ന്യൂഡൽഹി: സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരായ ലൈംഗിക പീഡനപരാതി സുപ്രീം കോടതി കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതി ശരിയായില്ലെന്ന അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തി മുന്‍ സുപ്രീം കോടതി ജസ്റ്റിസ് മദന്‍ ബി ലോകുര്‍. സുപ്രീംകോടതിയും അധികൃതരും കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിയെ അപലപിച്ച് പരസ്യപ്രസ്താവന നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ലോകുര്‍. മാത്രമല്ല ആഭ്യന്തര കമ്മറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പരാതിക്കാരിക്ക് നൽകാത്തത് ശരിയായില്ലെന്നും മദൻ ബി ലോകുർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. "ഏകപക്ഷീയമായ നീതി" എന്ന തലക്കെട്ടോടുകൂടി ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസ്സില്‍ എഴുതിയ ലേഖനത്തിലാണ് ശക്തമായ വിമര്‍ശനം ലോകുര്‍ ഉന്നയിച്ചത്.

സുപ്രീം കോടതി സംവിധാനം ഈ കേസില്‍ പക്ഷപാതപരമായ രീതിയില്‍ നിലപാടടെടുത്തു എന്നത് സ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ട് പ്രധാനമായും മൂന്ന് ആരോപണങ്ങളാണ് ലോകുര്‍ ഉന്നയിച്ചത്.

1. മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങള്‍ സ്ത്രീയുടെ പരാതിയില്‍ പ്രതികരണമാരാഞ്ഞ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയ്‌ക്കെഴുതിയപ്പോള്‍ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മറുപടി തരുന്നതിന് പകരം സെക്രട്ടറി ജനറലാണ് പ്രതികരിച്ചത്. ആരോപണങ്ങളെല്ലാം പരിപൂര്‍ണ്ണമായും അടിസ്ഥാനരഹിതവും കുത്സിതവുമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിരാകരിക്കുകയായിരുന്നു.

2.കേസ് വിചാരണക്കെത്തിയപ്പോൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഗൊഗോയ്തന്നെയാണ് ബെഞ്ചിന് ആധ്യക്ഷം വഹിച്ചത്. ആരോപണങ്ങളെല്ലാം വലിയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിനെ നിര്‍വ്വീര്യമാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്നും പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല ഔദ്യോഗിക രേഖകളില്‍ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ സാന്നിധ്യം രേഖപ്പെടുത്തിയതുമില്ല.

3. സുപ്രീം കോടതി എംപ്ലോയീസ് വെല്‍ഫെയര്‍ അസോസിയേഷന്‍ ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതവും കളവുമാണെന്ന പ്രസ്താവനയുമായി രംഗത്ത് വന്നു.

ഈ വസ്തുതകളെല്ലാം പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍ വിഷയത്തില്‍ പക്ഷാപാതപരമായി സുപ്രീം കോടതി സംവിധാനം പ്രവര്‍ത്തിച്ചു എന്ന് പറയാന്‍ സാധിക്കില്ലേ എന്ന് ലേഖനത്തില്‍ ലോകുര്‍ ചോദിക്കുന്നു.

വിഷയത്തില്‍ സുതാര്യത വേണം. പരാതി അന്വേഷിച്ച ആഭ്യന്തര കമ്മറ്റിയിലെ ആരെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി സഹായിക്കാമോ എന്നും ലോകുര്‍ ചോദിക്കുന്നു.

'ഇന്ദിരാ ജയ്‌സിംഗ് Vs സുപ്രീം കോര്‍ട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ കേസിലെ വിധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ പരാതിക്കാരിയ്ക്ക് അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ കോപ്പി നിഷേധിച്ചത്.

ഈ വിധി അനുസരിച്ച് ആഭ്യന്തര സമിതിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പരാതിക്കാരിയ്ക്ക് നല്‍കുന്നതിനു തടസമില്ല എന്ന കാര്യവും പരിഗണിക്കണമെന്നും ലോകുർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറില്‍ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ശ്രമിച്ചെന്നാരോപിച്ച് സുപ്രീംകോടതിയിലെ 22 ജഡ്ജിമാര്‍ക്കും 35-കാരിയായ മുന്‍ സുപ്രീംകോടതി ജീവനക്കാരി പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ സ്‌ക്രോള്‍, ദ ലീഫ്ലെറ്റ്, കാരവന്‍, വയര്‍ എന്നീ ഓണ്‍ലൈന്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ ഇതു സംബന്ധിച്ച വാര്‍ത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള മൂന്നംഗബെഞ്ച് അസാധാരണ സിറ്റിങ് നടത്തിയത്. പരാതി അന്വേഷിക്കാന്‍ ആഭ്യന്തര കമ്മറ്റിയെ നിയോഗിച്ചെങ്കിലും പരാതി പിന്നീട് കോടതി തള്ളുകയായിരുന്നു.

മുന്‍ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്രയുടെ നടപടികള്‍ക്കെതിരെ രഞ്ജന്‍ ഗോഗോയി അടക്കമുള്ള മൂന്ന് ജഡ്ജിമാര്‍ക്കൊപ്പം പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയയാളായിരുന്നു മദന്‍ ലോകുര്‍. ജനുവരിയില്‍ വിരമിച്ച അദ്ദേഹത്തെ ഫിജിയിലെ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ജഡ്ജിയായി സേവനമനുഷ്ടിക്കുകയാണ്.

