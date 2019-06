ഇൻഡോർ: മധ്യപ്രദേശ് എംപി ആകാശ് വിജയവര്‍ഗീയ് കോര്‍പറേഷന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് കൊണ്ട് അടിക്കുന്ന വീഡിയോ പുറത്ത്. മുതിര്‍ന്ന ബിജെപി നേതാവ് കൈലാഷ് വിജയവര്‍ഗീയയുടെ മകന്‍ കൂടിയാണ് ആകാശ്.

ടിവി മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെയും പോലീസിന്റെയും മുന്നില്‍ വെച്ചാണ് എംപിയും അനുയായികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തല്ലിചതച്ചത്. ഇത് പൊതുജനം കാണുന്നതും വീഡിയോയില്‍ പകര്‍ത്തുന്നതൊന്നും അവരെ ബാധിച്ചതേയില്ല.

ഇന്‍ഡോറിലെ ഗഞ്ചി മേഖലയില്‍ കൈയ്യേറ്റ ഭൂമി ഒഴിപ്പിക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു മുന്‍സിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ധീരേന്ദ്ര ബ്യാസും അസിത് ഖാരെയും. എന്നാല്‍ എംപി ആകാശ് വിജയവര്‍ഗീയ് ഇവിടെയെത്തി ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ഉടന്‍ തന്നെ സ്ഥലം വിടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത് വാക്കേറ്റത്തിലും തുടർന്ന് മർദ്ദനത്തിലും കലാശിക്കുകയായിരുന്നു.

"നിങ്ങള്‍ അഞ്ച് മിനുട്ടിനുള്ളില്‍ ഇവിടം വിടണം. അല്ലെങ്കില്‍ പിന്നീടെന്ത് സംഭവിച്ചാലും അതിനുത്തരവാദി നിങ്ങളായിരിക്കും" എന്നാണ് ആകാശ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞത്.

പിന്നീട് വാദപ്രതിവാദമുണ്ടാകുകയും വലിയ അടിപിടിലേക്ക് കാര്യങ്ങള്‍ എത്തുകയുമായിരുന്നു. ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് എടുത്ത് കൊണ്ട് ആകാശ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തല്ലാനോങ്ങുന്നതും പോലീസുകാര്‍ അദ്ദേഹത്തെ തടയുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കാണാം.

"ഞാന്‍ ക്ഷുഭിതനായിരുന്നു. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് ഓര്‍മ്മയില്ല. പത്ത് മിനുട്ടില്‍ സ്ഥലം കാലിയാക്കണമെന്ന് ഞാന്‍ അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഞാനൊരു ജനപ്രതിനിധിയാണ്. ജനങ്ങള്‍ക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കുമിടയിലെ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കേണ്ടത് എന്റെ ചുമതലയാണ്. അതിനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു ഞാന്‍ നടത്തിയിരുന്നത്. പക്ഷെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അവരുടെ തന്നിഷ്ടം കാട്ടുകയായിരുന്നു", ആകാശ് ന്യായീകരിച്ചു.

എംപിക്കും അനുയായികൾക്കുമേതിരെ കേസെടുത്തെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

#WATCH Madhya Pradesh: Akash Vijayvargiya, BJP MLA and son of senior BJP leader Kailash Vijayvargiya, thrashes a Municipal Corporation officer with a cricket bat, in Indore. The officers were in the area for an anti-encroachment drive. pic.twitter.com/AG4MfP6xu0