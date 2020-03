ന്യൂയോർക്ക്: ലോകം അസാധാരണമായ സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള്‍ അതില്‍ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുകയാണ് ചിലര്‍. സൂപ്പര്‍മാർക്കറ്റില്‍ വെച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണ സാമഗ്രികള്‍ക്കു മേല്‍ ഒരു സ്ത്രീ മനപ്പൂർവ്വം ചുമച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളാണ് കടയുടമയ്ക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നത്. തങ്ങളുടെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയാണ്‌ ഗ്രെറ്റി സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റ് ഉടമ ഈ വിവരം ലോകത്തെ അറിയിച്ചത്.

ലോകത്തില്‍ തന്നെ കൊറോണ ഏറ്റവും അധികം ആഘാതം സൃഷ്ടിച്ച രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് അമേരിക്ക. അമേരിക്കയിലെ പെന്‍സില്‍വാനിയ നഗരത്തിലെ സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റിലാണ് ജനം ആശങ്കയിലും യാതനകളിലും കഴിയുമ്പോള്‍ ഇത്തരത്തിലൊരു കാര്യം സ്ത്രീയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത്.

വ്യാഴാഴ്ച ഗ്രെറ്റി സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റില്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് 2.20നാണ് സംഭവം. തന്റെ കണ്ണ് പതിഞ്ഞ ബേക്കറി, പലചരക്ക്, പച്ചക്കറി, മാംസ ഉത്പന്നങ്ങളിലേക്കെല്ലാം യുവതി ഉറക്കെ ചുമയ്ക്കുകയായിരുന്നു. കടയുടമയെ മാനേജരാണ് ഇക്കാര്യം വിളിച്ച് ആദ്യം പറഞ്ഞത്.

താന്‍ ചുമ്മാ തമാശ കളിച്ചതാണെന്നാണ് സ്ത്രീയുടെ ന്യായീകരണം. എന്നാല്‍ സ്ത്രീക്ക് കോവിഡ് ബാധയില്ല എന്ന സ്ഥിരീകരണമില്ലാത്തതിനാല്‍ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം വെച്ച് തങ്ങള്‍ക്ക് കളിക്കാനാവില്ല. അതിനാല്‍ സ്ത്രീ സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തിയ കടയ്ക്കുള്ളിലെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെന്നും ഇതുമൂലം 25 ലക്ഷത്തിന്റെ നഷ്ടം തങ്ങള്‍ക്കുണ്ടായെന്നും സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റിന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജില്‍ കുറിച്ചു.

ലോകത്തെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളും ബന്തവസ്സിലായ സാഹചര്യത്തില്‍ ഭക്ഷ്യവിതരണം പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ്. ഈ ഘട്ടത്തില്‍ ഒരു സ്ത്രീയുടെ സാമൂഹിക വിരുദ്ധമായ പ്രവൃത്തി മൂലം ഇത്രയധികം ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങള്‍ പാഴാക്കേണ്ടി വന്നത്‌ കഷ്ടമാണെന്നും സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റ് വൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നു.

സ്ത്രീക്ക് കോവിഡ് ബാധയുണ്ടോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാനും ടെസ്റ്റ് നടത്താനുമുള്ള എല്ലാ സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങളും ചെലുത്തുമെന്നും ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റില്‍ പറയുന്നു.

സ്ത്രീക്കു നേരെ വിവിധ വകുപ്പുകളിലുള്ള കുറ്റം ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

CHARGED - Margaret Cirko of Hanover Twp is facing several charges, including 4 felonies, after allegedly coughing and spitting on produce throughout Gerrity's causing the grocery store to throw out $35k+ of inventory. She was arraigned inside a police vehicle by DJ Halesey @WNEP pic.twitter.com/o7dwdrU4Am