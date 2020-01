ന്യൂഡല്‍ഹി: ശബരിമല വിഷയത്തില്‍ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്എ ബോബ്ഡെയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ രൂപീകൃതമായ ഒന്‍പതംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെ ഫാലി എസ്. നരിമാന്‍ വാദിക്കും. ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനാ വിഷയങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കാന്‍ വെള്ളിയാഴ്ച ചേര്‍ന്ന സീനിയര്‍ അഭിഭാഷകരുടെ യോഗത്തിലാണ് എസ്. നരിമാന്‍ വാദിക്കുമെന്ന് ചില സീനിയര്‍ അഭിഭാഷകര്‍ അറിയിച്ചത്.

ശബരിമലയില്‍ യുവതീപ്രവേശനത്തിനായി ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച ജസ്റ്റിസ് റോഹിങ്ടന്‍ നരിമാന്റെ പിതാവാണ് ഭരണഘടനാ വിദഗ്ധനായ ഫാലി എസ് നരിമാന്‍. ശബരിമല വിഷയം ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതാണെന്നാണ് 2018ലെ നിയമ ദിന പ്രഭാഷണത്തില്‍ ഫാലി എസ് നരിമാന്‍ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെ ഫാലി എസ് നരിമാന്‍ എന്ത് നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നോ ആര്‍ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഹാജരാകുന്നതെന്നോ വ്യക്തമല്ല. ചില പാര്‍സി സംഘടനകള്‍ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഫാലി നരിമാന്‍ ഹാജരാകുന്നതെന്ന് സൂചനയുണ്ടെങ്കിലും അതില്‍ സ്ഥിരീകരണം ഇല്ല.

പുനഃപരിശോധനാ ബെഞ്ച് വിശാല ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിട്ട ഏഴ് വിഷയങ്ങളില്‍ വരുത്തേണ്ട ഭേദഗതി സംബന്ധിച്ചും യോഗം ചര്‍ച്ചചെയ്തു. നിലവിലുള്ളതിന് പുറമെ നിരവധി ചോദ്യങ്ങള്‍ പരിഗണനാ വിഷയത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യം ഉയര്‍ന്നു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം ഉയര്‍ന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം കേട്ട ശേഷം പരിഗണനാവിഷയങ്ങള്‍ക്ക് അന്തിമരൂപം നല്‍കാന്‍ സീനിയര്‍ അഭിഭാഷകന്‍ വി ഗിരിയെ യോഗം ചുമതലപ്പെടുത്തി.

മുന്‍ അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ കെ പരാശരനാകും ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെ വാദം ആരംഭിക്കുക. എന്‍എസ്എസിന് വേണ്ടിയാണ് പരാശരന്‍ ഹാജരാകുന്നത്. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് വേണ്ടി സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ തുഷാര്‍ മേത്ത ഹാജരാകും. തുഷാര്‍ മേത്തയ്ക്ക് വാദം ഉന്നയിക്കുന്നതിന് സമയപരിധി ഉണ്ടാകില്ല.

വാദം പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ എത്ര ദിവസം വേണമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും പ്രാഥമികമായ ചര്‍ച്ച നടന്നു. ഓരോ ഭാഗത്തിനും പത്ത് ദിവസം വീതം വാദിക്കാന്‍ അനുവദിക്കാമെന്നാണ് പൊതുവെ ഉയര്‍ന്ന ധാരണ. മറുപടിക്ക് ഓരോ ദിവസം വീതം നല്‍കും. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യത്തിലും അന്തിമ തീരുമാനമായില്ല. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ വാദം കൂടി കൂട്ടുമ്പോള്‍ വാദം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിന് മുപ്പത് ദിവസത്തില്‍ അധികം വേണ്ടിവന്നേക്കുമെന്നാണ് കോടതി വൃത്തങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന. അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും അഭിഭാഷകരുടെ യോഗം ചേരും.

