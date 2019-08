ന്യൂഡൽഹി: കശ്മീരിലെ ജനത എന്നും സംഘര്‍ഷാവസ്ഥയിലാണ് ജീവിച്ചതെന്നും അവിടെ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും സുരക്ഷക്കായി അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം മുന്നോട്ടു വരണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് മലാല യൂസഫ്‌സായ്. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് കശ്മീര്‍ വിഷയത്തില്‍ തന്റെ ആശങ്ക മലാല പങ്കുവെച്ചത്.

"കശ്മീരിലെ ജനത എന്നും സംഘര്‍ഷാവസ്ഥയിലാണ് ജീവിച്ചത്. ഞാന്‍ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ, എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അപ്പൂപ്പന്‍മാരും കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോഴും അതങ്ങനെതന്നെയായിരുന്നു" എന്നാണ് മലാല യൂസഫ് സായിയുടെ ട്വീറ്റ്. കശ്മീർ വിഭജനത്തെ തുടർന്നും പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു മാറ്റിയതിനെ തുടർന്നും ജമ്മുകശ്മീരിലെ സംഘർഷാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്താണ് മലാലയുടെ ട്വീറ്റ്. കലാപങ്ങളിലും സംഘർഷങ്ങളിലും ഇരയാക്കപ്പെടുന്നത് എല്ലായ്‌പോഴും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ അവരുടെ സുരക്ഷയെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക പങ്കുവെക്കുന്നതായിരുന്നു മലാലയുടെ ട്വീറ്റ്.

സംഘര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവരും അക്രമങ്ങള്‍ ഏറ്റവും അധികം ബാധിക്കാന്‍ ഇടയുള്ളവരും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണ്. അതിനാല്‍ എല്ലാവരും അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങള്‍ മാറ്റിവെച്ച് അവരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക നിലകൊള്ളണമെന്നും മലാല ആവശ്യപ്പെട്ടു.

"ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടായി കശ്മീരിലെ കുട്ടികള്‍ വളരുന്നത് സംഘര്‍ഷാവസ്ഥയ്ക്ക് നടുവിലാണ്. ഇത്തരത്തില്‍ ദുരിതാവസ്ഥ സഹിച്ചു മുന്നേറുന്നതിന്റെയും പരസ്പരം മുറിവേല്‍പിക്കുന്നതിന്റെയും യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. കശ്മീരി കുട്ടികളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും സുരക്ഷയില്‍ ആശങ്കാകുലയാണ് ഇന്ന് ഞാന്‍. സംഘര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ അനുഭവിക്കുന്നവരും അക്രമങ്ങള്‍ ഏറ്റവും അധികം ബാധിക്കാനിടയുള്ളതും അവരെയാണ്.

എല്ലാ ദക്ഷിണേഷ്യക്കാരും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹവും മറ്റ് അധികാരികളും അവരുടെ ക്ലേശങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുമെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ. എന്ത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നമ്മള്‍ മനുഷ്യാവകാശങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളണം. കുട്ടികളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും സുരക്ഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നല്‍കണം. എന്നിട്ട് ഏഴ് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട പ്രശ്‌നങ്ങൾ സമാധാനപരമായി പരിഹരിക്കണം", മലാല കുറിച്ചു.

