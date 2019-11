ജസ്റ്റിസുമാരായ എന്‍.വി. രമണ, ആര്‍. സുബാഷ് റെഡ്ഡി, ബി.ആര്‍. ഗവായ് എന്നിവര്‍ ശബരിമലയ്ക്കായി പ്രത്യേക നിയമം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനോട് ഇന്ന് നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. ശബരിമലയില്‍ പുതിയ ദേവപ്രശ്നം നടത്തണം എന്നതുള്‍പ്പടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ച് പന്തളം രാജ കുടുംബത്തിലെ രേവതി നാള്‍ രാമവര്‍മ്മ നല്‍കിയ ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കവെയാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ എന്‍.വി. രമണ, ആര്‍. സുബാഷ് റെഡ്ഡി, ബി.ആര്‍. ഗവായ് എന്നിവര്‍ ശബരിമലയ്ക്കായി നാല് ആഴ്ച്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ പ്രത്യേക നിയമം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് സര്‍ക്കാരിനോട് നിര്‍ദേശിച്ചത്. കോടതിയില്‍ രണ്ട് തവണയായാണ് ഇന്ന് വാദം നടന്നത്. കോടതിയില്‍ നടന്ന നടപടികള്‍ ഇങ്ങനെ.

കോര്‍ട്ട് നമ്പര്‍ : 2

ബെഞ്ച്: ജസ്റ്റിസുമാരായ എന്‍.വി. രമണ, ആര്‍. സുബാഷ് റെഡ്ഡി, ബി.ആര്‍. ഗവായ്

സമയം: 10.55

കോര്‍ട്ട് മാസ്റ്റര്‍ : (ഐറ്റം) 108

ജി. പ്രകാശ് (സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ അഭിഭാഷകന്‍) : ഈ ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുന്നത് മാറ്റിവയ്ക്കണം. രണ്ട് മാസത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കണം.

ജസ്റ്റിസ് രമണ : സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ശബരിമലയ്ക്കായി പ്രത്യേക നിയമം കൊണ്ടുവരും എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അത് എന്തായി?

ജി. പ്രകാശ് : ഞങ്ങള്‍ നിയമം തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് കൂടി സമയം വേണ്ടി വരും.

ജസ്റ്റിസ് രമണ : എത്ര കാലം? നൂറ് വര്‍ഷം? അത് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങള്‍ നിയമം കൊണ്ടുവരില്ല.

ജി. പ്രകാശ് : ഞങ്ങള്‍ നിയമത്തിന്റെ കരട് തയ്യാറാക്കി.

ജസ്റ്റിസ് രമണ: ഓഗസ്റ്റ് 27-നാണ് നിങ്ങള്‍ നിയമം കൊണ്ടുവരാം എന്ന് കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. മൂന്ന് മാസമായിട്ടും ഒന്നും നടന്നില്ലല്ലോ.

ജസ്റ്റിസ് രമണ : യെസ് മിസ്റ്റര്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍ (രേവതി നാള്‍ രാമവര്‍മ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജര്‍ ആകുന്ന സീനിയര്‍ അഭിഭാഷകന്‍)

കെ. രാധാകൃഷ്ണന്‍ : ഈ കേസിലെ അഞ്ചാം എതിര്‍ കക്ഷിയായ തന്ത്രി (കണ്ഠര് മഹേശ്വരര്) മരിച്ചു പോയി. അദ്ദേഹത്തിന് പകരം ഇപ്പോഴത്തെ തന്ത്രിയെ കക്ഷി ചേര്‍ക്കണം. അതിനായി കേസ് മാറ്റി വയ്ക്കണം.

ജസ്റ്റിസ് രമണ : നിങ്ങള്‍ 2011-ല്‍ നല്‍കിയ ഹര്‍ജി ആണ്. ഇപ്പോള്‍ കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍ എന്തിനാണ് മാറ്റി വയ്ക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

കെ. രാധാകൃഷ്ണന്‍ : ദേവപ്രശ്‌നവും ആയി ബന്ധപ്പെടുന്ന വിഷയം ആണ്. അത് കൊണ്ട് തന്ത്രി കേസില്‍ കക്ഷി ആകേണ്ടതാണ്.

ജസ്റ്റിസ് രമണ : ദേവപ്രശ്‌ന വിഷയം ഒന്നും ഞങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കുന്നത് ശബരിമലയിലെ ഭരണ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ചാണ്.

ജസ്റ്റിസ് രമണ : എവിടെ ജയ്ദീപ് ഗുപ്ത. ജയ്ദീപ് ഗുപ്ത ആണ് ശബരിമലയ്ക്കായി പ്രത്യേക നിയമം കൊണ്ടുവരും എന്ന് ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഉറപ്പ് നല്‍കിയത്. ( ഈ കേസില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജര്‍ ആകുന്ന സീനിയര്‍ അഭിഭാഷകന്‍ ആണ് ജയ്ദീപ് ഗുപ്ത)

ജി പ്രകാശ് : ജയ്ദീപ് ഗുപ്ത മറ്റൊരു കോടതിയില്‍ ആണ്. ഈ കേസ് പാസ് ഓവര്‍ ചെയ്യണം.

ജസ്റ്റിസ് രമണ : നിങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ കരട് എവിടെ ?

(ജി പ്രകാശ് പേപ്പര്‍ കൈയ്യില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന പേപ്പര്‍ ബുക്കില്‍ നിന്ന് രണ്ട് സെറ്റ് കടലാസ്സ് സെറ്റുകള്‍ കോര്‍ട്ട് മാസ്റ്റര്‍ക്ക് കൈമാറി. തിരുവിതാംകൂര്‍- കൊച്ചി ഹിന്ദു ആരാധനാലയ നിയമ ഭേദഗതി ബില്ല് 2019-ന്റെ കരടാണ് കൈമാറിയത്)

ജി. പ്രകാശ് : രണ്ട് സെറ്റ് മാത്രമേ ഇപ്പോള്‍ എന്റെ കൈയ്യില്‍ ഉള്ളു.

ജസ്റ്റിസ് രമണ : കുഴപ്പമില്ല.

(ഒരു സെറ്റ് ജസ്റ്റിസ് രമണയും ജസ്റ്റിസ് സുബാഷ് റെഡ്ഢിയും വായിക്കുന്നു. മറ്റൊരു സെറ്റ് ജസ്റ്റിസ് ബി.ആര്‍. ഗവായ് വായിക്കുന്നു)

ജി. പ്രകാശ് : നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലാണ് ശബരിമലയെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ജസ്റ്റിസ് രമണയും ജസ്റ്റിസ് സുബാഷ് റെഡ്ഡിയും തമ്മില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു.

ജസ്റ്റിസ് രമണ : ഭരണസമിതിയെ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ ആണോ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? ഇതില്‍ ഭരണസമിതിയില്‍ മൂന്നില്‍ ഒന്ന് വനിതകള്‍ എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏഴംഗ ബെഞ്ച് യുവതി പ്രവേശനത്തിന് എതിരായി വിധിച്ചാല്‍ എങ്ങനെ ഭരണസമിതിയിലെ യുവതികള്‍ക്ക് ശബരിമലയില്‍ കയറാന്‍ കഴിയും? ഭരണസമിതിയിലുള്ളവര്‍ക്ക്് ഭരണനിര്‍വ്വഹണത്തിനായി സ്ഥിരമായി പോകേണ്ടി വരില്ലേ.

ജി പ്രകാശ് : ലിംഗ സമത്വത്തിന്റെ വിഷയം ആണ്. ഈ ബില്ല് ശബരിമലക്ക് മാത്രം ഉള്ളതല്ല.

ജസ്റ്റിസ് രമണ : ശബരിമലയ്ക്കായി പ്രത്യേക നിയമം കൊണ്ടുവരും എന്നാണല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത്.

ജി പ്രകാശ് : ശബരിമലയ്ക്കായി പ്രത്യേക സംവിധാനമാണ് ഈ നിയമത്തില്‍ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ജസ്റ്റിസ് രമണ : ഒരു വര്‍ഷം ശബരിമലയില്‍ ഉദ്ദേശം എത്ര പേരാണ് വരുന്നത് ?

ജി. പ്രകാശ് : സീസണ്‍ സമയത്ത് പ്രതിദിനം 60000 പേര്‍ വരും. പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍ എത്താറുണ്ട്.

കെ. രാധാകൃഷ്ണന്‍ : എല്ലാ മാസവും അഞ്ച് ദിവസം ശബരിമല നട തുറന്നിരിക്കും.

ജസ്റ്റിസ് രമണ : അരക്കോടിയോളം ജനങ്ങള്‍ വരുന്ന ക്ഷേത്രമാണ്‌. തിരുപ്പതിയും ഗുരുവായൂരും വര്‍ഷത്തില്‍ എല്ലാ ദിവസവും തുറന്നിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രമാണ്‌. ശബരിമല അങ്ങനെയല്ല. മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളെ പോലെ ശബരിമലയെ കാണരുത്. ജയ്ദീപ് ഗുപ്തയെ വിളിക്കൂ.

ജി പ്രകാശ് : ഈ ഹര്‍ജി പാസ് ഓവര്‍ ചെയ്യണം.

ജസ്റ്റിസ് രമണ : ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ന് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഒരു വിശദീകരണം ലഭിക്കണം.

കേസ് പാസ് ഓവര്‍ ചെയ്യുന്നു.

...................

സമയം 12.13

(രേവതി നാള്‍ രാമവര്‍മ്മ നല്‍കിയ ഹര്‍ജി സുപ്രീം കോടതി വീണ്ടും പരിഗണനയക്ക് എടുക്കുന്നു).

ജസ്റ്റിസ് രമണ : എന്താണിത് ജയ്ദീപ് ഗുപ്ത (സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ സീനിയര്‍ അഭിഭാഷകന്‍)

ജയ്ദീപ് ഗുപ്ത : നിയമത്തിന്റെ കരട് ഞാന്‍ ഇപ്പോഴാണ് കണ്ടത്.

ജസ്റ്റിസ് രമണ : കഴിഞ്ഞ തവണ ശബരിമലയ്ക്കായി പ്രത്യേക നിയമം കൊണ്ടുവരും എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്.

ജയ്ദീപ് ഗുപ്ത : ശബരിമലയ്ക്കായി പ്രത്യേക നിയമം കൊണ്ടുവരാന്‍ ഞാന്‍ സര്‍ക്കാരിനോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കാം.

ജസ്റ്റിസ് രമണ : അതുപോലെ ഭരണസമിതിയില്‍ യുവതികളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാല്‍, ഏഴ് അംഗ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി മറിച്ചാണെങ്കില്‍ അവര്‍ക്ക് ശബരിമലയില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ കഴിയുമോ?

ജയ്ദീപ് ഗുപ്ത : 50 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകളെ മാത്രമേ ഭരണസമിതിയില്‍ ഉള്‍പെടുത്താവൂ എന്ന് സര്‍ക്കാറിനോട് പറയാം.

ജസ്റ്റിസ് ബി ആര്‍ ഗവായ് : (ചിരിച്ച് കൊണ്ട്) 10 വയസ്സില്‍ താഴെയുള്ളവരെയും.

ജസ്റ്റിസ് രമണ : (ചിരിച്ച് കൊണ്ട്) പത്ത് വയസ്സില്‍ താഴെയുള്ളവര്‍ക്ക് ക്ഷേത്രം ഭരിക്കാന്‍ കഴിയില്ലല്ലോ.

ജസ്റ്റിസ് ബി ആര്‍ ഗവായ് : ഇപ്പോള്‍ ശബരിമലയില്‍ എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പ്രവേശിച്ച് കൂടെ ?

ജയ്ദീപ് ഗുപ്ത : അത് ഒരു തര്‍ക്കവിഷയം ആണ്.

(ജസ്റ്റിസ് ഗവായ് ചിരിക്കുന്നു)

ജസ്റ്റിസ് സുബാഷ് റെഡ്ഡി : നിയമത്തിന്റെ നാലാം അധ്യായത്തില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കമ്മീഷണര്‍ എന്ന സ്ഥാനത്ത് നിയമിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഏത് റാങ്കില്‍ പെട്ട ആളായിരിക്കും ?

ജയ്ദീപ് ഗുപ്ത : സെക്രട്ടറി റാങ്കില്‍ പെട്ട വ്യക്തി ആയിരിക്കും.

പി. എസ്. സുധീര്‍ (തിരുവിതാം കൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് അഭിഭാഷകന്‍) : നിലവില്‍ കമ്മീഷ്ണര്‍ ഐ.എ.എസ് കേഡറില്‍ ഉള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ആണ്.

ജസ്റ്റിസ് സുബാഷ് റെഡ്ഡി : തിരുപ്പതി, ഗുരുവായൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് മാതൃകയില്‍ ശബരിമലയ്ക്കായി പ്രത്യേക നിയമം നിര്‍മ്മിച്ച് കൂടേ ?

ജയ്ദീപ് ഗുപ്ത : സര്‍ക്കാരിന്റെ പരിഗണനയില്‍ അതുണ്ട്. പക്ഷേ കുറച്ച് സമയം വേണം.

ജസ്റ്റിസ് രമണ : എത്ര സമയം ?

ജയ്ദീപ് ഗുപ്ത : കുറച്ച് കൂടി സമയം വേണം.

ജസ്റ്റിസ് രമണ : ജനുവരിയിലെ കരട് നിയമം ആണ് നിങ്ങള്‍ കോടതിക്ക് കൈമാറിയത്. ഇതുവരെയും അതില്‍ ഒരു പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

ജയ്ദീപ് ഗുപ്ത : ബില്ല് നിയമസഭ പാസാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ജസ്റ്റിസ് രമണ : കേരളത്തില്‍ എന്തേ നിയമസഭ ചേരാറില്ലേ? കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന് പോലും കോടതിയുടെ ഇടപെടല്‍ ഉണ്ടായാല്‍ മാത്രമേ നിയമം കൊണ്ട് വരാന്‍ കഴിയൂ ?

ജി. പ്രകാശ് : ഇപ്പോള്‍ ശബരിമലയില്‍ ഉത്സവ സീസണ്‍ ആണ്.

ജസ്റ്റിസ് രമണ : ഉത്സവ സീസണും നിയമനിര്‍മ്മാണവും തമ്മില്‍ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല. നാല് ആഴ്ചക്കുള്ളില്‍ നിയമം കൊണ്ട് വരണം. ജനുവരി മൂന്നാം വാരം ഞങ്ങള്‍ ഈ ഹര്‍ജി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

ജയ്ദീപ് ഗുപ്ത : ഞാന്‍ സര്‍ക്കാരിനെ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയിക്കാം.

ജസ്റ്റിസ് രമണ : ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ഒന്നേ ഉള്ളു. ശബരിമലയുടെ ഭരണനിര്‍വഹണത്തിന് പ്രത്യേക നിയമം കൊണ്ടുവരിക. മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തന്നെ ആ ഭരണസംവിധാനത്തിന്റെ തലപ്പത്ത് വയ്ക്കുക.

(ജസ്റ്റിസ് രമണ ഉത്തരവ് ഡിക്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു)

