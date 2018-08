പ്രളയക്കെടുതി ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി ബാധിച്ച പ്രദേശമാണ് കടങ്ങല്ലൂര്‍. ആലുവയോട് ചേര്‍ന്നുകിടക്കുന്ന കടങ്ങല്ലൂരില്‍ നിരവധിപേരാണ് വീടുകളിലും കെട്ടിടങ്ങളിലും ഒറ്റപ്പെട്ടുപ്പോയത്. ഇരച്ചെത്തിയ പ്രളയജലത്തിന് മുന്നില്‍ പകച്ചുനിന്നവരെ അതിസാഹസികമായാണ് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ സുരക്ഷിതസ്ഥാനങ്ങളില്‍ എത്തിച്ചത്.

#KeralaFloods2018 #OPRAHAT @IndiaCoastGuard .The Goal is Rescue-and is the major focus for the day @IndiaCoastGuard Team making their way to reach out marooned people at #Puthukkulangara Devi Temple area and rescue them to safety-regardless @DefenceMinIndia @CMOKerala @DG_PIB . pic.twitter.com/DRtE7KVuYK