ഫ്ലോറൻസ്: കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെ തുടര്‍ന്ന് വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ഏഷ്യക്കാര്‍ വിവേചനം നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ചൈനീസ് യുവാവ് നടത്തിയ പ്രതിഷേധ വീഡിയോ ശ്രദ്ധേയമാവുന്നു. ചൈനീസ് ഇറ്റാലിയന്‍ യൂത്ത് യൂണിയനാണ് വീഡിയോ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവെച്ചത്.

ഇറ്റലിയില്‍ താമസിക്കുന്ന ചൈനക്കാരനായ മസ്സിമിലിയാനോ മാര്‍ട്ടിഗ്ലി ജിയാങ്ങാണ് കൊറോണയെത്തുടര്‍ന്ന് ചൈനക്കാര്‍ നേരിടുന്ന വിവേചനത്തിനെതിരേ സര്‍ഗ്ഗാത്മകമായി പ്രതിഷേധിച്ചത്. ഞാന്‍ വൈറസല്ല. ഞാന്‍ മനുഷ്യനാണ്. മുന്‍വിധികള്‍ മാറ്റൂ എന്നെഴുതിയ പ്ലെക്കാര്‍ഡും കയ്യിലേന്തി കണ്ണ് കെട്ടി വായ മാസ്‌കു കൊണ്ട് മറച്ച് നഗരത്തിലെ തിരക്കേറിയ വീഥിയില്‍ നിലകൊള്ളുകയായിരുന്നു ജിയാങ്.

ചിലര്‍ ഇത് നോക്കി കടന്നു പോയെങ്കിലും ഭൂരിഭാഗം പേരും മാസ്‌ക് മാറ്റിയും കണ്ണുകെട്ടിയ തുണിയഴിച്ചും ജിയാങ്ങിനെ കെട്ടിപ്പുണരുകയായിരുന്നു.

ചൈനയിലെ വെന്‍സോയില്‍ നിന്നെത്തിയ ജിയാങ്ങും കുടുംബവും വര്‍ഷങ്ങളായി ഇറ്റലിയിലാണ് താമസം. ചൈനീസ് വംശജർക്കെതിരേ വംശീയമായ വേര്‍തിരിവ് കാണിക്കുന്ന നിരവധി സംഭവങ്ങള്‍ അരങ്ങേറിയതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ബോധവത്കരണത്തിന് ജിയാങ്ങ് മുതിര്‍ന്നത്.

ഇറ്റലിയില്‍ ഏഷ്യന്‍ കുട്ടികള്‍ സ്‌കൂളുകളില്‍ വിവേചനം നേരിടുന്നു, ചൈനീസ് ജാപ്പനീസ് റെസ്‌റ്റോറന്റുകള്‍ ബഹിഷ്‌കരിക്കുന്ന പോലുള്ള വലിയ രീതിയിലുള്ള വംശീയ വിവേചനങ്ങള്‍ ഏഷ്യക്കാരും ചൈനക്കാരും നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ജിയാങ് ഇത്തരമൊരു ബോധവത്കരണത്തിന് മുതിര്‍ന്നത്.

content highlights: Wuhan student studying in Italy protest against Racism of Corona Time