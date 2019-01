മലപ്പുറത്തുകാരാണ് ആലപ്പാട് സമരത്തിന് പിന്നിലെന്ന് മന്ത്രി ഇ.പി. ജയരാജന്‍ പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്തെന്ന് ചോദിച്ച് ആലപ്പാട് സമരത്തിന് പിന്തുണയര്‍പ്പിക്കുന്ന മലപ്പുറത്തുകാര്‍. ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ലൈവിലൂടെയാണ് മന്ത്രിയോട് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങള്‍ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ട് ഇവര്‍ ചോദ്യം ചോദിച്ചത്.

ആലപ്പാട്ടെ കരിമണല്‍ ഖനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലപ്പുറത്തുകാരും മറ്റും ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്നാണ് ജയരാജന്‍ പറഞ്ഞത്. പ്രസ്താവന വിവാദമാകുന്ന കാര്യം മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ചോദിച്ചപ്പോള്‍ മലപ്പുറത്ത് കടലില്ല, പിന്നെയെന്തിനാ അവിടയുള്ളവര്‍ ഇവിടെ വന്ന് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ ചോദ്യം. പിന്നെ താനൂരും തിരൂരുമാണ് കടലെന്നും മലപ്പുറത്തില്ലെന്നും തിരുത്തി. ഈ പ്രസ്താവനയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സമരത്തിന് പിന്നിലുള്ള മലപ്പുറത്തെ ഏഴ് ചെറുപ്പക്കാര്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ ചില ചോദ്യങ്ങളുമായി വന്നത്. ലൈവിലൂടെ അവര്‍ കടുത്ത പ്രതിഷേധവും രേഖപ്പെടുത്തി.

മലപ്പുറമെന്നത് കേരളത്തിന്റെ ഭൂപടത്തില്‍പ്പെടില്ലേ, മലപ്പുറത്തുകാര്‍ക്ക് സമരത്തിന് ഐകൃദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൂടെ എന്നും ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ലൈവിലൂടെ ഏഴ് മലപ്പുറത്തുകാര്‍ ചോദിച്ചു.

"രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും മന്ത്രിയോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്

1. മലപ്പുറത്തുകാരാണ് സമരത്തിന് പിന്നിലെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്ത്?

2. മലപ്പുറം കേരളത്തിന്റെ ഭൂപടത്തിലില്ലേ? മലപ്പുറത്തുകാര്‍ക്കെന്തേ സമരത്തിന് ഐകൃദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു കൂടെ?" എന്നും അവര്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ലൈവിലൂടെ ചോദിക്കുന്നു.

മലപ്പുറത്തുകാരാണ് സമരം ചെയ്തത് എന്ന പറഞ്ഞതിന് മന്ത്രിയോട് അവര്‍ നന്ദി അറിയിച്ചു. മലപ്പുറത്തുകാരും സമരത്തിനുണ്ടെന്ന് ആ പ്രസ്താവനയിലൂടെ കേരളം അറിഞ്ഞുവെന്നും എന്നാല്‍ പറഞ്ഞതില്‍ മറ്റ് വല്ല് ഉദ്ദേശ്യമുണ്ടെങ്കില്‍ മന്ത്രിക്ക് നേരെ കൈ നീട്ടുന്നതിന് പകരം കൈകള്‍ ഉയരുമെന്നും അവര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

മലപ്പുറം ആണ് നയിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോള്‍ നിരാഹാരം കിടക്കുന്നവരെ മന്ത്രി വന്ന് കാണണം. പറയുന്ന വാക്കുകള്‍ സൂക്ഷിക്കുക. പറയുന്നത് നല്ലതാണെങ്കില്‍ സ്വീകരിക്കും. അതല്ല വിഷം ചീറ്റിയതാണെങ്കില്‍ ആ പല്ലെടുക്കും, എന്നും ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെ അവർ വെല്ലുവിളിച്ചു.

