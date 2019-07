കൊല്ലം: ടിക് ടോക് വീഡിയോകളിലൂടെ മലയാളികള്‍ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവളായി മാറിയ കൊച്ചുമിടുക്കി ആരുണി കുറുപ്പിന്റെ വേര്‍പാടില്‍ തേങ്ങുകയാണ് സോഷ്യല്‍മീഡിയ. രസകരമായ വീഡിയോകളിലൂടെ കൈയടി നേടിയ ആരുണിയുടെ മരണത്തില്‍ നിരവധിപേരാണ് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

ഉണ്ടക്കണ്ണുകളും നിറഞ്ഞ ചിരിയുമായി വീഡിയോകളില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്ന ആരുണിക്ക് നിരവധി ആരാധകരാണുള്ളത്. ടിക് ടോകില്‍ മാത്രം പതിനാലായിരത്തോളം ഫോളോവര്‍മാരുണ്ട്. ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലും ആരുണിയുടെ വീഡിയോകള്‍ വൈറലായിരുന്നു.

കൊല്ലം കണ്ണനല്ലൂര്‍ ചേരിക്കോണം രമ്യയില്‍ പരേതനായ സനോജ് സോമരാജന്റെയും അശ്വതി സനോജിന്റെയും ഏകമകളായ ആരുണി എസ്. കുറുപ്പ്(9) കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയാണ് മരിച്ചത്. തലച്ചോറിലുണ്ടായ അണുബാധയെ തുടര്‍ന്ന് തിരുവനന്തപുരം എസ്.എ.ടി ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്നതിനിടെയായിരുന്നു മരണം. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പനിയും തലവേദനയുമായാണ് അസുഖം ആരംഭിച്ചത്.

തിങ്കളാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ രോഗം മൂര്‍ച്ഛിച്ചതോടെ കൊട്ടിയത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായതോടെ പിന്നീട് തിരുവനന്തപുരം എസ്.എ.ടി. ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. അവിടെ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ എട്ടുമണിയോടെ മരിച്ചു.

മരണകാരണം തലച്ചോറിലുണ്ടായ അണുബാധയെന്നു മാത്രമാണ് സ്ഥിരീകരിക്കാനായത്. കുട്ടിയുടെ തൊണ്ടയില്‍നിന്നുള്ള സ്രവമെടുത്ത് ആലപ്പുഴ വൈറോളജി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു. ഒരുവര്‍ഷം മുന്‍പാണ് ആരുണിയുടെ അച്ഛന്‍ സൗദിയില്‍ വാഹനാപകടത്തില്‍ മരണമടഞ്ഞത്.

Content Highlights: tiktok star aruni kurup passes away; social media fans sharing her cute videos and mourns