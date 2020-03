തിരുവനന്തപുരം: ലോക്ക്ഡൗണില്‍ ബിവറേജസുകള്‍ അടച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ വിത്ത്‌ഡ്രോയല്‍ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്നവരെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കരുതെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ഡോക്ടര്‍ വീണ ജെ എസ്. വിറ, ജെന്നി, അമിതമായ ദേഷ്യം, ആത്മഹത്യാചിന്തകള്‍, അബോധാവസ്ഥകള്‍ എന്നിവയാണ് ലക്ഷണങ്ങള്‍. മദ്യപാനിയുടെ മക്കളെയും വീട്ടുകാരെയും അപമാനിക്കരുതെന്നും ഇല്ലെങ്കില്‍ അവരും മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങളിലേക്ക് വഴുതി വീഴുമെന്നും ഡോ വീണ പറയുന്നു. ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലാണ് വീണ കുറിപ്പിട്ടത്.

കുറിപ്പിന്റെ പൂര്‍ണ്ണ രൂപം

മദ്യം ശീലമാക്കിയാല്‍ അത് നമ്മുടെ കയ്യിലും തലയിലും നിക്കില്ല. വീട്ടുകാര്‍ക്കും നാട്ടുകാര്‍ക്കും ശല്യമാണെന്ന തോന്നല്‍ വന്ന് സ്വയം ഒടുങ്ങാനും കാരണമായേക്കാം. മദ്യപിക്കുന്നയാള്‍ ഒരു സ്ഥിരം വഴക്കാളി ആണെങ്കില്‍ വിത്ത്‌ഡ്രോയല്‍ ലക്ഷണങ്ങളും വഴക്കിന്റെ ഭാഗമായി തള്ളിക്കളയുന്ന പ്രവണതയും സമൂഹത്തിനുണ്ട്. പക്ഷെ, ജീവന്‍ പോലും (മദ്യപാനിയുടേതോ, കൂടെയുള്ളവരുടേതോ ജീവന്‍) പോയേക്കാവുന്ന ഘട്ടമാണ്.

ആയതിനാല്‍, വിത്ത്‌ഡ്രോയല്‍ ലക്ഷണങ്ങള്‍ (വിറ, ജെന്നി, അമിതമായ ദേഷ്യം, ആത്മഹത്യാചിന്തകള്‍/acts, വ്യത്യസ്ത ഗ്രേഡിലുള്ള അബോധാവസ്ഥകള്‍) കാണിക്കുന്നവരെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കരുത്. വിമുക്തിയില്‍ വിളിച്ചു നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കുക. വാഴക്കാളിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകുമ്പോള്‍ PhysicalDistance ഒക്കെ കണക്കാ. ഈ അവസ്ഥ സമൂഹമെന്ന നിലയില്‍ നമ്മുടെ തോല്‍വിയായി അംഗീകരിക്കുക. പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഡീഅഡിക്ഷന് വേണ്ടി 10-20 ബെഡുകള്‍ മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് lockdown സമയത്തുപോലും നിര്‍ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യവകുപ്പ്. എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അമിതമായ മദ്യപാനശീലം ഈ നശിച്ചസമയത്തുണ്ടാക്കിയത് എന്ന് കുട്ടികളോട് നിര്‍ബന്ധമായും ചര്‍ച്ച ചെയ്യുക.

മദ്യപാനിയുടെ മക്കളെയും വീട്ടുകാരെയും അപമാനിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണം. അവരെ കരുതണം. ഇല്ലെങ്കില്‍ അവരും നമ്മളില്‍ നിന്ന് മാഞ്ഞുപോയേക്കാം. അകന്ന് പോയേക്കാം. മദ്യപാനിയായ അച്ഛന്റെ മക്കള്‍ അങ്ങനെയാവില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പൊന്നും ആരും കൊണ്ടുനടക്കരുത്. സ്‌ട്രെസ് കൂടുമ്പോള്‍ എളുപ്പവഴി തേടാന്‍ ആരും ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. എല്ലാം ഒടുങ്ങാനുള്ള വഴിയായും മദ്യം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നവര്‍ ഉണ്ട്.

കുട്ടികളോട് മദ്യപാനത്തെ തുടര്‍ന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തയാളുടെ കാര്യം ഗൗരവമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യണം. മദ്യത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തെ പറ്റി തമാശകള്‍ പറയുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ചെറിയ അളവിലുള്ള വിഷമാണ് ആനന്ദത്തിനുപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന സത്യം തന്നെ ആവര്‍ത്തിച്ച് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

