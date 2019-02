ന്യൂഡൽഹി: കബളിപ്പിക്കളും വീമ്പിളക്കലും വിരട്ടലുമാണ് മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ തത്വശാസ്ത്രമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നേതാവ് സോണിയ ഗാന്ധി. സത്യവും സുതാര്യതയും ലജ്ജയില്ലാത്തവിധം കീഴ്‌മേല്‍മറിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും സോണിയ ഗാന്ധി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കോണ്‍ഗ്രസ്സ് സി.പി.പി ജനറല്‍ ബോഡി മീറ്റിങ്ങിലായിരുന്നു മോദിക്കെതിരേയുള്ള സോണിയാഗാന്ധിയുടെ കടുത്ത വിമര്‍ശനം.

"രാജ്യം ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക പിരിമുറുക്കങ്ങളിലൂടെയും സാമൂഹികവെല്ലുവിളികളിലൂടയുമാണ് നീങ്ങുന്നത്. ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ആധാരശിലകള്‍ക്കെല്ലാം മോദി സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഹരമേല്‍പ്പിച്ചു. ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളും തത്വങ്ങളും മോദി സര്‍ക്കാരിനാല്‍ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു", സോണിയ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

വീമ്പിളക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുള്ള ഭരണകൂടത്തിന് പകരമാവാന്‍ ആവില്ലെന്ന് ജനങ്ങള്‍ക്ക് ബോധ്യമായിത്തുടങ്ങി. മാര്‍ക്കറ്റിങ് ഗിമ്മിക്കുകള്‍ കൊണ്ട് ഭരണം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോവാനാവില്ലെന്നും ജനങ്ങള്‍ക്ക് മനസ്സിലായി.അവരോട് പറഞ്ഞ കള്ളങ്ങളുടെയെല്ലാം ഫലം ഇന്ന് ജനങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുകയാണെന്നും സോണിയ പറഞ്ഞു.

content highlights: Bluff, bluster, intimidation is the philosophy of Modi govt,says Sonia