കൊൽക്കത്ത: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിലുണ്ടായ സംഘര്‍ഷം അറിയാതെ പോയത് എഴുന്നേല്‍ക്കാന്‍ വൈകിയതു കൊണ്ടെന്ന ന്യായീകരണവുമായി നടിയും തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയുമായ മൂണ്‍മൂണ്‍സെന്‍.

"അവര്‍ എനിക്ക് ബെഡ് ടീ വളരെ വൈകിയാണ് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നത്.അതിനാല്‍ ഞാന്‍ എഴുന്നേല്‍ക്കാന്‍ വൈകി. അല്ലാതെ ഞാനെന്ത് പറയാന്‍. എനിക്കറിയില്ല", മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയുടെ ചോദ്യത്തിനുത്തരമായി മൂണ്‍മൂണ്‍ സെന്‍ പറഞ്ഞു. എന്‍ഡിടിവിയാണ് ഈ വിവാദ വീഡിയോ പുറത്തു വിട്ടത്.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസമായ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ബംഗാളിലെ അസന്‍സോള്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ സംഘര്‍ഷമുണ്ടായത്. ഇവിടെ ബിജെപിയുടെ ബാബുല്‍ സുപ്രിയോ ആണ് മൂണ്‍മൂണ്‍സെന്നിന്റെ എതിരാളി. സിറ്റിങ് എംപി കൂടിയായ സുപ്രിയോയുടെ കാര്‍ ആള്‍ക്കൂട്ടം ആക്രമിച്ചിരുന്നു. തൃണമൂല്‍ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പോളിങ്ബൂത്തുകള്‍ കൈയ്യടക്കിയെന്നും ജനങ്ങളെ വോട്ട് ചെയ്യാന്‍ അനുവദിച്ചില്ലെന്നും സുപ്രിയോ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

എന്നാല്‍ രാഷ്ട്രീയ സംഘഷങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും സിപിഎമ്മിന്റെ ഭരണകാലത്താണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും സംഘർഷങ്ങളെ ന്യായീകരിച്ചു കൊണ്ട് മൂണ്‍മൂണ്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

