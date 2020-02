ന്യൂഡല്‍ഹി: ശബരിമല പുനഃപരിശോധന ഹര്‍ജികള്‍ പരിഗണിച്ച ബെഞ്ചിന് വിശാല ബെഞ്ചിലേക്ക് റഫര്‍ ചെയ്യാന്‍ അധികാരം ഉണ്ടോ ? അങ്ങനെ റഫര്‍ ചെയ്ത വിഷയങ്ങള്‍ ഒന്‍പതംഗ ബെഞ്ചിന് പരിഗണിക്കാന്‍ കഴിയുമോ ? ശബരിമല വിശാല ബെഞ്ച് പരിഗണനാ വിഷയങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കാന്‍ ഇന്ന് ചേര്‍ന്നപ്പോള്‍ ഉയര്‍ന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങള്‍ ആയിരുന്നു ഇവ.

വിശാല ബെഞ്ചിന്റെ രൂപവത്കരണത്തെ എതിര്‍ത്ത് ഭരണഘടനാ വിദഗ്ധനായ ഫാലി എസ് നരിമാന്‍ ഒരു ഭാഗത്തും, ബെഞ്ച് രൂപവത്കരണത്തെ അനുകൂലിച്ച് മുന്‍ അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ കെ പരാശരന്‍ മറുഭാഗത്തും. ഇരുവരെയും പിന്തുണച്ച് മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകരുടെ നീണ്ട നിര. ബെഞ്ച് രൂപവത്കരിച്ച നടപടിയെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പിന്തുണച്ചപ്പോള്‍, സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ബെഞ്ച് രൂപവത്കരണത്തില്‍ നിലപാട് അറിയിക്കാതെ മറ്റുചില നിയമ പ്രശനങ്ങള്‍ മാത്രം കോടതിയില്‍ ഉന്നയിച്ചു.

ഇന്ന് കോടതിയില്‍ നടന്നത്

തുഷാര്‍ മേത്ത (സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍): വിശാല ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കേണ്ട പരിഗണന വിഷയങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഇടയില്‍ അഭിപ്രായ ഐക്യം ഉണ്ടായില്ല. പരിഗണന വിഷയങ്ങള്‍ ബെഞ്ചിലെ അംഗങ്ങള്‍ ചേമ്പറില്‍ ഇരുന്ന് തീരുമാനിക്കണം. തുറന്ന കോടതിയില്‍ വാദം കേട്ട് തീരുമാനിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. തുറന്ന കോടതിയില്‍ വാദം കേട്ടാല്‍ തര്‍ക്കം തുടരും.

ഫാലി എസ് നരിമാന്‍ (മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകന്‍) : ഈ ഹര്‍ജികള്‍ പരിഗണിക്കാന്‍ വിശാല ബെഞ്ചിന് കഴിയുമോ ? എനിക്ക് അക്കാര്യത്തില്‍ സംശയമുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ബെഞ്ച് വിശാല ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിട്ട വിഷയം മാത്രമേ ഉയര്‍ന്ന ബെഞ്ചിന് പരിഗണിക്കാന്‍ കഴിയുകയുള്ളു. ശബരിമല വിഷയത്തില്‍ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് തീരുമാനം എടുത്തതാണ്. 4 : 1 ന്. അതിന് എതിരെ നല്‍കിയ പുനഃപരിശോധന ഹര്‍ജികളില്‍ പുറപ്പടിവിച്ച ഉത്തരവിലാണ് ചില വിഷയങ്ങളില്‍ വിശാല ബെഞ്ച് തീരുമാനം എടുത്തശേഷം പുനഃപരിശോധിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനം എടുക്കാം എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ പുനഃപരിശാധന ഹര്‍ജികളില്‍ കോടതിക്ക് എടുക്കാവുന്ന തീരുമാനം പരിമിതമാണ്. നേരത്തെ ഉള്ള വിധിയില്‍ എന്തെങ്കിലും പിഴവ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയാന്‍ കഴിയും. അല്ലാതെ വിശാല ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് ആ വിഷയം വിടാന്‍ കഴിയില്ല.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ : ശബരിമല വിഷയം മാത്രമല്ല. മറ്റ് ചില വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ പരിഗണനയില്‍ ഉണ്ട്.

ഫാലി എസ് നരിമാന്‍ : ആ കേസുകളും ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. പുനഃപരിശോധനാ ഹര്‍ജിയിലെ ഉത്തരവ് വായിച്ചാല്‍ അത് മനസിലാകും.

(നരിമാന്‍ പുനഃ പരിശോധന ഹര്‍ജിയില്‍ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഗോഗോയ് എഴുതിയ ഭൂരിപക്ഷ വിധി വായിക്കുന്നു)

ഫാലി എസ് നരിമാന്‍ : ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിടുകയോ, വരുകയോ ചെയ്യുമ്പോള്‍ മാത്രമേ ആ വിഷയത്തില്‍ കോടതിക്ക് തീര്‍പ്പു കല്‍പ്പിക്കാന്‍ കഴിയുകയുള്ളു. അല്ലാതെ വിശാല ബെഞ്ചിന് ഏതെങ്കിലും വിഷയം വിളിച്ച് വരുത്തി അതില്‍ തീരുമാനം എടുക്കാന്‍ കഴിയില്ല. പുനഃപരിശോധന ഹര്‍ജികളില്‍ ഒന്നുകില്‍ നേരത്തെ പുറപ്പടിവിച്ച വിധി ശരി എന്നോ അല്ലെങ്കില്‍ തെറ്റ് എന്നോ പറയാം. അല്ലാതെ അത് വിശാല ബെഞ്ചിന് വിടാന്‍ കഴിയില്ല.

ശ്യാം ദിവാന്‍ (മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകന്‍) : ഫാലി നരിമാന്‍ പറഞ്ഞതിനോട് ഞാന്‍ യോജിക്കുന്നു. പരിഗണന വിഷയങ്ങള്‍ തയ്യാറാകുന്നതിന് മുമ്പ് ബെഞ്ച് ഈ വിഷയത്തില്‍ കക്ഷികളെ കേള്‍ക്കണം.

തുഷാര്‍ മേത്ത : ഞാന്‍ ഇതിനോട് വിയോജിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിഷയം ഉയര്‍ന്ന ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കണം എന്ന് പുനഃപരിശോധന ഹര്‍ജി കേള്‍ക്കുന്ന ബെഞ്ചിന് തോന്നിയാല്‍, അത് റഫര്‍ ചെയ്യാന്‍ ഉള്ള അധികാരം ആ ബെഞ്ചിനുണ്ട്.

(സുപ്രീം കോടതി ചട്ടങ്ങള്‍ തുഷാര്‍ മേത്ത വായിക്കുന്നു)

തുഷാര്‍ മേത്ത : വിശാല ബെഞ്ച് ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുതകള്‍ പരിശോധിക്കില്ല എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ: വിശാല ബെഞ്ചിന് ചില വിഷയങ്ങള്‍ റഫര്‍ ചെയ്തു ചെയ്തു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവുണ്ട്.

ഫാലി എസ് നരിമാന്‍ : യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ അത് ഒരു മാറ്റിവയ്ക്കല്‍ (adjorunment) ഉത്തരവ് ആണ്. വിശാല ബെഞ്ചിന് വിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് അല്ല. ശബരിമല പുനഃപരിശോധന ഹര്‍ജികളില്‍ തീരുമാനം മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് ആ ഉത്തരവില്‍ ഉള്ളത്. ആ വിഷയം വിശാല ബെഞ്ചിന് വിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് അല്ല.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ : ആയിരിക്കാം. എന്നാല്‍ ചില പ്രത്യേക വിഷയങ്ങള്‍ വിശാല ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കണം എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശബരിമല പുനഃപരിശോധന ഹര്‍ജി അല്ല കോടതി പരിഗണിക്കുന്നത്. ഭരണഘടനയുടെ 25, 26 അനുച്ഛേദങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളും, മൗലിക അവകാശങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങളും ആണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. ചില വിഷയങ്ങള്‍ വിശാല ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗോഗോയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ്. ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനം, മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ പള്ളി പ്രവേശനം, ദാവൂദി ബോറ വിഭാഗത്തിലെ ചേലാ കര്‍മ്മം, പാര്‍സി സ്ത്രീകള്‍ അന്യമതസ്ഥരെ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോള്‍ നഷ്ടമാകുന്ന അവകാശങ്ങള്‍ തുടങ്ങി പല വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമവശങ്ങള്‍ ആണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. ശബരിമല പുനഃപരിശോധനാ ഹര്‍ജികള്‍ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കില്ല. വിശാല ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അത് പിന്നീട് പരിഗണിക്കും.

ഫാലി എസ് നരിമാന്‍ : ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിട്ടതും, ഭരണഘടന ബെഞ്ച് തീര്‍പ്പു കല്‍പ്പിച്ചതുമായ ചില വിഷയങ്ങളും വിശാല ബെഞ്ചിന് വിട്ടിട്ടുണ്ട്.

(പുനഃപരിശോധന ഹര്‍ജിയിലെ ഉത്തരവ് വായിക്കുന്നു)

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ : ചില വിഷയങ്ങള്‍ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് വിശാല ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഫാലി എസ് നരിമാന്‍ : ഒന്‍പതംഗ ബെഞ്ച് രൂപവത്കരിക്കാന്‍ കോടതിക്ക് അധികാരം ഇല്ലെന്നല്ല എന്റെ നിലപാട്. എന്നാല്‍, പുനപരിശോധന ഹര്‍ജി പരിഗണിച്ച ബെഞ്ച് വിഷയം വിശാല ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിടാന്‍ കഴിയില്ല എന്നാണ് നിലപാട്.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ : നരിമാന്‍ മുന്നോട്ടുവച്ച ഈ വിഷയം വിശാല ബെഞ്ചിന്റെ ഒരു പരിഗണനാ വിഷയം ആയിരിക്കും. ഇതില്‍ വാദം കേള്‍ക്കാം.

ഇന്ദിര ജയ്‌സിംഗ് (മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷക) : ഈ വിഷയത്തില്‍ പ്രാഥമിക വാദം കേള്‍ക്കണം. എന്നിട്ടാകാം മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. വസ്തുതകള്‍ പരിശോധിക്കാതെ തീര്‍പ്പ് കല്‍പ്പിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. ജന്മം കൊണ്ട് ലഭിച്ച മതം ഒരു സ്ത്രീയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ലേ ? ഈ വിഷയങ്ങള്‍ ഭരണഘടനയുടെ 25, 26 അനുച്ഛേദങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അല്ല. ഇതൊക്കെ അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങളാണ്.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ : ഓരോ കേസും പ്രത്യേകം എടുത്ത് വാദം കേള്‍ക്കില്ല. ഭരണഘടനയുടെ 25, 26 അനുച്ഛേദങ്ങളുടെ വിശദീകരണമാകും ഉണ്ടാകുന്നത്.

ഫാലി എസ് നരിമാന്‍ : ഓരോ വിഷയങ്ങളുടെയും വസ്തുതകള്‍ പരിശോധിച്ചാല്‍ മാത്രമേ വിശാലമായ വിഷയങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയുകയുള്ളു.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ : മുസ്ലിം സ്ത്രീകള്‍ പള്ളികളില്‍ കയറാം എന്ന് പറയുന്ന ചിലര്‍, എന്നാല്‍ പുരുഷന്‍ മാരോട് ഒപ്പം പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാന്‍ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്.

കപില്‍ സിബല്‍ (മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകന്‍) : മതങ്ങളിലേ ആരാധന വിഷയങ്ങളില്‍ കോടതി ഇടപെടുന്നത് ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാകും. ഭരണഘടനയുടെ 14, 17, 21, എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതി നടത്തുന്ന പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ക്ക് വലിയ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകും. ജാതി സംവിധാനത്തെ പോലും ബാധിക്കും. കോടതി അതിലേക്ക് കടക്കരുത്.

തുഷാര്‍ മേത്ത : കൃത്യമായ ധാരണകളോടെയാണ് പുനഃപരിശോധനാ ഹര്‍ജികള്‍ പരിഗണിച്ച ബെഞ്ച് ചില വിഷയങ്ങള്‍ വിശാല ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണയ്ക്ക് വിട്ടത്. വിശാല ബെഞ്ച് ഈ വിഷയങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കണം.

അഭിഷേക് മനു സിംഗ്വി (മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകന്‍) : വിശാല ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കണമോ, വേണ്ടയോ എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് ഈ വാദം ചുരുങ്ങുകയാണ്. ഇതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല. ഒന്‍പതംഗ ബെഞ്ചിന്റെ സാധുത സംബന്ധിച്ച പ്രാഥമിക വാദമാണ് ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്നത്. ബെഞ്ച് എത്രയും വേഗം പരിഗണനാ വിഷയങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കി വാദം കേള്‍ക്കല്‍ ആരംഭിക്കണം. പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും വാദം പുരോഗമിക്കുമ്പോള്‍ ഇല്ലാതാകും. എത്രയും വേഗം വിഷയങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കണം. അല്ലെങ്കില്‍ വാദം വേണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് ചര്‍ച്ച ചെയ്ത് സമയം കളയേണ്ടി വരും.

രാജീവ് ധവാന്‍ (മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകന്‍) : രണ്ട് വിഷയങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. വിശാല ബെഞ്ചിലേക്ക് വിഷയങ്ങള്‍ വിടാന്‍ കോടതിക്ക് അധികാരമുണ്ട്. എന്നാല്‍ നരിമാന്‍ പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തോട് എനിക്ക് യോജിപ്പുണ്ട്. ഒരു കേസില്‍ വിധി പ്രസ്താവിക്കുകയും, ആ വിധിക്ക് എതിരെ പുനഃപരിശോധനാ ഹര്‍ജി നിലനില്‍ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍ അതിലെ വിഷയങ്ങള്‍ വിശാല ബെഞ്ചിന് വിടാന്‍ കഴിയില്ല. പുനഃപരിശോധനാ ഹര്‍ജികളിലെ തീര്‍പ്പ് മാറ്റിവെയ്ക്കാന്‍ കഴിയില്ല. ആവിഷ്‌ക്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം പോലെയുള്ള അവകാശമാണ് മതം ആചരിക്കാനുള്ള അവകാശം. മതം ആചരിക്കുന്നതിന് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരാമോ എന്നതാണ് പരിശോധിക്കേണ്ട വിഷയം. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ശബരിമല തീര്‍പ്പുകല്‍പ്പിച്ച കേസാണ്. എന്നാല്‍ ദാവൂദി ബോറോ വിഭാഗത്തിലെ ചേലാ കര്‍മ്മം ഉള്‍പ്പടെ ഉള്ള മറ്റു വിഷയങ്ങള്‍ തീര്‍പ്പ് കല്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ല. രണ്ടും ഒന്നിച്ചു പരിഗണിക്കാന്‍ കഴിയില്ല.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ : ഈ ബെഞ്ച് (9 അംഗ ബെഞ്ച്) ശബരിമല പുനഃപരിശോധനാ ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കില്ല. വിശാല വിഷയങ്ങള്‍ മാത്രമേ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ.

രാകേഷ് ദ്വിവേദി (സീനിയര്‍ അഭിഭാഷകന്‍) : ഫാലി നരിമാന്റെ നിലപാടിനോട് യോജിക്കുന്നു. പുനഃപരിശോധനാ ഹര്‍ജികള്‍ പരിഗണിച്ച ബെഞ്ച് വിശാല ബെഞ്ചിന് വിട്ട വിഷയങ്ങളില്‍ മെറിറ്റ് ഇല്ല. ആ ബെഞ്ചിലെ രണ്ട് ജഡ്ജിമാര്‍ തന്നെ പുനഃപരിശോധനാ ഹര്‍ജി തള്ളണം എന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ : ഞങ്ങള്‍ ഈ എതിര്‍പ്പുകള്‍ ഒരു പരിഗണനാ വിഷയമായി പരിഗണിക്കാം. അതില്‍ വാദം കേള്‍ക്കാം. ശബരിമല വിഷയത്തില്‍ തീര്‍പ്പ് കല്‍പ്പിക്കാന്‍ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് അധികരിച്ച ചില വകുപ്പുകള്‍ ഞങ്ങള്‍ വ്യാഖ്യാനിക്കും.

പി വി സുരേന്ദ്ര നാഥ് (മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകന്‍) : വിശാല ബെഞ്ചിന്റെ രൂപവത്കരണം തെറ്റാണ്. ദാവൂദി ബോറ, പാര്‍സി സ്ത്രീകളുടെ ആരാധനാ അവകാശം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങള്‍ വിശാല ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിട്ടില്ല. റെഫര്‍ ചെയ്യാത്ത വിഷയങ്ങള്‍ കോടതിക്ക് എങ്ങനെ പരിഗണിക്കാന്‍ കഴിയും

കപില്‍ സിബല്‍ : 25, 26 വകുപ്പുകള്‍ തമ്മില്‍ എങ്ങനെ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാന്‍ കഴിയും ? 26 പ്രകാരം ആരാധനാലയങ്ങളില്‍ നിന്ന് ആള്‍ക്കാരെ ഒഴിവാക്കാം. എന്നാല്‍ 25 ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന പല ഹര്‍ജികളും റഫറന്‍സ് ഇല്ലാതെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ബെഞ്ച് എങ്ങനെ അത് പരിഗണിക്കും ?

ജയ്ദീപ് ഗുപ്ത (മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകന്‍, സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ അഭിഭാഷകന്‍) : 25, 26 വകുപ്പുകള്‍ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഷിരൂര്‍ മഠം കേസിലും ദേവാരൂ കേസിലും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദേവാരു കേസില്‍ ഇതുസംബന്ധിച്ച് കൂടുതല്‍ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തുഷാര്‍ മേത്ത : ഇപ്പോള്‍ എതിര്‍ക്കുന്ന പലരും പരിഗണനാ വിഷയങ്ങള്‍ കൈമാറിയതാണ്. പെട്ടെന്ന് വിശാല ബെഞ്ചിനെ എതിര്‍ക്കുകയാണ് അവരില്‍ പലരും.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ : ഈ ഘട്ടത്തില്‍ ശബരിമല വിശാല ബെഞ്ചിന്റെ നടപടികള്‍ ഉപേക്ഷിക്കില്ല.

ശ്യാം ദിവാന്‍ : ശബരിമല പുനഃപരിശോധനാ ഹര്‍ജികളില്‍ പുറപ്പടിവിച്ച ഭൂരിപക്ഷ വിധിയില്‍ ചില വിഷയങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ കവിഞ്ഞു കിടന്നേക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ കവിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു എന്നല്ല. അനുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭൂരിപക്ഷ വിധിയില്‍ ചില വിഷയങ്ങള്‍ വിശാല ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിട്ടത്. ഒന്‍പതംഗ ബെഞ്ച് വളരെ വിരളമാണെന്നും അതിനാല്‍ ആ ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനാ വിഷയങ്ങള്‍ സുവ്യക്തവും നേര്‍ത്തതും ആയിരിക്കണമെന്നും പുട്ടുസ്വാമി കേസില്‍ അങ്ങ് (ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബോബ്ഡെ) തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാല്‍ ഇവിടെ വിഷയങ്ങളില്‍ അവ്യക്തതയുണ്ട്. പുനഃ പരിശോധനാ ഹര്‍ജിയില്‍ ഉണ്ടായ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ വിശാല ബെഞ്ചിന് വിടാന്‍ കഴിയുമോ എന്ന് കോടതി പരിശോധിക്കണം. ഈ ബെഞ്ച് വിഷയം രണ്ടായി കേള്‍ക്കണം. ആദ്യ ഭാഗത്ത് വിശാല ബെഞ്ചിന് വിട്ടതിന്റെ സാധുത കോടതി പരിശോധിക്കണം. അതില്‍ തീരുമാനം ആയ ശേഷമേ മെറിറ്റില്‍ വാദം കേള്‍ക്കാവു. പുനഃപരിശോധനാ ഹര്‍ജി പരിഗണിച്ച ബെഞ്ച് റഫര്‍ ചെയ്ത വിഷയങ്ങള്‍ വിശാല ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുന്നത് ചില നിയമ പ്രശനങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കും.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ : വിശാല ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുന്നതിന് എതിരെയുള്ള എല്ലാ വാദങ്ങളും ഭരണഘടന ബെഞ്ച് മനസിലാക്കുന്നു. കേസില്‍ വാദം കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഇതൊക്കെ കണക്കിലെടുക്കാം.

കെ പരാശരന്‍ (മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകന്‍, ഭരണഘടനാ വിദഗ്ധന്‍) : ശബരിമല വിഷയം ഒരു പൊതു താത്പര്യ ഹര്‍ജിയില്‍നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ്. സാധാരണ ഹര്‍ജികളും പൊതുതാത്പര്യ ഹര്‍ജികളും തമ്മില്‍ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പൊതുതാത്പര്യ ഹര്‍ജിയില്‍ കോടതിക്ക് ഭൂതകാലവും, വര്‍ത്തമാനകാലവും, ഭാവികാലവും പരിഗണിക്കാം. വിശാല ബെഞ്ചിന് ഈ വിഷയം പരിഗണിക്കാം. പൊതുതാത്പര്യ ഹര്‍ജികളില്‍ ഏത് ഘട്ടത്തിലും വിഷയം വിശാല ബെഞ്ചിന് വിടാന്‍ കോടതിക്ക് അധികാരം ഉണ്ട്. വിശാല ബെഞ്ചിന് റഫര്‍ ചെയ്ത വിഷയം പരിശോധിക്കാനുള്ള വിവേചന അധികാരം ഉണ്ട്. വിവേചന അധികാരം കോടതി പ്രയോഗിക്കുന്നവോ ഇല്ലയോ എന്നത് വേറെ കാര്യം. കോടതിയുടെ നടപടി ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ കഴിയില്ല.

വി ഗിരി (മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകന്‍): ശബരിമല വിഷയത്തിലെ പുനഃപരിശോധനാ ഹര്‍ജികളും റിട്ട് ഹര്‍ജികളും വിശാല ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കില്ല എന്ന് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. വിശാല ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കാനുള്ള വിഷയങ്ങള്‍ രേഖാമൂലം കൈമാറിയവരാണ് ഇപ്പോള്‍ ബെഞ്ചിനെ എതിര്‍ക്കുന്നത്.

കെ രാധാകൃഷ്ണന്‍ (മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകന്‍): അനുമാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങള്‍ അല്ല റെഫര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 25, 26 അനുച്ഛേദങ്ങള്‍ പ്രകാരമുള്ള വിഷയങ്ങളില്‍ ഒന്‍പത് അംഗ ബെഞ്ച് തീര്‍പ്പ് ഉണ്ടാക്കിയാല്‍ സമാന സ്വഭാവമുള്ള തര്‍ക്കങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകില്ല.

വി. കെ ബിജു (അഭിഭാഷകന്‍): ശബരിമല വിഷയം ഗൗരവമേറിയതാണ്. ഈ വിഷയത്തില്‍ എല്ലാ കക്ഷികളെയും വിശദമായി കേള്‍ക്കണം.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ : കേസ് പിന്നീട് പരിഗണിക്കാനായി ഇപ്പോള്‍ മാറ്റുകയാണ്. വിശാല ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കാം. അതില്‍ പുനഃപരിശോധന ഹര്‍ജിയില്‍ വാദം കേള്‍ക്കുന്ന ബെഞ്ചിന് വിശാല ബെഞ്ചിന് വിഷയങ്ങള്‍ റഫര്‍ ചെയ്യാമോ എന്ന കാര്യവും ഉള്‍പ്പെടുത്താം. വ്യാഴാഴ്ച ബെഞ്ച് വീണ്ടും ഇരിക്കും. അന്ന് വാദത്തിനുള്ള സമയം തീരുമാനിക്കാം.

തുഷാര്‍ മേത്ത : ഒരു ചെറിയ അഭ്യര്‍ഥനയുണ്ട്. കൈമാറിയ ചാര്‍ട്ടിലെ ഏഴാമത്തെ വിഷയം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് തയ്യാറാക്കിയത്. അതില്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ അഭിപ്രായം രേഖപെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബോബ്ഡെ : നോക്കാം

ഇന്ദിര ജയ്‌സിംഗ് : മറ്റൊരു അഭ്യര്‍ഥന കൂടിയുണ്ട്. കോടതിമുറി വലുതാക്കണം. അതുപോലെ തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണം അനുവദിക്കണം.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ : (ചിരിച്ചുകൊണ്ട്) അത് ഇപ്പോഴല്ല. പിന്നീട്.

Content Highlights: Sabarimala case: will not abandon proceedings of larger bunch - CJI S A Bobde