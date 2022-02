കര്‍ണ്ണാടകത്തിലെ കോളേജുകളില്‍ ഹിജാബ് രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കപ്പെടുകയും കോടതിയില്‍ വ്യവഹാര വിഷയമായി പരിണമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഓര്‍ത്തെടുക്കേണ്ട സുപ്രധാനമായൊരു നിയമപോരാട്ടമുണ്ട്. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കൂടല്ലൂരിലുള്ള ഒരു കുടുംബവും കേരള സംസ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള നിയമയുദ്ധം. 1985 ജൂലായ് 26-ന് കോട്ടയത്തിനടുത്ത് കിടങ്ങൂരിലുള്ള എന്‍.എസ്.എസ്. ഹൈസ്‌കൂളിലെ മൂന്ന് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ - ബിജൊ, ബിനുമോള്‍, ബിന്ദു ( മൂന്നു പേരും സഹോദരങ്ങള്‍ )- സസ്പെന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ അധികൃതരുടെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരം സ്‌കൂളിലെ പ്രധാന അദ്ധ്യാപികയാണ് ഇവരെ സസ്പെന്റ് ചെയ്തത്. ദേശീയഗാനമായ ജനഗണമന ആലപിക്കാന്‍ ഈ കുട്ടികള്‍ തയ്യാറല്ല എന്നതായിരുന്നു കുറ്റം.

ബിജൊയും ബിനുമോളും ബിന്ദുവും യഹോവ സാക്ഷികള്‍ എന്ന വിശ്വാസ സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ്. ക്രിസ്തീയ വിഭാഗമാണെങ്കിലും മുഖ്യധാരയിലുള്ള കത്തോലിക്ക, പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വിഭാഗങ്ങളില്‍നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ വിശ്വാസ സമീപനങ്ങളാണ് യഹോവ സാക്ഷികള്‍ക്കുള്ളത്. യഹോവയെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും സ്തുതിക്കില്ല എന്നതാണ് അതിലൊന്ന്. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വോട്ട് ചെയ്യാനോ പൊതുപദവികള്‍ വഹിക്കാനോ സൈന്യത്തില്‍ സേവനമുനുഷ്ഠിക്കാനോ ദേശീയപതാകയെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യാനോ യഹോവ സാക്ഷികളെ അവരുടെ വിശ്വാസം അനുവദിക്കുന്നില്ല.

കിടങ്ങൂര്‍ എന്‍.എസ്.എസ്. ഹൈസ്‌കൂളില്‍ ദേശീയഗാനം ആലപിക്കപ്പെടുമ്പോള്‍ ഈ മൂന്നു കുട്ടികളും എഴുന്നേറ്റ് നില്‍ക്കും, പക്ഷേ, ആലപിക്കില്ല. ഇവര്‍ക്ക് മുമ്പേ ഇതേ സ്‌കൂളില്‍ പഠിച്ചിരുന്ന ഇവരുടെ സഹോദരങ്ങളും ഇതേ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. അന്നൊന്നും ഇതാരും ചോദ്യം ചെയ്യുകയോ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ നിര്‍ബ്ബന്ധമായും ദേശീയഗാനം പാടണമെന്ന് 1985-ല്‍ സ്കൂളുകള്‍ അധികൃതര്‍ നിലപാടെടുത്തതോടെയാണ് യഹോവ സാക്ഷി വിഭാഗക്കാരായ കുട്ടികള്‍ പ്രതിസന്ധിയിലായത്. ദേശീയഗാനം ആലപിക്കാനാവില്ലെന്ന് കുട്ടികളും ആലപിച്ചേ തീരുവെന്ന് സ്‌കൂള്‍ അധികൃതരും തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞതോടെ പ്രശ്നം സ്‌കൂളിന് പുറത്തെത്തി.

ഇമ്മാനുവലും കുടുംബവും

അന്ന് ഒറ്റപ്പാലം എം.എല്‍.എ. ആയിരുന്ന വി.സി. കബീര്‍ സംഗതി നിയമസഭയില്‍ ഉന്നയിച്ചു. എം.എല്‍.എയുടെ ആരോപണം അന്വഷിക്കാന്‍ അന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ടി.എം. ജേക്കബ്ബ് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കുട്ടികള്‍ ദേശീയഗാനത്തെ അനാദരിക്കുന്നുവെന്ന് പറയാനാവില്ലെങ്കിലും ആലപിക്കാതിരിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല എന്നായിരുന്നു അധികൃതരുടെ നിലപാട്. ദേശീയഗാനം ആലപിക്കാനാവില്ലെന്ന നിലപാടില്‍ കുട്ടികള്‍ ഉറച്ചു നിന്നതോടെ പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക മൂന്നു പേരെയും സ്‌കൂളില്‍നിന്ന് പുറത്താക്കി. കുട്ടികളുടെ പിതാവ് ഇമ്മാനുവല്‍ മാന്നാനം കെ.ഇ. കോളേജില്‍ ഇംഗ്ളിഷ് അദ്ധ്യാപകനായിരുന്നു. ദേശീയഗാനം ആലപിക്കാതിരിക്കുന്നത് മതവിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും ഭരണഘടന ഉറപ്പു നല്‍കുന്ന മൗലികാവകാശമാണിതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അദ്ദേഹം കേരള ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഹൈക്കോടതിയുടെ സിംഗിള്‍, ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ചുകള്‍ ഇമ്മാനുവലിന്റെ പരാതി തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് ഇമ്മാനുവല്‍ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു.

വിശദമായ വാദങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ 1986 ഓഗസ്റ്റ് 11-ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി വന്നു. സ്‌കൂള്‍ അധികൃതര്‍ ചെയ്തതത് ഭരണഘടന ഉറപ്പു നല്‍കുന്ന മൗലികാവകാശത്തിന്റെ ലംഘനമാണെന്നും കുട്ടികളെ സ്‌കൂളില്‍ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്നുമായിരുന്നു വിധി.

ചരിത്രപരമായ വിധിയിലെ നിർദേശങ്ങൾ

ജസ്റ്റിസ് ഒ. ചിന്നപ്പറെഡ്ഡിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബെഞ്ചാണ് ഈ ചരിത്രപരമായ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. കേരള ഹൈക്കോടതി ഈ വിഷയത്തെ സമീപിച്ചത് തെറ്റായ ദിശയിലാണെന്നായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം. ദേശീയഗാനത്തിന്റെ ഓരോ വാക്കും പരിശോധിച്ച് അവയിലൊന്നിലും തന്നെ മതവിശ്വാസം മുറിപ്പെടുത്തുന്ന ആശയമോ ചിന്തയോ ഇല്ലെന്നും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കാതിരിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നുമാണ് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത്. എന്നാല്‍, ഇതല്ല ഈ വിഷയത്തില്‍ വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ട അടിസ്ഥാന പ്രശ്നമെന്നായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിഗമനം. ഇന്ത്യന്‍ ദേശീയഗാനത്തിന്റെ ഭാഷയോ വൈകാരികതയോ അല്ല പരാതിക്കാരുടെ പ്രശ്നം. അവര്‍ ഇന്ത്യയിലേതെന്നല്ല ഒരു രാജ്യത്തിലെയും ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കാറില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടിലാണെങ്കില്‍ അവര്‍ ഗോഡ് സേവ് ദ ക്വീന്‍ ആലപിക്കില്ല. അമേരിക്കയിലാണെങ്കില്‍ അവര്‍ ദ സ്റ്റാര്‍ സ്പാംഗിള്‍ഡ് ബാന്നര്‍ ആലപിക്കില്ല. അതവരുടെ മതപരമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.

കുട്ടികളെ സ്‌കൂളില്‍നിന്ന് പുറത്താക്കിയ നടപടി ഭരണഘടനയുടെ 19 (1) ( എ) യും 25 (1 ) ഉം ഉറപ്പു നല്‍കുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണോയെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി പരിശോധിച്ചത്. ആവിഷ്‌കാര സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഭരണഘടനയുടെ 19 (1) ( എ) ഉറപ്പ് നല്‍കുന്നത്. മതവിശ്വാസം അനുശീലിക്കുന്നതിനും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള അവകാശമാണ് 25 (1) മുന്നോട്ടുവെയ്ക്കുന്നത്. ദേശീയഗാനം നിര്‍ബ്ബന്ധമായും ആലപിക്കണമെന്ന് നിയമമില്ലെന്നും ദേശീയഗാനം ആലപിക്കപ്പെടുമ്പോള്‍ എഴുന്നേറ്റ് നില്‍ക്കുന്ന ഒരാള്‍ ഗാനം ആലപിച്ചില്ലെങ്കില്‍ അത് അനാദരവാണെന്ന് പറയാനാവില്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "ഭരണഘടനയെയും അതുയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങള്‍, സ്ഥാപനങ്ങള്‍, ദേശീയപതാക, ദേശീയഗാനം എന്നിവയേയും ആദരിക്കണമെന്ന് ഭരണഘടനയുടെ 51 - എ അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട്. ദേശീയഗാനം ആലപിക്കുമ്പോള്‍ എഴുന്നേറ്റ് നില്‍ക്കുന്നതിലൂടെ ഈ ആദരവ് പരാതിക്കാരായ കുട്ടികള്‍ നല്‍കുന്നുണ്ട്. ദേശീയഗാനം ആലപിക്കാതിരിക്കുന്നത് അനാദരവാണെന്ന് പറയാനാവുകയില്ല. ദേശീയഗാനം ആലപിക്കുന്നതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ ഇങ്ങനെ ആലപിക്കുന്ന യോഗത്തിന് അലോസരമുണ്ടാക്കുകയോ ഈ കുട്ടികള്‍ ചെയ്യുന്നില്ല.''

വിധിയും അതിലെ സുപ്രധാന പരാമർശങ്ങളും

ഭരണഘടനയുടെ 25-ാം വകുപ്പിന് സവിശേഷ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിനു പോലും ഭരണഘടനയ്ക്ക് കിഴില്‍ അവരുടെ സ്വത്വം കണ്ടെത്താനാവും എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന വകുപ്പാണത്. '' 25-ാം വകുപ്പ് വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോള്‍ ഇക്കാര്യം മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം.'' ജസ്റ്റിസ് എം.എം. ദത്തും അംഗമായിരുന്ന ബെഞ്ചിന്റെ തീര്‍പ്പ് എഴുതിയത് ജസ്റ്റിസ് ചിന്നപ്പ റെഡ്ഡിയാണ്. വിധിയില്‍ അമേരിക്കന്‍ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു നിര്‍ണ്ണായക ഉത്തരവ് ജസ്റ്റിസ് റെഡ്ഡി ഉദ്ധരിക്കുകയുണ്ടായി. അമേരിക്കന്‍ ദേശീയപതാകയെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നതില്‍നിന്ന് വിട്ടുനില്‍ക്കാന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അമേരിക്കന്‍ ഭരണഘടനയുടെ പരിരക്ഷയുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന വിധിയാണ് ജസ്റ്റിസ് റെഡ്ഡി ഉയര്‍ത്തിക്കാണിച്ചത്.

ഭരണഘടന നല്‍കുന്ന അവകാശങ്ങള്‍ ഉറപ്പാക്കുന്നത് ഭരണകൂടത്തോടുള്ള പേടി കുറയ്ക്കുമെന്നും കൂടുതല്‍ സുരക്ഷിതമായി ജീവിക്കാന്‍ സഹായിക്കുമെന്നുമാണ് അമേരിക്കന്‍ സുപ്രീം കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. അമേരിക്കന്‍ പതാകയിലെ നിരവധി നക്ഷത്രങ്ങളില്‍ ശാശ്വതമായ ഒരു നക്ഷത്രമുണ്ടെങ്കില്‍ അത് എത്ര വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനും പൗരസമൂഹത്തോട് മതം, ദേശീയത, രാഷ്ട്രീയം എന്നിവയില്‍ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നിഷ്‌കര്‍ഷിക്കാനാവില്ല എന്നതാണെന്ന് അമേരിക്കന്‍ സുപ്രീം കോടതി ഈ വിധിയില്‍ അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റിസ് റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു.

നമ്മുടെ പൈതൃകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് സഹിഷ്ണുത ദേശത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന ദേശീയഗാനം ആലപിക്കാനാവില്ലെന്ന് യഹോവ സാക്ഷികള്‍ നിലപാടെടുക്കുന്നത് അവരുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ മതവിശ്വാസത്തില്‍നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്നതാണെന്നും ഇതിന് ഭരണഘടനയുടെ 25-ാം വകുപ്പിന്റെ പരിരക്ഷയുണ്ടെന്നും ജസ്റ്റിസ് റെഡ്ഡി വിധി ന്യായത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ ചരിത്രപ്രധാനമായ വിധി ജസ്റ്റിസ് റെഡ്ഡി അവസാനിപ്പിച്ചത് ഈ വാക്കുകളോടെയാണ്: ''ഞങ്ങള്‍ ഒരു കാര്യം മാത്രം കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പൈതൃകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് സഹിഷ്ണുതയാണ്; നമ്മുടെ ദര്‍ശനങ്ങള്‍ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സഹിഷ്ണുതയാണ്; നമ്മുടെ ഭരരണഘടന പഠിപ്പിക്കുന്നത് സഹിഷ്ണുതയാണ്. ഇതില്‍ നമ്മള്‍ വെള്ളം ചേര്‍ക്കരുത്.''

ഈ വിധി എഴുതിയ ജസ്റ്റിസ് ചിന്നപ്പ റെഡ്ഡി നിസ്സാരക്കാരനായിരുന്നില്ല. അടിയന്തരവാസ്ഥയില്‍ ആന്ധ്രപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് റെഡ്ഡി പൗരാവകാശങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി നിലയുറപ്പിച്ചത് ഭരണകൂടത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പഞ്ചാബ് - ഹരിയാന ഹൈക്കോടതിയിലേക്കുള്ള സ്ഥലം മാറ്റമായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഫലം. അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം ജനത പാര്‍ട്ടി അധികാരത്തില്‍ വന്നപ്പോള്‍ ജസ്റ്റിസ് റെഡ്ഡിക്ക് ആന്ധ്ര ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകാനുള്ള അവസരമുണ്ടായി. പക്ഷേ, അദ്ദേഹം ആ ഓഫര്‍ നിരസിച്ചു. 1978-ലാണ് ജസ്റ്റിസ് റെഡ്ഡി സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായി നിയമിക്കപ്പെട്ടത്. നികുതി വെട്ടിപ്പുകാര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശനമായ നിലപാടെടുത്ത ജഡ്ജിയായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് റെഡ്ഡി. നിരീശ്വരവാദിയായിരുന്നെങ്കിലും മതവിശ്വാസങ്ങളോടുള്ള സഹിഷ്ണുത അദ്ദേഹത്തില്‍ രൂഢമൂലമായിരുന്നു. 2013-ല്‍ ജസ്റ്റിസ് റെഡ്ഡി മരിച്ചപ്പോള്‍ ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസില്‍ എഴുതിയ ലേഖനത്തില്‍ ജസ്റ്റിസ് കെ.ടി. തോമസ് അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അപൂര്‍വ്വരില്‍ അപൂര്‍വ്വനായ ജഡ്ജി എന്നാണ് ( he was one of the rarest of rare judges in India.)

