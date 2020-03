ന്യൂഡൽഹി: ചില ലോബികളുടെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച്‌ വിധി പുറപ്പെടുവിക്കാത്ത ജഡ്ജിമാരെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന ആരോപണവുമായി മുന്‍ ചീഫ് ജസ്റ്റിസും രാജ്യസഭയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ അംഗവുമായ രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയ്. ജുഡീഷ്യറിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് അരഡസന്‍ ആളുകളുടെ വിചിത്രസ്വാധീനത്തെ തകര്‍ക്കല്‍ കൂടിയാണെന്നും രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയ് പറഞ്ഞു.

"ജഡ്ജിമാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കാര്യങ്ങൾ നേടാനാണ് ചിലര്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല കേസിലെ വിധി നടപ്പാവുന്നതെങ്കില്‍ തങ്ങളെക്കൊണ്ടു കഴിയുന്ന രീതിയിലെല്ലാം അവര്‍ ജഡ്ജിമാരെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇതിലൊന്നും ഇടപെടാതെ സമാധാനത്തോടെ വിരമിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ജഡ്ജിമാരുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു".

ആ അര ഡസന്‍ ആളുകള്‍ എന്ത് പറയുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ട് ഒരു ജഡ്ജി അവരുടെ കേസില്‍ വിധി പറയുകയാണെങ്കില്‍ അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രതിജ്ഞയോട് സത്യസന്ധത പുലര്‍ത്തുന്നില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരുമെന്നും രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയ് പറഞ്ഞു.

"2018 ജനുവരിയില്‍ അന്നത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരേ ഞാന്‍ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ചപ്പോള്‍ ഞാന്‍ ആ ലോബിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരുടെ ഇംഗിതത്തിന് അനുസരിച്ച് ഞാന്‍ കേസ് തീര്‍പ്പാക്കണമെന്ന് അവര്‍ ആഗ്രഹിച്ചു. കോടതിക്ക് പുറത്തുള്ളവരുടെ താത്പര്യത്തിന് ഞാന്‍ വഴങ്ങിയില്ല. എന്റെ മനസ്സാക്ഷിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഞാന്‍ വിധി പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയല്ലെങ്കില്‍ ഞാന്‍ ഒരു ശരിയായ ജഡ്ജിയായിരിക്കില്ല" , ഗോഗോയ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

"എന്റെ ഭാര്യയൊഴികെ മറ്റൊളുടെയും അഭിപ്രായം എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, ഇനിയൊട്ട് ഭയപ്പെടുത്തുകയുമില്ല. മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കൊരു പ്രശ്‌നമേയല്ല. അവരുടെ പ്രശ്‌നം അവരാണ് പരിഹരിക്കേണ്ടത്. അയോധ്യ വിധി അഞ്ചംഗ ബെഞ്ചിന്റെ ഏകകണ്ഠ വിധിയായിരുന്നു. റാഫേല്‍ വിധിയും ഐകകണ്‌ഠ്യേനയാണ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ആ രണ്ട് വിധികളും പുറപ്പെടുവിച്ച എല്ലാ ജഡ്ജിമാരുടെയും ധാര്‍മ്മികതയെയല്ലെ അവര്‍ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്നും രഞ്ജന്‍ ഗോഗോയ് ചോദിച്ചു.

content highlights: Judicial Independence Under Threat Because Of A Lobby, Says Former CJI Ranjan Gogoi