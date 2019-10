ന്യൂഡൽഹി : പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും കുറഞ്ഞ വിവാഹപ്രായം ഏകീകരിക്കണം എന്ന ആവശ്യത്തെ കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ആരംഭിച്ചതായി കേന്ദ്ര വനിത ശിശു ക്ഷേമ മന്ത്രാലയം ഡല്‍ഹി ഹൈകോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ കേന്ദ്ര നിയമ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അഭിപ്രായം വനിത ശിശു ക്ഷേമ വകുപ്പ് തേടി. 2006ലെ ബാല വിവാഹ നിരോധന നിയമത്തില്‍ ഭേദഗതി കൊണ്ട് വരാന്‍ നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചതായും സര്‍ക്കാര്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

1872ലെ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ വിവാഹ നിയമം, 1936 ലെ പാര്‍സി വിവാഹ- വിവാഹ മോചന നിയമം, 1955 ലെ ഹിന്ദു വിവാഹ നിയമം, 1954 ലെ പ്രത്യേക വിവാഹ നിയമം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ നിയമമന്ത്രാലയത്തിന്റെ പരിഗണനയിൽ വരുന്നതാണ്. അതു കൊണ്ടാണ് കേന്ദ്ര നിയമ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അഭിപ്രായം വനിത ശിശു ക്ഷേമ വകുപ്പ് തേടിയത്. വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങള്‍ക്ക് ഇടയില്‍ ഏകാഭിപ്രായം രൂപീകരിക്കുന്നതിന്നതിന്റെ ഭാഗം ആയാണ് കേന്ദ്ര നിയമന്ത്രാലയത്തിന്റെ അഭിപ്രായം തേടിയത് എന്നും വനിത ശിശു ക്ഷേമ വകുപ്പ് കോടതിയില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

വിവാഹ പ്രായം ഏകീകരിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അഭിഭാഷകനും ബിജെപി നേതാവും ആയ അശ്വിനി കുമാര്‍ ഉപാധ്യായ സമര്‍പ്പിച്ച പൊതുതാത്പര്യ ഹര്‍ജിയില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെയും നിയമ കമ്മീഷന്റെയും അഭിപ്രായം തേടി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി എന്‍ പട്ടേല്‍, ജസ്റ്റിസ് സി ഹരിശങ്കര്‍ എന്നിവരടങ്ങിയ ഹൈക്കോടതി ബെഞ്ച് നേരത്തെ നോട്ടീസ് നല്‍കിയിരുന്നു. ഈ നോട്ടീസിന് നല്‍കിയ വാക്കാല്‍ ഉള്ള മറുപടിയില്‍ ആണ് സര്‍ക്കാര്‍ വിവാഹ പ്രായം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ ആരംഭിച്ചതായി വ്യക്തമാക്കിയത്. എന്നാല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഹൈകോടതിയില്‍ സത്യവാങ് മൂലം സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ല.

പുരുഷന്മാര്‍ക്കും സ്ത്രീകള്‍ക്കും വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് നിയമത്തിന്റെ പ്രാബല്യത്തോടെ വ്യത്യസ്ത പ്രായം കല്‍പ്പിക്കുന്നത് തുല്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശവും അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശവും ഉറപ്പുനല്‍കുന്ന ഭരണഘടനയുടെ 14, 21 വകുപ്പുകളുടെ ലംഘനം ആണെന്നാണ് ഹര്‍ജിക്കാരന്റെ പ്രധാന ആക്ഷേപം. വിവാഹേതര ബന്ധത്തില്‍ പുരുഷനെ മാത്രം കുറ്റക്കാരനാക്കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ശിക്ഷ നിയമത്തിലെ 497, സിആര്‍പിസി 198(2) എന്നീ വകുപ്പുകള്‍ റദ്ദാക്കിയ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭരണഘടന ബെഞ്ച് ലിംഗാധിഷ്ടിതയമായി സ്ത്രീകളെ വ്യത്യസ്തരായി കണക്കാക്കുന്ന ഒരു നിയമം സ്ത്രീകളുടെ അന്തസിനെ അപമാനിക്കുന്നതാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതും ഹര്‍ജിയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

1954ലെ പ്രത്യേക വിവാഹ നിയമം, 2006 ലെ ബാലവിവാഹ നിരോധനം നിയമം എന്നിവ പ്രകാരം സ്ത്രീക്കും പുരുഷനം യഥാക്രമം 18, 21 വയസാണ് വിവാഹത്തിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായമായി നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നത്. 1955 ലെ ഹിന്ദു വിവാഹ നിയമത്തിലെ 5 (iii) വകുപ്പ് പ്രകാരം വധുവിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായമായി 18 വയസും വരന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായമായി 21 വയസും നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇസ്ലാം വിവാഹ നിയമ പ്രകാരം പ്രായപൂര്‍ത്തിയായിട്ടില്ലെങ്കിലും, പെണ്‍കുട്ടി ഋതുമതിയായിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ വിവാഹത്തിന് സാധുത ഉണ്ട്. ഹാദിയ കേസിലെ വിധിയില്‍ സുപ്രീം കോടതി ഇക്കാര്യം ശരിവച്ചിട്ടും ഉണ്ട്.

അശ്വനി ഉപാധ്യായുടെ ഹര്‍ജി 2020 ഫെബ്രുവരി19ന് പരിഗണിക്കാന്‍ ആയി കോടതി മാറ്റി.

