോണ്‍ഗ്രസ് തന്നെയാണെന്നും നേതൃത്വത്തിനു നന്നായറിയാം. പത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഒരു നെടുംതൂണ്‍ തന്നെയാണ് അടൂര്‍ പ്രകാശ്. ആ വലിയ നെടുംതൂണ്‍ ഇല്ലാതെയാണ് പത്തനംതിട്ടയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രചാരണം നടത്തിയത്.

പത്തനംതിട്ടയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി ആന്റോ ആന്റണി ജയിച്ചേക്കാം. തിരുവനന്തപുരത്ത് ശശി തരൂരും. എങ്കിലും വലിയ ചോദ്യങ്ങള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനു മുന്നില്‍ ഉയര്‍ന്നു നില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. പത്തനംതിട്ടയില്‍ ബിജെപിയുടെ കെ. സുരേന്ദ്രനെതിരെ തീ പാറുന്ന പോരാട്ടത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരുന്ന ആന്റോ ആന്റണിയ്ക്കു പിന്തുണ നല്‍കേണ്ടിയിരുന്ന അടൂര്‍ പ്രകാശിനെ ആറ്റിങ്ങലിലേയ്ക്കു വിട്ടതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു? സുരേന്ദ്രനെ തോല്‍പ്പിക്കുക, ആന്റോ ആന്റണിയെ വിജയിപ്പിക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യത്തിനപ്പുറത്ത് ആറ്റിങ്ങലില്‍ സിപിഎം സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി എ. സമ്പത്തിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്നതായിരുന്നുവോ? വടകരയില്‍ സിപിഎം നേതാവ് പി.ജയരാജനെ പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്ന വലിയ ലക്ഷ്യത്തിനു മുമ്പില്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് ശശി തരൂരിനെ വിജയിപ്പിക്കുക, വലിയ വെല്ലുവിളിയുമായി വന്ന ബിജെപി നേതാവ് കുമ്മനം രാജശേഖരനെ പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്ന രണ്ടു സുപ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ടുകളഞ്ഞുവോ? ചോദ്യങ്ങള്‍ കാമ്പുള്ളവ തന്നെയാണ് പ്രസക്തവും.

