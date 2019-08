ന്യൂഡൽഹി: വിവാദം പിന്നാലെയുള്ളതില്‍ സന്തോഷമെന്ന് ശശി തരൂരിന്റെ പരിഹാസം. അതോടൊപ്പം കെപിസിസിക്ക് നല്‍കിയ വിശദീകരണവും തരൂര്‍ ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.

മോദി സ്തുതി വിവാദത്തിലെ തരൂരിന്റെ വിശദീകരണം തൃപ്തികരമാണെന്ന് കെപിസിസി പറഞ്ഞതിനു പിന്നാലെ കെ മുരളീധരന്‍ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയാണ് തരൂരിന്റെ ട്വീറ്റിനു കാരണമെന്നാണ് സൂചന.

മോദി സ്തുതിയിൽ തരൂരിന്റെ വിശദീകരണം വന്നതോടെ ഈ വിവാദം അവസാനിച്ചുവെന്നാണ് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍ ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. ഇതിനു തൊട്ടു പിന്നാലെയായിരുന്നു മുരളീധരന്റെ പ്രസ്താവന. എന്നാൽ ആത്മാഭിമാനമുള്ള ഒരു കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നേതാവിനും മോദിയെ സ്തുതിക്കാനാവില്ല എന്ന വിമര്‍ശനമാണ് തരൂരിന്റെ വിശദീകരണത്തിനു ശേഷം കെ മുരളീധരന്‍ ഉന്നയിച്ചത്.

I'm glad the issue is behind us, but because many have asked for a copy of my response to a publicly-leaked letter, I feel i should share it just for the record: https://t.co/60UNO3C5Cr https://t.co/8BsF83e5Q0