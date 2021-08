കൊൽക്കത്ത: ആനകള്‍ തീവണ്ടി അപകടങ്ങളില്‍പ്പെട്ട് ചെരിയുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ക്കിടെ ആനയെ രക്ഷിക്കാന്‍ തീവണ്ടിക്ക് സഡന്‍ ബ്രേക്കിട്ട ലോക്കോ പൈലറ്റിന് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ ആദരം. ആനയെ രക്ഷിക്കാന്‍ തീവണ്ടിക്ക് ബ്രേക്കിട്ട വീഡിയോ വൈറലായതോടെയാണ് ലോക്കോപൈലറ്റിനെ പ്രശംസിച്ച് നിരവധിയാളുകള്‍ രംഗത്തെത്തിയത്.

ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേയുടെ അലിപുര്‍ദുവാര്‍ ഡിവിഷനാണ് ട്വിറ്ററില്‍ വീഡിയോ ഷെയര്‍ ചെയ്തത്.

"03150 അലിപുര്‍ ദുവാര്‍- സീല്‍ദ കാഞ്ചന്‍കന്യ സ്‌പെഷ്യല്‍ തീവണ്ടി ഓടിക്കുന്നതിനിടെ 5.45നാണ് ലോക്കോ പൈലറ്റുമാരായ ഡി.ദൊരൈയും പി. കുമാറും ആന ട്രാക്കിനോട് ചേര്‍ന്ന് നടക്കുന്നത് കാണുന്നത്. 72 കിമി വേഗതയിലായിരുന്നു തീവണ്ടിയപ്പോള്‍. ഉടന്‍ തന്നെ എമര്‍ജന്‍സി ബ്രേക്ക് പ്രയോഗിച്ച് ആനയെ അവര്‍ രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു" എന്നാണ് റെയില്‍വേയുടെ ട്വീറ്റ്.

While working 03150Dn KanchanKanya Exp spl at 17.45 hrs today, Alert LP Sri D.Dorai & ALP Sri P. Kumar noticed One Tusker adjacent to track at KM 72/1 between Nagrakata-Chalsa & applied Emergency brake to control the train & save it. @RailNf@RailMinIndia @wti_org_india pic.twitter.com/TVyXt8HY9H