ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോകത്തിലേറ്റവും മികച്ച ടോയിലെറ്റ് പേപ്പര്‍ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ ഗൂഗിള്‍ കാണിച്ചുതരിക പകിസ്താന്‍ ദേശീയ പതാക. ഗൂഗിളില്‍ ബെസ്റ്റ് ടോയിലെറ്റ് പേപ്പര്‍ ഇന്‍ ദി വേള്‍ഡ് ( best toilet paper in the world) എന്ന് തിരഞ്ഞാല്‍ ലഭിക്കുന്നത് പാകിസ്താന്‍ പതാകയുടെ ചിത്രങ്ങളാണ്.

പുല്‍വാമ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ഇപ്പോള്‍ ഇതാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നത്. നിരവധി പേര്‍ ഇക്കാര്യം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ട്വിറ്ററില്‍ ഏറ്റവും ട്രെന്‍ഡായ ഹാഷ്ടാഗ് കൂടിയാണ് ഇപ്പോള്‍ ഇത്.

ഗൂഗിള്‍ സെര്‍ച്ചിന്റെ പ്രത്യേകത മൂലമാണ് ഇത്തരം വൈരുദ്ധ്യങ്ങളായ ഉത്തരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നത്. പുല്‍വാമയിലെ ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ 44 സിആര്‍പിഎഫ് ജവാന്മാര്‍ വീരമൃത്യു വരിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഇത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

പാകിസ്താന്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദ് എന്ന ഭീകര സംഘടനയാണ് ഭീകരാക്രമണം നടത്തിയത്. ആക്രമണത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് ഇന്ത്യ പാകിസ്താന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: As per google search, Pakistan’s flag is the ‘best toilet paper in the world