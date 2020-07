ഭോപ്പാല്‍ : നദിക്കു കുറുകെ പോയി സെല്‍ഫിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലില്‍ കുടുങ്ങി രണ്ട് പെണ്‍കുട്ടികള്‍. പെട്ടുപോയ പെണ്‍കുട്ടികളെ പോലീസുകാരും മറ്റും രക്ഷിച്ചത് സ്വന്തം ജീവന്‍ പണയം വെച്ച്. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ പുറത്തായതോടെ വന്‍വിമര്‍ശനമാണ് പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കു നേരെ ഉയരുന്നത്

Watch | Two Madhya Pradesh girls venture into the Pench river to take selfie, get trapped in swelling water. pic.twitter.com/AdRuZmPv1z