ടെഹ്‌റാന്‍: സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പുരുഷന്മാരുടെ കായികമത്സരങ്ങള്‍ കാണാന്‍ അനുവാദമില്ലാത്ത രാജ്യമാണ് ഇറാന്‍. കഴിഞ്ഞ മാര്‍ച്ചില്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ മത്സരം കാണാനെത്തിയ 35 സ്ത്രീകളെ പിടികൂടിയ സംഭവം വലിയ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അന്നത്തെ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്കും ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കും സ്ത്രീകള്‍ നേരിടുന്ന വിവേചനത്തെ മറികടക്കാനായില്ല. ഇപ്പോള്‍ ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഇറാനിലെ സ്ത്രീകളുടെ വിലക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ചര്‍ച്ചകളുയരുകയാണ്. അതിനു കാരണമായത് രണ്ടുദിവസം മുമ്പ് സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രവും.

സൈനബ് പെര്‍സ്‌പോലിസി എന്ന ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടില്‍നിന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിത്രമാണ് സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വീണ്ടും ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഫുട്‌ബോള്‍ മത്സരം കാണാനെത്തിയ തന്നെ പോലീസ് പിടികൂടിയപ്പോള്‍ സൈനബ് എന്ന പെണ്‍കുട്ടി പകര്‍ത്തിയ സെല്‍ഫിയായിരുന്നു ആ ചിത്രം. പോലീസ് വാനില്‍നിന്നെടുത്ത ചിത്രം നിമിഷങ്ങള്‍ക്കകം സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായി.

പോലീസ് പിടിയിലായപ്പോള്‍ പകര്‍ത്തിയ ചിത്രത്തിനൊപ്പം സ്റ്റേഡിയത്തില്‍നിന്നെടുത്ത ചിത്രങ്ങളും സൈനബ് ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. കടുത്ത ഫുട്‌ബോള്‍ ആരാധികയായ സൈനബ് മുഖംമറച്ചും പുരുഷന്മാരെപ്പോലെ വസ്ത്രം ധരിച്ചുമാണ് ഇതുവരെ ഫുട്‌ബോള്‍ മത്സരങ്ങള്‍ കാണാന്‍ പോയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ സൈനബിന്റെ ആള്‍മാറാട്ടം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പിടികൂടുകയായിരുന്നു.

പുരുഷന്മാരുടെ കായികമത്സരങ്ങള്‍ കാണാനുള്ള വിലക്കിന് പുറമേ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് കായികയിനങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും ഇറാനില്‍ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. കായികമത്സരങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്നാണ് അതില്‍ പ്രധാനം. ഈ നിയമത്തിന്റെ പേരില്‍ ഇന്ത്യയില്‍നിന്ന് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വനിതാ കായികതാരങ്ങള്‍ ഇറാനിലെ മത്സരങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു.

