ന്യൂഡൽഹി: ബാലി സന്ദര്‍ശനത്തിന് പോയ ഇന്ത്യന്‍ കുടുംബം ഹോട്ടലില്‍ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ച സാധനങ്ങള്‍ കയ്യോടെ പിടികൂടുന്ന വീഡിയോ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. ബാലിയിലെ ഹോട്ടലില്‍ തങ്ങിയ കുടുംബം ഹോട്ടലിലെ നിരവധി സാധനങ്ങള്‍ ബാഗേജുകളില്‍ ഒളിപ്പിച്ചതാണ് ഹോട്ടലധികൃതര്‍ കയ്യോടെ പിടികൂടിയത്. രാജ്യത്തിനു തന്നെ നാണക്കേടെന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണത്തോടെയാണ് വീഡിയോ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നത്.

ഹോട്ടലിധികൃതര്‍ കുടുംബത്തിന്റെ ബാഗുകള്‍ പരിശോധിക്കുന്നതും ഓരോരോ വസ്തുക്കളായി പിടികൂടുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം. ഹോട്ടല്‍ മുറിയിലെ ഹാങ്ങർ മുതല്‍ സോപ്പ് ഡിസ്‌പെന്‍സര്‍ വരെ മോഷ്ടിച്ച കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഹെയര്‍ ഡ്രൈര്‍, അലങ്കാര വസ്തുക്കള്‍, കണ്ണാടി എന്നിങ്ങനെ കയ്യില്‍ കൊണ്ടു പോവാവുന്ന സാധനങ്ങളും കുടുംബം മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പോലീസിനെ വിളിക്കുമെന്ന് ഹോട്ടല്‍ അധികൃതര്‍ പറയുമ്പോൾ എടുത്ത സാധനങ്ങളുടെ തുക നല്‍കാമെന്നും പോലീസിനെ വിളിക്കരുതെന്നും കുടുംബം അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാം

വീഡിയോ കണ്ടവരെല്ലാം ഈ കുടുംബം രാജ്യത്തിന് മാനക്കേടുണ്ടാക്കിയെന്ന തരത്തിലുള്ള രോഷപ്രകടനങ്ങളാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.

The worst example of entitled indian travellers who are a disgrace to the image of our country. Casually stealing hand washes, room artefacts, hair dryers from a hotel room in Bali. And the uncle pawing the hotel person at the end is just 🤮 pic.twitter.com/UONwWCKmUq