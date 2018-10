പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ധരിക്കുന്ന ജാക്കറ്റ് മോദി ജാക്കറ്റ് ആണെന്ന് മോദി തന്നെ അവകാശപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഫാബ് ഇന്ത്യ പോലുള്ള കമ്പനികൾ നെഹ്റു ജാക്കറ്റ് എന്നപേരിൽ വിൽപന തുടരുന്നുണ്ട് . പൊതുവെ നെഹ്റു ജാക്കറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ വസ്ത്രത്തിന്റെ പേര് മോദി സ്വന്തം പേരിലാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലെ പുതിയ ചർച്ച. ട്വിറ്ററിൽ ഇതിന്റെ പേരിൽ ചർച്ച മുറുകി കഴിഞ്ഞു. കടൽ കടന്ന് ചർച്ച ദക്ഷിണ കൊറിയയിലും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് .

മോദി സ്ഥിരം ധരിക്കുന്ന ജാക്കറ്റിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കഴിഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ സന്ദര്‍ശന വേളയില്‍ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ പ്രസിഡന്റ് മൂന്‍ ജേ ഇന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ താത്പര്യം മാനിച്ച് മോദി ഉടന്‍ അത് കൊറിയന്‍ പ്രസിഡന്റിന് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇരുവര്‍ക്കുമിടയില്‍ ഒതുങ്ങുമായിരുന്ന ഈ വിഷയം പരസ്യമായത് മൂന്‍ ജേ ഇന്നിന്റെ ട്വീറ്റോടെയാണ്.

"ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മനോഹരമായ ചില വസ്ത്രങ്ങള്‍ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ പരമ്പരാഗതമായ വസ്ത്രത്തെ ആധുനികവത്കരിച്ചിട്ടുള്ള രൂപമാണിത്. മോദി വെസ്റ്റ് എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത്." എന്നാണ് മൂന്‍ ജേ ഇന്‍ ഇട്ട ട്വീറ്റ്. ഒപ്പം മോദി അയച്ചു കൊടുത്ത ജാക്കറ്റിന്റെ പടവും അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചു.

During my visit to India, I had told the Prime Minister @narendramodi that he looked great in those vests, and he duly sent them over, all meticulously tailored to my size. I would like to thank him for this kind gesture. pic.twitter.com/wRgekJSW16 — 문재인 (@moonriver365) October 31, 2018

എന്നാല്‍ ജാക്കറ്റിന്റെ മുകളില്‍ വെണ്ടക്ക അക്ഷരത്തില്‍ തുന്നിച്ചേര്‍ത്ത മോദി വെസ്റ്റ് എന്ന പേരാണ് മറ്റുള്ളവരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വസ്ത്രത്തിൽ തുന്നി ചേര്‍ത്ത മോദി ജാക്കറ്റ് എന്ന പേര് ഏറ്റു പിടിച്ചു കൊണ്ട് മൂന്‍ ജേ ഇന്‍ ആ പേര് ആവര്‍ത്തിച്ചതും ട്വിറ്റര്‍ ഉപയോക്താക്കളെ പ്രകോപിതരാക്കി.

എതിര്‍ ട്വീറ്റുമായി ആദ്യം രംഗത്തെത്തിയവരില്‍ ജമ്മുകശ്മീര്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഒമര്‍ അബ്ദുള്ളയുമുണ്ടായിരുന്നു.

തങ്ങളുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഈ ജാക്കറ്റുകള്‍ അയച്ചു തന്നതില്‍ സന്തോഷിക്കുന്നുവെന്നും എന്നാല്‍ പേരില്‍ മാറ്റം വരുത്താതെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ജാക്കറ്റ് അയച്ചു കൂടായിരുന്നോ എന്നും ഒമര്‍ അബ്ദുള്ള ചോദിക്കുന്നു. "തന്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം ഈ ജാക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് കേട്ടത് നെഹ്‌റു ജാക്കറ്റ് എന്നാണ്. എന്നാല്‍ പേര് മാറ്റി ഇപ്പോള്‍ അതിനെ മോദി ജാക്കറ്റ് എന്നാക്കിയിരിക്കുന്നു. 2014ന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയില്‍ പലതും നിലനിന്നിരുന്നേയില്ല എന്നും" ഒമര്‍ അബ്ദുള്ള പരിഹാസ രൂപേണ കുറിച്ചു.

It’s really nice of our PM to send these but could he not have sent them without changing the name? All my life I’ve known these jackets as Nehru jackets & now I find these ones have been labelled “Modi Jacket”. Clearly nothing existed in India before 2014. https://t.co/MOa0wY37tr — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) October 31, 2018

"പ്രസിഡന്റ് താങ്കള്‍ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ്. ഇത് മോദി വെസ്റ്റ് അല്ല. നെഹ്‌റു ജാക്കറ്റ് ആണ്. മോദിക്കൊരിക്കലും നെഹ്‌റുവാകാന്‍ കഴിയില്ല", എന്ന് അശോക് സ്വെയിനും പ്രതിഷേധമറിയിച്ചു.

Mr. President, You are wrong. This is not Modi Vest, this is Nehru jacket. Modi is no Nehru, can never be one. If anything Modi, that is Khaki Nikkar. https://t.co/8DrZ8b1RVM — Ashok Swain (@ashoswai) October 31, 2018

ഫാബ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇത്രനാളും നെഹ്റു ജാക്കറ്റ് എന്ന പേരിലാണ് ഇത് വിറ്റഴിച്ചിരുന്നതെന്നും അശോക് സ്വെയിൻ കുറിച്ചു.