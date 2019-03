ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് എതിരാളികളെ നേരിടാനുള്ള രണ്ടാംകിട പരിഹാസ ഉപകരണമായി കുട്ടികളിലെ പഠന വൈകല്യത്തെ ഉപയോഗിച്ചത്. ഡിസ്ലെക്‌സിയ എന്ന പഠന വൈകല്യത്തെ അനുഭാവപൂര്‍വ്വം നോക്കിക്കാണുന്ന ജനതയെ വാര്‍ത്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു വിദ്യാർഥിനിയുടെ ശ്രമത്തിനിടെയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരിഹാസ പ്രസ്താവന പുറത്ത് വന്നത്. അനവസരത്തിലെ തമാശയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരേ വലിയ വിമര്‍ശനമാണ് രാജ്യത്താകമാകമാനം ഉയര്‍ന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ ഈ വാർത്ത അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ വരെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്.

ആ അപക്വമായ തമാശ വേദനിപ്പിച്ചത് ഇവരെ

ശനിയാഴ്ച ഗോരഖ്പുര്‍ ഐഐടിയില്‍ നടന്ന സ്മാര്‍ട്ട് ഇന്ത്യ ഹാക്കത്തോണ്‍ 2019ന്റെ ഗ്രാന്റ് ഫിനാലെക്കിടെയാണ് സംഭവം. ഡിസ്ലെക്‌സിയ ബാധിച്ച് എഴുതാനും വായിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കായുള്ള പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിങ് വഴി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു വിദ്യാര്‍ഥിനി. എന്നാല്‍ ആ വിഷയത്തെ ആത്മാര്‍ഥമായി അഭിസംബോധന ചെയ്ത് വിദ്യാർഥി സംസാരിക്കുന്ന വേളയിലായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കൽ.

"വളരെയധികം ബുദ്ധിസാമര്‍ഥ്യവും സര്‍ഗ്ഗാത്മകതയും ഉള്ള കുട്ടികളാണ് ഡിസ്ലെക്‌സിയ ബാധിച്ചവര്‍. പക്ഷെ വേഗതയോടെ എഴുതാനും വായിക്കാനും പ്രയാസം നേരിടുന്നവരാണവര്‍. ഞങ്ങളുടെ പക്കല്‍ ഡിസ്ലെക്‌സിയ ബാധിച്ച കുട്ടികളെ സഹായിക്കാനായി ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്", താരെ സമീന്‍ പര്‍ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ഡിസ്ലെക്സിയയെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ ഗൗരവമേറിയ ചര്‍ച്ചയ്ക്കും അതുവഴി ഒരു പരിഹരത്തിനും മുതിരുകയായിരുന്നു വിദ്യാര്‍ഥി.

എന്നാല്‍ "40നും 50നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളില്‍ ഈ പദ്ധതി പ്രാവര്‍ത്തികമാകുമോ" എന്നാണ് വിദ്യാര്‍ഥിനിയുടെ സംസാരത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് മോദി ചോദിച്ചത്.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത പ്രതികരണത്തില്‍ സദസ്സിലെ ചിലര്‍ ചിരിച്ചെങ്കിലും സംയമനം കൈവിടാതെ "അതെ" എന്ന മറുപടി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വിദ്യാർഥിനി നൽകി.

എന്നാല്‍ അപക്വമായ വര്‍ത്തമാനങ്ങള്‍ പിന്നെയും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായി.

"അത്തരമൊരു പദ്ധതി പ്രാവര്‍ത്തികമാവുകയാണെങ്കില്‍ ആ പ്രായക്കാരായ കുട്ടികളുടെ അമ്മമാര്‍ക്ക് സന്തോഷമാകും" എന്ന് മോദി വീണ്ടും പരിഹാസവര്‍ഷം ചൊരിഞ്ഞു.

പേരെടുത്ത് പരാമര്‍ശിച്ചില്ലെങ്കിലുംആരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് മോദി ഇത് പറഞ്ഞതെന്നും കുട്ടികള്‍ക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.വരാൻ പോകുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് രാഹുലിനെതിരെയും അമ്മ സോണിയക്കെതിരേയും ഉതിര്‍ത്ത പരിഹാസ അമ്പ് പക്ഷെ ലോകത്തിനു മുന്നില്‍ മോദിയെ കൂടുതല്‍ പരിഹസ്യനാക്കുകയായിരുന്നു.

പ്രതിപക്ഷമൊന്നാകെ മോദിയുടെ പരാമര്‍ശത്തിനെതിരേ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ചു. ഇപ്പോള്‍ ബിബിസിയടക്കമുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളിലും ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ് മോദിയുടെ വില കുറഞ്ഞ പരിഹാസം.

നാണംകെട്ടതും വിഷമകരവുമെന്നാണ് മോദിയുടെ പരാമര്‍ശത്തെ സിപിഎം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി വിമര്‍ശിച്ചത്. "വളരെ കൂടിപ്പോയി, ഇനി മതിയാക്കൂ. ഇതാണോ മോദിയുടെ സംസ്‌കാരം" എന്നും സീതാറാം യെച്ചൂരി ചോദിച്ചു.



Shameful and distressing. Some of us have dyslexic or disabled relatives, friends, children and parents. Sattar saal mein pehli baar, a person with this crassness occupies the chair of the PM. Enough, Mr Modi. Yeh hain sanskar aapke? https://t.co/8wBvtjPy7q

രാഹുല്‍ഗാന്ധിയെ അപമാനിക്കാന്‍ ഡിസ്ലെക്സിയ ഉപയോഗിച്ചത് തെറ്റായിപ്പോയെന്ന് ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി ദേശീയ വക്താവ് പ്രീതി ശര്‍മ മേനോനും ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായുള്ള കാര്‍ട്ടൂണിസ്റ്റ് വരച്ച കാര്‍ട്ടൂണ്‍ വലിയ രീതിയിലാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടതും ചര്‍ച്ചയായതും.

വലിയ മൂന്ന് തെറ്റുകളാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ചെയ്തത്

1.ഗൗരവമേറിയ വിഷയം സംസാരിക്കുന്നതിനിടയില്‍ വിലകുറഞ്ഞ തമാശയ്ക്കായി ആ അവസരത്തെ ഉപയോഗിച്ചു

2.ഡിസ്ലെക്‌സിയ ബാധിതരായ കുട്ടികളോട് അനുഭാവപൂര്‍വ്വം പെരുമാറേണ്ടതുണ്ടെന്നും അവര്‍ വലിയ കഴിവുള്ളവരാണെന്ന് ഒരു വിദ്യാര്‍ഥിനി പറയുന്നതിനിടയിലാണ് ഇതേ രോഗബാധിതരെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളിയെ വിലകുറച്ച് കാണിക്കാനുള്ള ഉപകരണമായി പ്രധാനമന്ത്രി ഉപയോഗിച്ചത്.

3.രാജ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന നേതാവ് തന്നെ ആ രോഗത്തെ ഇകഴ്ത്തികാണിച്ചു.

ഇതിനെല്ലാമുപരി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ഗൗരവമേറിയ ആശയങ്ങള്‍ മുന്നോട്ടുവെക്കുമ്പോള്‍ എതിര്‍രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ താറടിച്ചു കാണിക്കുന്ന സംസാരം മോശം സന്ദേശമാണ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് നല്‍കുന്നത്.

2015ലെ സർക്കാർ കണക്ക് പ്രകാരം. 3.5 കോടി ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ഡിസ്ലെക്‌സിയ ഉള്ളവരാണ്. ബോധവത്കരണശ്രമങ്ങളുടെ അഭാവമാണ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണ ഇത്രയധികം കൂടാന്‍ കാരണം.

Making fun of Dyslexia to target political opponent. There is no low which is too Low for Narendra Modi. Worse are the students who were clapping but cant blame them. When the PM of the Nation is such a Cheap Man, they had to entertain him pic.twitter.com/bJ7apIlpup