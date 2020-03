ന്യൂഡൽഹി: 21 ദിവസത്തെ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപനത്തോടെ ജോലിയും കൂലിയുമില്ലാതായ ചില കുടുംബങ്ങള്‍ സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് കാല്‍നടയായി. ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് തൊഴിലാളികളില്‍ പലരും ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ തങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് കാൽനടയായി മടങ്ങുന്ന കാര്യം എന്‍ഡിടിവിയാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.

"ഞങ്ങളെന്ത് കഴിക്കാനാ, കല്ല് തിന്ന് ജീവിക്കാനാവില്ലല്ലോ"- സാധനങ്ങളെല്ലാം തലയിലേന്തി നടന്നു നീങ്ങുന്ന കുടുംബത്തോട് എന്‍ഡിടിവി റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ ചോദിച്ചപ്പോള്‍ ലഭിച്ച മറുപടിതാണ്.

തോളില്‍ കുഞ്ഞിനെയേന്തി അച്ഛനും അമ്മയുടെ കൈപ്പിടിച്ച് രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞുമായി മറ്റൊരു കുടുംബവും ആ കാല്‍ നടയാത്രയില്‍ അവര്‍ക്കൊപ്പം ചേര്‍ന്നു.

സ്വന്തം ഗ്രാമത്തില്‍ കഴിയാനാവുന്നതുപോലെ ഡല്‍ഹിയില്‍ ഞങ്ങളെയാര് സഹായിക്കാനാ എന്നാണ് ഈ കുടുംബങ്ങളുടെ ചോദ്യം."വീട്ടിലാണേല്‍ റൊട്ടിയും ഉപ്പും കൂട്ടിയെങ്കിലും കഴിക്കാമല്ലോ. സമാധാനവുമുണ്ടാവും. ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ കൈവശം ഒന്നുമില്ല. ആരും ഡല്‍ഹിയില്‍ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാനുമില്ല", അവര്‍ പറയുന്നു.

കൂട്ടത്തില്‍ ഒരാളായ ബണ്ടിയുടെ വീട് 150 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയാണ്. 10 മാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടി ഒരു തോളിലുണ്ട്. അങ്ങനെ മൂന്ന് കുട്ടികളുമായാണ് വീട്ടിലേക്കുള്ള ബണ്ടിയുടെ മടക്കം. കൈയ്യില്‍ ഒരു തരി കാശുമില്ല, കഴിക്കാന്‍ ഭക്ഷണവും.

content highlights: Uttarpradesh family leaves from delhi by walk since they have no food and job, CoronaTime