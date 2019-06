ന്യൂഡൽഹി: അധ്യക്ഷന്റെ കാര്യത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ അനിശ്ചിത്വം തുടരുന്നതിനിടെ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ടുപോകാനാകില്ലെന്ന് മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും മുതിര്‍ന്ന നേതാവുമായ വീരപ്പമൊയ്‌ലി. ഈ നിഷ്‌ക്രിയത്വം തുടര്‍ന്നാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് പാര്‍ട്ടി വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി മെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പാര്‍ട്ടിയെ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും ഇനി അഥവാ സ്ഥാനം ഉപേക്ഷിക്കാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനമെങ്കില്‍ അനുയോജ്യനായ മറ്റൊരാളെ കണ്ടെത്തി ആ സ്ഥാനം ഏല്‍പിക്കണമെന്നും വീരപ്പ മൊയ്‌ലി പറഞ്ഞു.

"രാഹുല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ കരയ്‌ക്കെത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി അഥവാ മാറിനില്‍ക്കാനാണ്‌ അദ്ദേഹത്തിന്റെ താത്പര്യമെങ്കില്‍ അനുയോജ്യനായ മറ്റൊരാളുടെ കൈയ്യില്‍ പാര്‍ട്ടിയെ ഏല്‍പിച്ച ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം പോവേണ്ടത്. ആ പോക്ക് ഒരിക്കലും കോണ്‍ഗ്രസ്സിന്റെ ഐക്യത്തെയും സ്ഥിരതയെയും മന്ദഗതിയിലാക്കി കൊണ്ടാവരുത്. അതിന് നിങ്ങള്‍ അനുവദിക്കരുത്. അത്തരത്തില്‍ മന്ദഗതിയിലായാല്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉടലെടുക്കും. ഐക്യം നഷ്ടപ്പെടും. അത് സംഭവിക്കരുത്.

രാഹുല്‍ തന്നെ പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കണം. ഇത് നിര്‍ണ്ണായക സമയമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റേത് ദേശീയ ദൗത്യമാണ്. പാര്‍ട്ടിയെ കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പാര്‍ട്ടിയെ നിലനിര്‍ത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതിന്റെ സ്ഥിരതയും ഐക്യവും നിലനിര്‍ത്തേണ്ടതുണ്ട്", വീരപ്പ മൊയ്ലി പറഞ്ഞു

നിശ്ചലാവസ്ഥയില്‍ തുടരുന്നത് കാരണം അവിടവിടെയായി ശബ്ദങ്ങളുയര്‍ന്നു തുടങ്ങി. പാര്‍ട്ടിക്ക് ഇതുപോലെ അലസമായി തുടര്‍ന്നുപോവാനാവില്ല. 1998ല്‍ സീതാറാം കേസരിയില്‍ നിന്ന് സോണിയ ഗാന്ധി പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം പാര്‍ട്ടിയില്‍ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പിളര്‍പ്പു പോലുമുണ്ടായിട്ടില്ല. അത് ഇനിയും തുടര്‍ന്നു പോവേണ്ടതുണ്ടെന്നും വീരപ്പ മൊയ്‌ലി പറഞ്ഞു.

കര്‍ണടകയിലെ ചിക്കബല്ലാപുരില്‍ നിന്ന് ഇത്തവണ ലോക്‌സഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ച് അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.

content highlights: f Rahul Gandhi wants to leave, he should find right person says Veerappa Moily