കോഴിക്കോട്:മോശം മുഖ്യമന്ത്രിയാരെന്ന് ഗൂഗിളിനോട് ചോദിച്ചാല്‍ സെര്‍ച്ച് റിസള്‍ട്ടായി വരുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. പിണറായി വിജയന്റെ വിക്കിപീഡിയ പേജാണ് തിരച്ചിലില്‍ ഒന്നാമതായി തെളിയുക.

ശബരിമല വിഷയത്തിന് ശേഷം പിണറായി വിജയനെതിരേ വന്‍ കാമ്പയിനിങാണ് നടക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് സെര്‍ച്ച് റിസള്‍ട്ട് എന്നാണ് ആരോപണം. ഇതിനെതിരേ പ്രതിരോധ കാമ്പയിനിങ്ങും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഉത്തരത്തിന് ശരിയായ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കാമ്പയിനിങ്ങാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമത്തില്‍ നടക്കുന്നത്.

ഇതിൽ ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം best chief minister of Kerala എന്ന് തിരഞ്ഞാലും പിണറായി വിജയന്റെ ഉത്തരമാണ് വരിക. Who is the bad chief minister of Kerala എന്ന ചോദ്യത്തിന് എ.കെ ആന്റണി എന്നാണ് ഉത്തരം. അതേസമയം bad chiefminister of Kerala എന്ന് ോചദിച്ചാൽ പിണറായി വിജയൻ എന്ന ഉത്തരവും വരും.

ഇത് ആദ്യമായല്ല ഇത്തരത്തില്‍ വിചത്രമായ സെര്‍ച്ച് റിസള്‍ട്ട് ഗൂഗിള്‍ കാണിക്കുന്നത്. ഏതാനും വര്‍ഷം മുമ്പ് ഏറ്റവും വലിയ പത്ത് കുറ്റവാളികളുടെ ചിത്രങ്ങളില്‍ ലിബിയന്‍ നേതാവ് മുഹമ്മദ് ഗദ്ദാഫിക്കൊപ്പവും അധോലോക നേതാവ് ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമനൊപ്പവുമാണ് മോദിയുടെ ചിത്രം വന്നിരുന്നത്.

വിഡ്ഢി എന്ന സെര്‍ച്ച് ചെയ്താല്‍ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിനെയാണ് സെര്‍ച്ച് എന്‍ജിന്‍ റിസള്‍ട്ട് ആയി കാണിച്ചിരുന്നത്.

content highlights: Pinarayi Vijayan is the google serach result answer for bad chief minister of India