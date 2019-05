ന്യൂഡൽഹി: മെയ്19ന് മാത്രമേ എക്‌സിറ്റ് പോള്‍ സര്‍വ്വേ ഫലം പുറത്തു വിടാവൂ എന്ന ചട്ടം നിലനില്‍ക്കെ ഇന്ത്യ ടുഡെയുടെ സര്‍വ്വേ ഫലം ചോര്‍ന്നത് വിവാദമാകുന്നു. ഇന്ത്യാ ടുഡെ ആക്‌സിസ് മൈ ഇന്ത്യ എക്‌സിറ്റ് പോള്‍ ഫലങ്ങള്‍ പുറത്ത വന്നു എന്ന തരത്തില്‍ വ്യാപകമായി വീഡിയോകള്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ചാനല്‍ സര്‍വ്വേ ഫലത്തെ കുറിച്ച് ചെയ്ത പ്രമോഷണല്‍ വീഡിയോയിലൂടെയാണ് എക്‌സിറ്റ് പോള്‍ ഫലം ചോര്‍ന്നത്.

ബിജെപിക്ക് തകര്‍ച്ച എന്ന് പ്രവചിക്കുന്ന ഫലം വ്യക്തമാക്കുന്ന വീഡിയോ ഇതിനോടകം തന്നെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി ഷെയര്‍ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം വീഡിയോ പ്രചരിച്ചതോടെ ഇത് ഡമ്മി ഡാറ്റയാണെന്ന വിശദീകരണവുമായി ചാനല്‍ രംഗത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്.

ബിജെപിക്ക് 177ഉം യുപിഎക്ക് 141 സീറ്റുമെന്നാണ് ചോര്‍ന്ന വീഡിയോയിലെ ദൃശ്യങ്ങളില്‍ വ്യക്തമാവുന്നത്. മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് 224 സീറ്റും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത് യഥാർഥ സർവ്വേ ഫലമാണെന്നതിന് സ്ഥിരീകരണമില്ല. സംഭവം വിവാദമായതോടെ ഡമ്മി ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രമോഷണൽ വീഡിയോ ആണ് തങ്ങൾ പുറത്ത് വിട്ടതെന്നാണ് ഇന്ത്യാ ടുഡെയുടെ വിശദീകരണം.

We understand your excitement about this clip! Sorry to disappoint you. 🙃 We too are waiting anxiously for the data.This is visibly a promo with dummy data, played on #ElectionNewstrack

For the REAL thing,tune in to India Today & AajTak on May 19, 4pm onwards #AajTakAxisExitPoll pic.twitter.com/SVKVDmZx3t