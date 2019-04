ന്യൂഡൽഹി: മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പച്ചക്കൊടിയെ പാകിസ്താന്‍ കൊടിയെന്ന് വിളിച്ച് ബിജെപി നേതാവ്. വയനാട്ടിലെ രാഹുലിന്റെ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വം പാകിസ്താന്‍ കൊടികളേന്തി ചിലര്‍ ആഘോഷിക്കുകയാണെന്നും ഇതില്‍ നിന്നു തന്നെ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് ഈ മണ്ഡലം തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്തെന്ന് മനസ്സിലായെന്നുമാണ് സുപ്രീം കോടതിയിലെ ബിജെപി ലീഗല്‍ സെല്‍ സെക്രട്ടറിയും പൂര്‍വാഞ്ചല്‍ മോര്‍ച്ച ദില്ലി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുമായ പ്രേരണകുമാരിയുടെ ട്വീറ്റ്.

രാഹുലിന്റെ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വത്തില്‍ ആഹ്ലാദം പ്രകടപ്പിച്ച് ലീഗ് കൊടിയുമേന്തി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പ്രകടനം നടത്തുന്നതാണ് പാകിസ്താന്‍ കൊടികളേന്തി പ്രകടനം നടത്തുന്നുവെന്ന് പ്രേരണ കുമാരി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്.

"ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ വയനാട്ടില്‍ രാഹുല്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാവാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. പാകിസ്താന്‍ കൊടികളുമേന്തിയുള്ള ആഹ്ലാദപ്രകടനം വയനാട്ടില്‍ ആരാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് നോക്കൂ. ഇനി നിങ്ങള്‍ക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കും എന്ത് കൊണ്ടാണ് കോണ്‍ഗ്രസ്സ് ഈ മണ്ഡലം തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന്", പ്രേരണാകുമാരി നരേന്ദ്രമോദിയെ ടാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. പാകിസ്താന്‍ പതാക ഏന്തിയുള്ള പ്രകടനമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് നിരവധി പേരാണ് ഈ ട്വീറ്റ് റീട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

ശബരിമലയില്‍ യുവതീപ്രവേശനം ആവശ്യപ്പെട്ട് കേസുകൊടുത്തവരില്‍ ഒരാളാണ് പ്രേരണാകുമാരി.ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിനായി സുപ്രീം കോടതിയില്‍ കേസ് നല്‍കിയ പ്രേരണകുമാരിയുടെ ബിജെപി ബാന്ധവത്തിനുള്ള തെളിവുകളടക്കമുള്ള ചിത്രങ്ങളിട്ടു കൊണ്ട് അടുത്തിടെ കടകംപള്ളി ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റിട്ടിരുന്നു.

രാഹുലിന്റെ വയനാട്ടിലെ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വത്തെ ഹിന്ദുമേഖലയില്‍ നിന്നുള്ള ഒളിച്ചോട്ടമായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വരെ വ്യാഖ്യാനിച്ചത്.

ഹിന്ദു മേഖലയില്‍ നിന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ ഒളിച്ചോടുകയാണ്. ഹിന്ദുക്കളെ ഭയക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഹിന്ദുക്കള്‍ ന്യൂനപക്ഷമായ ഒരു മണ്ഡലത്തില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ തയ്യാറാകുന്നതെന്നും മോദി പറഞ്ഞിരുന്നു.

Shocking.. Rahul to Contest elections in Wayanad,Kerala.

Look who is celebrating in Wayanad waving Pakistan flags. Now you know why Congress selected this constituency.⁦@narendramodi⁩ ⁦@byadavbjp⁩ ⁦@kumarnandaj⁩ ⁦@msunilbishnoi⁩ ⁦⁦@AnilNPillai32⁩ pic.twitter.com/WnFTe5yi0J