ലഖ്നൗ: സ്വന്തം കാലിലെ ഷൂ സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കൊണ്ട് ധരിപ്പിച്ച് യുപി മന്ത്രി. യോഗി ആദിത്യനാഥ് മന്ത്രിസഭയിലെ ന്യൂനപക്ഷ കാര്യ, ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രിയായ ചൗധരി ലക്ഷ്മി നാരായണ്‍ സിങ്ങാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കൊണ്ട് സ്വന്തം കാലിലെ ഷൂ ധരിപ്പിച്ചത്. ഷാജഹാന്‍പുരില്‍ യോഗദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന പരിപാടിക്കിടെയായിരുന്നു സംഭവം.

വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കൊപ്പം നില്‍ക്കുന്ന ചൗധരി കാല്‍ നീട്ടി കൊടുക്കുന്നതും സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ കനിഞ്ഞിരുന്ന് മന്ത്രിക്ക് ഷൂ ധരിപ്പിക്കുന്നതും ലെയ്‌സ് കെട്ടി കൊടുക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കാണാം.

വീഡിയോ പ്രചരിച്ച സംഭവം വിവാദമായതോടെ വിശദീകരണവുമായി മന്ത്രി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരാള്‍ മറ്റൊരാളെ ചെരിപ്പ് ധരിക്കാന്‍ സഹായിക്കുകയാണെങ്കില്‍ അത് അഭിനന്ദിക്കേണ്ട കാര്യമാണെന്നായിരുന്നു ചൗധരി പറഞ്ഞത്.

#WATCH: UP Minister Laxmi Narayan gets his shoelace tied by a government employee at a yoga event in Shahjahanpur, yesterday. pic.twitter.com/QbVxiQM7bI — ANI UP (@ANINewsUP) June 22, 2019

