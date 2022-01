കോഴിക്കോട് : പ്രതികൂല വിധിയില്‍ പതറാതിരിക്കാന്‍ കുറുവിലങ്ങാട്ടെ കന്യാസ്ത്രീകള്‍ക്ക് പിന്തുണ നല്‍കി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കാമ്പയിന് തുടക്കം. സ്വന്തം കൈപ്പടയില്‍ എഴുതിയ കത്തുകള്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്താണ് പിന്തുണ അറിയിക്കുന്നത്.

പീഡനക്കേസില്‍ ജലന്തർ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളക്കല്‍ കുറ്റക്കാരനല്ലെന്ന വിധി കോട്ടയം ജില്ലാ അഡീഷണല്‍ സെഷന്‍സ് കോടതി ജഡ്ജി ജി. ഗോപകുമാറാണ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. ജനുവരി 15ന് 11 മണിക്കാണ് വിധി പുറത്തു വരുന്നത്. അപ്രതീക്ഷിത വിധിയില്‍ ആകെ തകര്‍ന്നിരിക്കുന്ന കുറവിലങ്ങാട്ടെ കന്യാസ്ത്രീകള്‍ക്ക് പിന്തുണയര്‍പ്പിക്കാനാണ് ഈ കാമ്പയിന്‍. കന്യാസ്ത്രീകളുടെ പ്രതീക്ഷയില്‍ കരിനിഴല്‍ വീഴ്ത്തിയ ആ സമയം തന്നെ അവര്‍ക്ക് പിന്തുണ നല്‍കിക്കൊണ്ട് കത്തുകളെഴുതിയ കാമ്പയിന് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുകയാണ് സമൂഹത്തിലെ വിവിധ തുറകളിലെ മനുഷ്യർ ചേർന്ന്.

കത്തുകള്‍ സ്വന്തം കൈപ്പടയിലെഴുതിയ ശേഷം അതിന്റെ ഫോട്ടെയെടുത്ത് #WithTheNuns #Avalkkoppam എന്ന ടാഗ്ലൈനില്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാമ്പയിൻ. ഒപ്പം solidarity2sisters@gmail.com എന്ന മെയിലിലേക്കും കത്തുകളയക്കും. ഈ കത്തുകൾ പിന്നീട് പ്രിന്റെടുത്ത് കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് എത്തിക്കാനാണ് സംഘാടകരുടെ പരിപാടി.

നടിയും സംവിധായികയുമായ ഗീതുമോഹന്‍ദാസ്, നടി റിമ കല്ലിങ്കല്‍, എഴുത്തുകാരിയും സംവിധായികയുമായ ലീന മണിമേഖലൈ, പാര്‍വതി തിരുവോത്ത്, എഴുത്തുകാരി കെ. ആർ മീര തുടങ്ങിയ അസംഖ്യം പേര്‍ കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

"വിധി വന്ന ദിവസം എന്തെങ്കിലും മൂവെമ്ന്റ് വേണം എന്ന തരത്തിൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ജെ. ദേവിക ഫെയ്‌സ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റിട്ടിരുന്നു. പല ഗ്രൂപ്പുകളിലും മറ്റും വിധി വായിച്ചുള്ള വിലയിരുത്തലുകളും വന്നിരുന്നു. 17 നാണ് ഈ കാമ്പയിന്‍ തുടങ്ങാമെന്ന തീരുമാനിക്കുന്നത്. 15ന് 11മണിക്കാണ് വിധി വരുന്നത്. അന്നു രാത്രി രോഷം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. തുടര്‍ന്നാണ് കന്യാസ്ത്രീകള്‍ക്ക് ആശ്വാസവും പിന്തുണമെന്ന് തരത്തില്‍ കാമ്പയിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത്", കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ച കാരവാന്റെ മുന്‍ എഡിറ്റോറിയല്‍ മാനേജറായ ലീന രഘുനാഥ് പറയുന്നു.

solidarity2sisters@gmail.com എന്ന മെയില്‍ ഐഡിയിലേക്കാണ് സ്വന്തം കൈയ്യക്ഷരത്തിലുള്ള കത്തിന്റെ കോപ്പികളുടെ ഫോട്ടോ അയക്കേണ്ടത്.

ആകെ തകര്‍ന്നിരിക്കുന്ന കന്യാസ്ത്രീകള്‍ക്ക് ആശ്വാസമാകും ഈ കത്തെന്നാണ് ന്യൂസ് മിനുട്ട് പോര്‍ട്ടല്‍ ചീഫ് എഡിറ്റര്‍ ധന്യാ രാജേന്ദ്രനും പറയുന്നത്.

2014നും 16നുമിടയിലുള്ള കാലയളവില്‍ ഫ്രാങ്കോ മുളക്കല്‍ തന്നെ ബലാത്സംഗം ചെയ്‌തെന്ന പരാതിയുമായി 2018ലാണ് ഇരയായ കന്യാസ്ത്രീ രംഗത്തു വരുന്നത്. അറസ്റ്റ് വൈകിയതിനെത്തുടര്‍ന്ന് കുറവിലങ്ങാട്ടെ നാല് കന്യാസ്ത്രീകള്‍ നടത്തിയ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഫലമായാണ് ഫ്രാങ്കോ മുളക്കലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും വിഷയം ആഗോള ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിക്കുന്നതും. കേസിന്റെ തുടക്കം മുതല്‍ തന്നെ ഇരയാക്കപ്പെട്ട കന്യസ്ത്രീക്കൊപ്പം നിന്നവരാണ് സിസ്റ്റര്‍മാരായ അനുപമ , നീന, അനീറ്റ, ആല്‍ഫി എന്നിവര്‍.

സ്ത്രീകളാണെങ്കിലും ട്രാന്‍സ് പേര്‍സണാണെങ്കിലും വലിയ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് സമൂഹത്തില്‍ തന്റേതായ ഇടം അവര്‍ കണ്ടെത്തുന്നത്. അതിനിടയിലാണ് ലൈംഗിക കയ്യേറ്റങ്ങള്‍ പല സ്ത്രീകളും നേരിടുന്നത്. അത് തുറന്ന് പറയാന്‍ തന്നെ വലിയ ധൈര്യം വേണം. ആ സാമൂഹിക സാഹചര്യത്തില്‍ നിന്നു കൊണ്ടാണ് ഒരു പുരോഹിതന്‍ തന്നെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു എന്ന തുറന്നു പറച്ചില്‍ ഒരു കന്യാസ്ത്രീ നടത്തുന്നത്. മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തില്‍ വലിയ ഭീഷണിയും അരക്ഷിതാവസ്ഥയും സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് ബോധ്യത്തോടെതന്നെയാണ് കുറവിലങ്ങാട്ടെ കന്യാസ്ത്രീകള്‍ ഇരയായ സ്ത്രീക്ക് പിന്തുണയര്‍പ്പിച്ച് രംഗത്തു വരുന്നത്. സ്ഥലം മാറ്റമടക്കമുള്ള വലിയ ഭീഷണികള്‍ ഉണ്ടായിട്ടും അവര്‍ ഇരയായ കന്യാസ്ത്രീക്കൊപ്പം നിന്നു. അവരുടെ പോരാട്ട്വീര്യത്തിനു വിധിയിലൂടെ മങ്ങലേല്‍ക്കരുതെന്നും ഇത്തരത്തില്‍ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് തുറന്നു പറയാനുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ആര്‍ജ്ജവത്തിനു കോട്ടം തട്ടരുതെന്നുമുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഈ കാമ്പയിനു തുടക്കമിടുന്നത്. ഞാനാണ് മെയില്‍ ഐഡി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇതുവരെ 250 ലധികം സ്വന്തം കൈപ്പടയിലെഴുതിയ കൈയ്യക്ഷരങ്ങളാണ മൂന്നുമണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ ഈ മെയില്‍ ഐഡിയില്‍ ഇതുവരെ എത്തിയത്, പോളിസി പ്രൊഫഷണല്‍ ആതിര സുജാത പറയുന്നു.



അവരുടെ പോരാട്ട വീര്യം നശിക്കാതിരിക്കുക, അവർക്ക് പിന്തുണയർപ്പിക്കുക, എന്നതാണ് കാമ്പയിൻ കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ആതിര സുജാത കൂട്ടിച്ചേർത്തു

