കോഴിക്കോട്: മകന്റെ വിവാഹത്തിനായി നീക്കിവെച്ച അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് നല്‍കി ജെയിംസ് മാത്യു എംഎല്‍എയും കുടുംബവും. ഓാഗസ്റ്റ് 24 നു നടക്കുന്ന മകന്റെ വിവാഹത്തിന്റെ ചെലവിലേക്കു നീക്കിവച്ച തുകയില്‍ നിന്നാണ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നല്‍കിയത്. ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ എംഎല്‍എയുടെ ഭാര്യയും ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷന്‍ കേന്ദ്രകമ്മറ്റി അംഗവുമായ എന്‍ സുകന്യയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

തിരുവനന്തപുരത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെത്തി എന്‍.സുകന്യ തുക മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഏല്‍പ്പിച്ചു. മാതാപിതാക്കളായ ടി.രാധാമണി, ടി.നാരായണന്‍ എന്നിവരും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ലളിതമായ ചടങ്ങോടെ ആഗസ്റ്റ് 24 ന് വിവാഹം നടത്താനാണ് കുടുംബത്തിന്റെ തീരുമാനം.

കഴിഞ്ഞ പ്രളയ കാലത്ത് മകളുടെ വിവാഹത്തിന് നീക്കിവെച്ച അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇതുപോലെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് എംഎല്‍എയും കുടുംബവും നല്‍കിയിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം സെപ്റ്റംബര്‍ 2ന് നടത്താനിരുന്ന മകളുടെ വിവാഹത്തിലെ വിരുന്ന് സത്കാരം ചായയിലും ബിസ്‌ക്കറ്റിലും ഒതുക്കിയാണ് 5 ലക്ഷം രൂപ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നല്‍കിയത്.

"സാരിയൊക്കെ നേരത്തെ വാങ്ങിപ്പോയിരുന്നു ഇല്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ അതെല്ലാം അന്ന് ലളിതമാക്കുമായിരുന്നു" എന്ന് എന്‍ സുകന്യ മാതൃഭൂമി ഡോട്ട്‌കോമിനോട് പറഞ്ഞു.

ഇത്തവണ മകന്‍ സന്ദീപിന്റെ വിവാഹസമയത്തും പ്രളയം ആവര്‍ത്തിച്ചപ്പോൾ കുടുംബത്തിന് രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. ഭക്ഷണം ചെറിയ രീതിലാക്കിയും മറ്റും ലളിതമായി വിവാഹം നടത്താനാണ് ഇവരുടെ തീരുമാനം.

എംഎല്‍എ നല്‍കുന്ന ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളത്തിനു പുറമെയാണ് ഈ തുക നല്‍കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ എംഎല്‍എയും ഭാര്യയും ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് ഒരുമാസത്തെ ശമ്പളം കൊടുത്തിരുന്നു.

